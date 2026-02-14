Sevgililer Günü’nde tılsım vurgunu: 46 milyon TL dolandırdılar!

Şüphelilerin, vatandaşlara "üzerinizde ağır büyü var" diyerek sahte ritüeller düzenledikleri, muska yapma, tılsım bozma ve kurban bedeli adı altında, hiçbir dini ve ilmi karşılığı olmayan materyalleri, "tılsım" diyerek fahiş fiyatlara sattıkları belirlendi.

TEHDİT VE ŞANTAJ

Mağdurlardan elde edilen kişisel verilerin ve özel durumların tehdit ve şantaj unsuru olarak kullanıldığı da tespit edildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, suça karıştığı belirlenen 25 şüpheli, "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan Tekirdağ, İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Afyonkarahisar ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

39 BİN TL ELE GEÇİRİLDİ!

Adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, büyü yapımında kullanılan çok sayıda materyal, cep telefonları, bilgisayarlar, harici bellekler ve 39 bin lira ele geçirildi.

19 KİŞİ TUTUKLANDI

Tekirdağ'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 19'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA | Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır