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Sevgiliye Berat kandili mesajları resimli | Kaynanaya, kayın pedere, anneye ve babaya kandil mesajları

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.03.2021 10:26 | Son Güncelleme

Berat kandili mesajlarla kutlanıyor. Resimli, fotoğraflı, videolu ve GİF’li mesajlar, hemen hemen her mecrada paylaşılıyor. Sevgiliye Berat kandili mesajları ise son dönemlerde yeni hazırlanan kandil mesajları ile gündeme geliyor. Kaynanaya, kayın pedere, anneye, babaya, kardeşe yani aile üyelerine özel kandil mesajları da sevdiklerimizin yüzünü güldürüyor.

Sevgiliye Berat kandili mesajları resimli | Kaynanaya, kayın pedere, anneye ve babaya kandil mesajları

Koronavirüs salgını sebebiyle yakın temastan uzak durmamız gereken bu dönemlerde Berat kandili mesajları, duygularımızı anlatıyor. Sadece duygularımızı değil, kaynana, kayın peder, anne, baba ve diğer aile üyelerine dua etmemize, dua beklememize yardımcı oluyor. Bu dönemlerde hazırlanan Berat kandili mesajları, özellikle uzaktaki yakınlarımız için büyük anlam ifade ediyor…

SEVGİLİYE BERAT KANDİLİ MESAJLARI

Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu hep seninle olsun.

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun Makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz olsun Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Kandiliniz mübarek olsun

Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Kandiliniz mübarek olsun..

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandilin mübarek olsun.

Kuran'ın nazil olduğu bin aydan daha hayırlı bu gecenin size efradı ailenize ve bütün İslam alemine hayır bereket ve huzur getirmesini diliyor ve dua ediyorum.

Ne zaman ki iyiliklerimiz keş kelerimizden önde gider; O zaman hayatı yaşarız. Oysa çoğumuzu hayat yaşıyor. İyiliklerle dolu bir yaşam dileğiyle iyi kandiller.

Kalpler vardır ,sevgiyi yaşatmak için,İnsanlar vardır, dostluğu paylaşmak için,Mübarek günler vardır, Beraberce kutlamak için..

Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler,mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.... İyi Kandiller

Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği dostlukların hiç bitmediği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de sevgi dolu nice kandillere.

KAYNANAYA, KAYIN PEDERE, ANNEYE VE BABAYA KANDİL MESAJLARI

Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun..

Semanın kapılarının açılıp rahmetin sağanak, sağanak yağdığı bu günde düşen damlaların sizi ailece sırıl sıklam etmesi dileğiyle.

Cuma ve Berat kandili mesajları | Resimli, etkileyici kandil mesajları duygulandırıyor

Regaip kelimesi bolluk, bereket, fazilet anlamına gelir. Bu gece Allah'ın lütuflarının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ayların ilk kandil gecesidir. Hayırlı olsun..

Rüzgarın kemanını çaldığı ve yağmur damlalarının pencerene vurduğu bir gecede yatağına uzanıp, keşke dediğin tüm güzelliklerin sizin olsun.

Cuma ve Berat kandili mesajları | Resimli, etkileyici kandil mesajları duygulandırıyor

Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, kandilin mübarek olsun.

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. kandiliniz mübarek olsun..

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

Cuma ve Berat kandili mesajları | Resimli, etkileyici kandil mesajları duygulandırıyor

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.

Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız Miraç kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun.

Allah'ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

Cuma ve Berat kandili mesajları | Resimli, etkileyici kandil mesajları duygulandırıyor

Yükü sevgi özü saygı gücü barış süsü hoşgörü olan mübarek miraç kandilini kutlarım Allah'a emanet olun.

Yüzünden gülücük, kalbinden sevgi, bedeninden sağlık, çevrende dostluk, ömründen huzur ve neşe eksik olmasın kandillerin hep kutlu olsun.

Zâde duygular yükselsin göklere, yükseklerde hafakan, gözlerde yaşlar, ona susamış dudaklar kadar, açılan eller var. Kandiliniz mübarek olsun.

Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geri dönmez kabul olunur: Recep'in gecesi, Şaban'ın yarısında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban bayramı geceleri." HADİS

Beraat kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

Cuma ve Berat kandili mesajları | Resimli, etkileyici kandil mesajları duygulandırıyor

Biçarelere, dul ve aceze hatunlara bakmak için çalışıp, çabalayan kimsenin; gece sabaha kadar namaz kılan, her gün oruç tutan, meydan-I gazada cihad eden gibi Allah yanında rütbesi vardır.

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller..

Bazen yenik düştük zamana, esiri olduk anlamsız koşturmaların ve fakat adını yüreğimize yazdığımız dostlarımızı hiç unutmadık. Kandiliniz mübarek olsun.

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

Cuma ve Berat kandili mesajları | Resimli, etkileyici kandil mesajları duygulandırıyor

Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca gün var, ama bugün başka, Kadir geceniz mübarek olsun.

Bin aydan daha hayırlı bu mübarek gecenin büyüsüne kapılmanız dileğiyle kandiliniz mübarek olsun.

Bir bayram gülüşü savur göklere eski zamanlara, gülücükler getirsin, öyle içten, öyle samimi olsun, gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin.

Bir damla umut serpilsin yüreğine, bin tatlı umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün duaların kabul, kandilin mubarek olsun.

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun!

Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, kandilin mübarek olsun...

Cuma ve Berat kandili mesajları | Resimli, etkileyici kandil mesajları duygulandırıyor

Bir avuç alkış, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj, kapatır tüm mesafeleri, kalbiniz nurlu ve mutlu, bayramınız kutlu olsun.

Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!

Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller.

Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldiği bu mübarek geceni kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

Cuma ve Berat kandili mesajları | Resimli, etkileyici kandil mesajları duygulandırıyor

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Kandiliniz kutlu olsun.

Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı, aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, Miraçtan iner gibi gel gel. Bekliyoruz yıllardır. Kandiliniz mübarek olsun..

Gül sevginin tacıdır o yüzden her bahar gülle taçlanır, o gül ki Muhammed (SAV)'ı anlatır. Muhammed (SAV)'ı anlayana gül koklatılır, gül kokulu KANDİLİNİZ MÜBAREK olsun.
Cuma ve Berat kandili mesajları | Resimli, etkileyici kandil mesajları duygulandırıyor
En ışıltılı bakışların gözlerinde, en tatlı sözlerin kulaklarında, tüm Mutlulukların avuçlarında ve en sonsuz sevgilerin gönlünce yaşayacağı nice mutlu kandillere.

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul kandilin mübarek olsun.

Cuma ve Berat kandili mesajları | Resimli, etkileyici kandil mesajları duygulandırıyor

Geçmişin bugünle, ışığın gölgeyle umudun gerçekle, ışığın gölgeyle, üzüntünün neşeyle, öfkenin sevgiyle barıştığı nice kandillere.

Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kainatın en güzel gülünün kokusunun üzerinizde olması temennisiyle... İyi Kandiller..

Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbim iz'e. Hayırlı kandiller..

BERAT KANDİLİNİN ÖNEMİ

Ramazanın müjdecisi olarak bilinen Berat Kandili 27 Mart'ta idrak ediliyor. 13 Şubat itibarıyla başlayan "Üç aylar"ın ikincisi şaban ayının 15'inci gecesine denk gelen Berat Kandili, İslam inancına göre temize çıkma, günahlardan arınma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarını taşıyor.

Öte yandan hicretin 2. yılı şaban ayının 15'inci günü, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem ziyaret için gittiği Beni Seleme yurdundaki mescidde öğle namazının 2. rekatını eda ederken, kıblenin Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram yönünde değiştiği hakkında ayet indi.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile cemaatin bu sırada yönünü Kabe'ye çevirmesiyle birliğin sembolü olan bu tarihi olay, Berat gecesini değerli kılan başlıca sebeplerden birini oluşturuyor.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."


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