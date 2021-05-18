Servisçiler, düğün salonları ve öğrenci yurtları için 5 bin TL hibe başvurusu nereye yapılır? 5 bin TL hibe başvurusu nasıl yapılır?

Dün yapılan Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa beklenen müjdeyi verdi ve 5 bin TL hibe desteği verileceğini kamuoyuna duyurdu. Peki servisçiler, düğün salonları ve öğrenci yurtları için 5 bin TL hibe başvurusu nereye, nasıl yapılır?

SERVİSÇİLER, DÜĞÜN SALONLARI VE ÖĞRENCİ YURTLARI İÇİN 5 BİN TL HİBE BAŞVURUSU NEREYE VE NASIL YAPILIR?

Dün düzenlenen Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 bin TL hibe desteği verileceğini kamuoyuna açıkladı. Erdoğan şöyle konuştu;

"Esnaflarımıza yönelik yeni bir destek programının projesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işlerine ara vermek zorunda kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz. Sayıları 235 bine ulaşan ilk grupta yer alan işletmelere 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız."

Bakan Muş ise, verilecek hibe desteği ile ilgili detayları şöyle açıkladı;

''1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık destek verilecek. Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacaktır.