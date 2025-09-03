FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Servetin kaynağı 500 liralık muskalar! Hiçbir sigortalı işte çalışmadı, 175 milyon liralık servet edindi... MASAK raporu sonrası mal varlığına el konuldu

Diyarbakır’da 2023'te yapılan operasyonda kendini 'şeyh' olarak tanıtan A.A.’nın vatandaşlara muska yazdığı tespit edilmişti. Malikanesinde 250 ila 500 lira arasında değişen fiyatlarla vatandaşlara muska yazan şahıs 2023'te gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Bugüne kadar sigortalı hiçbir işte çalışmayan A.A.'nın 175 milyonluk serveti olduğu ortaya çıktı. Rapor sonrası yeniden harekete geçilirken A.A. hakkında 17 yıla kadar hapis cezası ile dava açtı. Tüm mal varlığına el konuldu.

Servetin kaynağı 500 liralık muskalar! Hiçbir sigortalı işte çalışmadı, 175 milyon liralık servet edindi... MASAK raporu sonrası mal varlığına el konuldu
Melih Kadir Yılmaz

Diyarbakır’da 2023 yılında yapılan operasyonda kendini “şeyh” olarak tanıtan A.A.’nın vatandaşlara muska yazdığı tespit edilmişti.

175 MİLYON LİRALIK SERVETİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

'Muskacı Hoca' adıyla bilinen A.A. hakkında hazırlanan MASAK raporunda, şahsın hayatı boyunca sigortalı olarak hiçbir işte çalışmadığı ve 175 milyon liralık serveti olduğu ortaya çıktı.

Servetin kaynağı 500 liralık muskalar! Hiçbir sigortalı işte çalışmadı, 175 milyon liralık servet edindi... MASAK raporu sonrası mal varlığına el konuldu 1

KİMİSİNE 250 LİRA KİMİSİNE 500 LİRA

DW Türkçe’de yer alan habere göre randevulu sistemle sıraya giren çoğu kadın ziyaretçilerine 250 ila 500 lira karşılığında fiş keserek maddi menfaat temin ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan A.A. delil yetersizliği nedeniyle serbest kalmıştı.

Servetin kaynağı 500 liralık muskalar! Hiçbir sigortalı işte çalışmadı, 175 milyon liralık servet edindi... MASAK raporu sonrası mal varlığına el konuldu 2

LÜKS ARAÇLARI DİKKAT ÇEKTİ

Lüks araçlarıyla dikkat çeken 'muskacı hocanın' geçtiğimiz günlere kadar muska yazmaya devam ettiği öğrenildi.

YENİDEN DAVA AÇILDI, MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Savcılık, rapor sonrası yeniden harekete geçti ve 'muskacı hoca' olarak bilinen A.A. hakkında 17 yıla kadar hapis cezası ile dava açtı. Şahsın tüm mal varlığına da el konuldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Memur, emekli, SSK'lı, Bağ-Kur'lu… Milyonlar maaş tablosunu bekliyordu! İşte 2 aylık enflasyon farkına göre maaş hesabıMemur, emekli, SSK'lı, Bağ-Kur'lu… Milyonlar maaş tablosunu bekliyordu! İşte 2 aylık enflasyon farkına göre maaş hesabı
Bakan Kurum duyurdu: 'Asrın inşasında 300 bin yuva tamam'Bakan Kurum duyurdu: 'Asrın inşasında 300 bin yuva tamam'

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır muska MASAK
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
F.Bahçe'den kovulur kovulmaz yeni adresi belli oldu! O talebini duyanlar inanamadı

F.Bahçe'den kovulur kovulmaz yeni adresi belli oldu! O talebini duyanlar inanamadı

CHP'li iki belediyeye operasyon! Gözaltılar var

CHP'li iki belediyeye operasyon! Gözaltılar var

Ağustos enflasyonu belli oldu! Milyonların ve piyasaların kilitlendiği rakamları TÜİK açıkladı

Ağustos enflasyonu belli oldu! Milyonların ve piyasaların kilitlendiği rakamları TÜİK açıkladı

Kira artış oranı belli oldu! Eylül 2025 kira zammı... Ev sahipleri ve kiracıların beklediği rakam netleşti

Kira artış oranı belli oldu! Eylül 2025 kira zammı... Ev sahipleri ve kiracıların beklediği rakam netleşti

Zam geliyor, tarih belli oldu! Yeni fiyatlarla tabela değişiyor

Zam geliyor, tarih belli oldu! Yeni fiyatlarla tabela değişiyor

Fiyatlar arttıkça ilginç yöntemler deniyorlar '40 bin TL tasarruf eden var'

Fiyatlar arttıkça ilginç yöntemler deniyorlar '40 bin TL tasarruf eden var'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.