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Servisçiler, düğün salonları ve öğrenci yurtları için 5 bin TL hibe başvurusu nereye yapılır? 5 bin TL hibe başvurusu nasıl yapılır?

18.05.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıklamış olduğu hibe desteği hakkında araştırmalar yapmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından esnafa beklenen müjdeyi verdi ve 5 bin TL hibe desteği verileceğini açıkladı. Peki servisçiler, düğün salonları ve öğrenci yurtları için 5 bin TL hibe başvurusu nereye yapılır? Servisçiler, öğrenci yurtları ve düğün salonları için 5 bin TL hibe başvurusu nasıl yapılır? İşte yanıtı...

Servisçiler, düğün salonları ve öğrenci yurtları için 5 bin TL hibe başvurusu nereye yapılır? 5 bin TL hibe başvurusu nasıl yapılır?

Dün yapılan Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa beklenen müjdeyi verdi ve 5 bin TL hibe desteği verileceğini kamuoyuna duyurdu. Peki servisçiler, düğün salonları ve öğrenci yurtları için 5 bin TL hibe başvurusu nereye, nasıl yapılır?

SERVİSÇİLER, DÜĞÜN SALONLARI VE ÖĞRENCİ YURTLARI İÇİN 5 BİN TL HİBE BAŞVURUSU NEREYE VE NASIL YAPILIR?

Dün düzenlenen Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 bin TL hibe desteği verileceğini kamuoyuna açıkladı. Erdoğan şöyle konuştu;

"Esnaflarımıza yönelik yeni bir destek programının projesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işlerine ara vermek zorunda kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz. Sayıları 235 bine ulaşan ilk grupta yer alan işletmelere 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız."

Bakan Muş ise, verilecek hibe desteği ile ilgili detayları şöyle açıkladı;

''1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık destek verilecek. Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacaktır.

İkinci grupta bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs işletmecileri yer almaktadır. İkinci gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcıların da dahil olduğu bu gruptaki vatandaşlara bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacaktır."

5 BİN TL HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

5 bin TL hibe desteğine başvurmak isteyen vatandaşlar, başvuruların nereden yapıldığını araştırmaya başladı. Hibe desteği başvuruları e-devlet sayfası üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

5 BİN TL HİBE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

Hibe desteği başvurusu için ilk olarak e-Devlet hesabınıza TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapmalısınız.

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Ardından gelen sayfada bulunan "Yeni Başvuru" kısmına tıklamalısınız.

hibedestegi2

Sonrasında karşınıza gelecek olan "Taahhütname" sayfasındaki maddeleri okuyup, onaylayıp "Devam Et"e tıklayın. Karşınıza çıkan tüm bilgileri doldurduktan sonra başvurunuz tamamlanacaktır.

hibee


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