Servetin kaynağı 500 liralık muskalar! Hiçbir sigortalı işte çalışmadı, 175 milyon liralık servet edindi... MASAK raporu sonrası mal varlığına el konuldu

Diyarbakır’da 2023 yılında yapılan operasyonda kendini “şeyh” olarak tanıtan A.A.’nın vatandaşlara muska yazdığı tespit edilmişti.

175 MİLYON LİRALIK SERVETİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

'Muskacı Hoca' adıyla bilinen A.A. hakkında hazırlanan MASAK raporunda, şahsın hayatı boyunca sigortalı olarak hiçbir işte çalışmadığı ve 175 milyon liralık serveti olduğu ortaya çıktı.

KİMİSİNE 250 LİRA KİMİSİNE 500 LİRA

DW Türkçe’de yer alan habere göre randevulu sistemle sıraya giren çoğu kadın ziyaretçilerine 250 ila 500 lira karşılığında fiş keserek maddi menfaat temin ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan A.A. delil yetersizliği nedeniyle serbest kalmıştı.

LÜKS ARAÇLARI DİKKAT ÇEKTİ

Lüks araçlarıyla dikkat çeken 'muskacı hocanın' geçtiğimiz günlere kadar muska yazmaya devam ettiği öğrenildi.

YENİDEN DAVA AÇILDI, MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Savcılık, rapor sonrası yeniden harekete geçti ve 'muskacı hoca' olarak bilinen A.A. hakkında 17 yıla kadar hapis cezası ile dava açtı. Şahsın tüm mal varlığına da el konuldu.