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Sevgililer günü hediyesi alırken dolandırıcıların tuzağına düşmeyin

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.02.2020 10:18 | Son Güncelleme

14 Şubat Sevgililer Günü öncesi pek çok kişi sevdiğine hediye alma telaşında. Özellikle böyle özel günlerde sosyal medya üzerinden yapılan satışlar artıyor. Bunu fırsat bilen dolandırıcılar, kötü niyetli kişiler ise tüketicileri mağdur ediyor.

Sevgililer günü hediyesi alırken dolandırıcıların tuzağına düşmeyin

Satın alma işlemini yapan kişilere çoğu zaman sipariş edilen veya tanıtımlarda gösterilen ürünlerin aksine kalitesi düşük ürünler gönderiliyor. Ya da kredi kartı bilgileri dolandırıcılar tarafından kopyalanıyor. Sosyal medyadan alışveriş yapanların dikkat etmesi gereken bazı hususlar bulunuyor.

"BANKA HESAPLARI BOŞALTILABİLİR, KREDİ KARTI NUMARALARI ÇALINABİLİR"

Özel günler başta olmak üzere internet üzerinden alışveriş yapan tüketicileri dolandırıcılara karşı uyaran Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, "Bu tarz özel günlerde genellikle sosyal medya platformları çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Dolandırıcılıklar daha çok sosyal medya platformları üzerinden yapılıyor. Tüketicilerin burada çok uyanık olmaları gerekiyor. Sırf bu özel günü değerlendirmek için iki, üç gün içinde açılmış bir hesap sanki o ürünler satılıyormuş gibi gösteriliyor. 100, 200 dolarlık ürünlerin 10 ve 20 dolar gibi rakamlara satıldığı gösteriliyor. Siz de onlara kanarak özellikle direkt mesaj denilen uygulama üzerinden ben bu ürününüzle ilgileniyorum, diyorsunuz. 'Parayı şuraya yatırın, adresinizi verin size bir link gelecek. Kredi kartı bilgilerinizi girin, biz ürünü size göndereceğiz' şeklinde çok ciddi bir dolandırıcılık var. Tüketiciler sevgililerine hediye alalım derken banka hesapları boşaltılabilir. Kredi kartı numaraları çalınabilir" şeklinde konuştu.

"HESABIN NE ZAMAN AÇILDIĞINA DİKKAT EDİLMELİ"

İnternet ve sosyal medya platformlarından alışveriş yapan tüketicilerin dikkat etmesi gereken başlıklar olduğunu ifade eden Osman Demircan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Alışveriş sitelerini incelememiz gerekiyor. Ticari kimlikleri var mı, bunu incelememiz gerekiyor. Şehirlerin ticaret odalarının sayfalarında böyle bir şirket var mı, yok mu mutlaka kontrol ediliyor olabilir. Alışveriş sitesinin profesyonelliğine bir görsel olarak bakmak lazım. Apar topar hızlıca açılmış bir site mi, sitenin güvenliği nasıl sağlanmış kısmına HTTPS ile başlayan süreçte inceliyor olabiliriz. En azından HTTPS ile başlıyorsa ödeme sisteminin şifrelerle ilerlediğini gösterecek. Orada satılan ürünler, satışı yapan web sayfasının veya sosyal medya sahibinin ismi bunların çok iyi bir şekilde internet üzerinden araştırılması gerekiyor. Sosyal medya hesaplarından alışveriş yapılırken hesabın ne zaman açıldığına dikkat edilmeli. Net olarak hesap üzerinden göremiyoruz ama paylaşımlarından görebiliriz. 5, 6 yıl önce paylaşımını yapmış bir hesap aslında ticareti buradan yürütüyormuş gibi görünebilir. Ama birkaç gün önce ilk paylaşım yapılmış, hesap apar topar açılmış ve 200, 300 dolarlık ürünler 10, 20 dolara satılıyorsa işte burada şüphelenmemiz gerekiyor. Kesinlikle iletişim kurmamamız, iletişim kurarsak da kimlik ve banka bilgilerimizi paylaşmamamız gerekiyor."

"MUTLAKA KAPIDA ÖDEME TERCİH EDİLMELİ"

Sosyal medya platformlarından yapılan alışverişlerde kapıda ödemenin tercih edilmesi gerektiğini belirten Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, "Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan alışverişlerde mutlaka kapıda ödeme tercih ediliyor olmalı. Kapıda ödemenin şöyle bir avantajı var. Her şeyden önce kredi kartı numarasını ve banka bilgilerinizi kötü niyetli kişilerin eline kaptırmayacaksınız. Ürünü kontrol etme şansınız var. İstediğiniz ürün mü gelmiş, ürün talep ettiğiniz ürün mü, bunları kapıda ödemede net bir şekilde görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE GÜNLERDE TEMKİNLİ OLUYORUZ"

Sosyal medya platformları ve internet üzerinden alışveriş yaptığını belirten Özge Çelik, "İnternetten alışveriş yaptım. Güvenli mi diye kontrolünü sağladık. O konuda dikkat ediyoruz. Böyle günlerde de biraz temkinli oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"GÜVENİLİR OLMALARINA DİKKAT EDİYORUM, YORUMLAR ÖNEMLİ"

Abdülkadir Sancak, "Genelde güvenilir internet hesaplarından almaya çalışıyoruz. Ben de aldığım hediyelerin yaklaşık yüzde 60'ını sosyal medyadan alıyorum. Güvenilir olmalarına dikkat ediyorum. Yorumlar önemli" diye konuştu.

"MAĞAZAYA GİDİP ALIŞVERİŞ YAPIYORUM"

Eşine hediye alacağını ve bu alışverişi mağazadan yapacağını belirten Bedir Ali, "Evliyim ve 2 çocuğum var. Hediye alma planım var tabii ki. Ben daha gelenekselim. Mağazaya gidip alışveriş yapıyorum. Güvenli bulduğum çok sayıda alışveriş sitesi var. Ben daha çok görmek ve dokunmak isterim. Ona göre tercihte bulunurum" şeklinde konuştu.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
14 Şubat Sevgililer Günü, sosyal medya,

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Sevgililer günümü. Bu günlerin hepsi dolap saten.
yolunacak çok kaz var
Bir sevgilim yok ki, hediye düşünmeye sıra gelsin :(
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