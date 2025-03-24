'Sesim olursanız sevinirim' Tüm malını kaybetti, küçük bir odada geçimini sağlamaya çalışıyor: Herkesin alması lazım

Küçük yaşta geçirdiği menenjit hastalığı sonrası engelli durumuna düşen 58 yaşındaki Nusret Ramazanoğlu 6 Şubatta Hatay’da yaşanan deprem sonrası sakatlanması ve her şeyini kaybetmensin ardından Erzincan’a yerleşti.

DEPREMDEN KURTULDU! ÇATIDAN DÜŞEN PARÇALAR SAKAT BIRAKTI

Hatay’da engelli olmasına rağmen 30 yıl ayakkabıcılık mesleği ile uğraşan Nusret Ramazanoğlu 6 Şubatta yaşanan depreme Hatay’da evinde yakalandı. Kendi imkanlarıyla evden çıkan Ramazanoğlu bahçede iken çatıdan düşen parçaların ayağını sakatlamasının ardından uzun süre tedavi gördü.

TÜM MALLARINI KAYBETTİ

Evini ve eşyalarını kaybettikten sonra Erzincanlı olan eşinin memleketine gelen Ramazanoğlu baldızının evinde küçük bir miktar kira ile kaldığını 1 çocuğunu olduğunu geçimini ve eşya alabilmek için mesleği olan çantacılığı sürdürdüğünü söyledi.

"SESİM OLURSANIZ ÇOK SEVİNİRİM"

Yaptığı çantaların çizimini ve modelini kendisinin belirlediğini belirten Nusret Ramazanoğlu; "Eşim Erzincanlı. Eşimde 1992 depremini Erzincan’da yaşamış. Hatay’da tanıştık. Hatay depremini de yaşadı. Burada kayınvalidemin evinin bahçesinde odunluk olarak geçen yere işlerimi yapabileceğim bir atölye kurdum. Yaptığım ürünlerin tamamı el emeğim. Fakat sadece yazları çalışabiliyorum. Kışın soğuk olduğu için burada da soba olmadığından çalışamıyorum. Yaptığım ürünleri gören komşular ve komşularımın tavsiye ettiği vatandaşlar alıyor. Depremden dolayı zaten eşyam da kalmamıştı. Hem ailemi geçindirmek hem de eşya ihtiyaçlarımı gidermem lazım. Sesim olursanız çok sevinirim." dedi.

"HERKESİN ALMASI LAZIM"

Mahalleden komşusu olan Yaşar Şahin, "Komşum depremden sonra Antakya’dan geldi. Geldiğinden beri engelli olmasına rağmen gördüğünüz bu çantaları el emeğiyle dikiyor. Gördüğüm kadarıyla elinden geldiğince satmaya çalışıyor. Vatandaşlar bu çantaları değil mağazalarda satılan çantaları tercih ediyor. Komşumun el emeği ile yaptığı bu çantaları herkesin görmesi ve alması lazım ki komşumda nasiplensin ailesini geçindirebilsin." diye konuştu. (İHA)