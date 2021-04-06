Sevim Arsel kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sevim Arsel'in hayatı

Türkiye'nin en zengin isimleri arasında yer alan Sevim Arsel'in kim olduğu araştırılıyor. Vehbi Koç'un kızı olan Sevim Arsel aynı zamanda Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın da kurucu üyelerindendir. Peki, gündemin en merak edilen isimleri arasına giren Sevim Arsel kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Sevim Arsel hakkında merak edilen soruların yanıtı... SEVİM ARSEL KİMDİR? Sevim Arsel ekonomi dergisi Forbes'ta 2021 yılının En Zengin Türkleri listesinde beşinci sırada yer almaktadır. Vehbi Koç'un kızı Semahat Sevim Arsel 1928 yılında Ankara'da doğmuştur. Arsel, Amerikan Kız Koleji mezunudur. İngilizce ve Almanca bilen Sevim Arsel, 1956 yılında hayatını Nusret Arsel ile birleştirmiştir ancak çocuğu yoktur. 2012 ve 2014 yıllarında Öaliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın verilerine göre Sevim Arsel vergi rekortmenleri arasındadır. Koç Holding'in yönetim kurulu üyesi olan Arsel, aynı zamanda TEGV'in de kurucu üyelerindedir. VEHBİ KOÇ KİMDİR? 20 Temmuz 1901 yılında Ankara'da eski adı Çoraklık olan Keçiören'in Gazino semtindeki bağ evinde dünyaya gelen Ahmet Vehbi Koç, Türk sanayici ve iş insanı, Koç Holding'in kurucusudur. Annesi Kütükçüzade Hacı Rıfat Efendi'nin kızı Fatma Hanım babası Koçzade Hacı Mustafa Efendi idi. Anne tarafından Hacı Bayram-ı Veli sülalesine dayanan altı asırlık bir aileden geliyordu. Baba tarafından ise üç asırlık aile soyları vardı.

Ahmet Vehbi Koç Ankara İdadisi'nde lise düzeyi olan eğitim hayatını sürdürdü ve 1917 yılında henüz 16 yaşındayken iş hayatına atıldı. Doğduğu günü net olarak hiçbir zaman bilmedi. Bu durum karşısında üzülünce annesi “üzüme alaca düştüğü günlerde” deyince, sonradan çocuklarıyla birlikte 20 Temmuz’u doğum günü olarak gösterdi. Ahmet Vehbi Koç henüz 27 yaşındayken 1928 yılında teyzesinin kızı Sadberk hanımla evlenmiştir. Ahmet Vehbi Koç 10 yaşında mahalle mektebine başladı. Hacı Bayram Camii’nin yanındaki "Topal Hoca’nın Mektebi"nde ilk dersini aldı. Mahalle Mektebi’nden sonra yine Hacı Bayram Camii’nin yanında kiralık bir evde ders görülen ilkokula başladı. Bu okulu birincilikle bitirdi. Daha sonra, bugün Tıp Fakültesi (İhtisas Hastanesi)’nin bulunduğu yerde olan "Taş Mektep" denilen Ankara İdadi’sine (lise) gitti. Ancak, idadi hayatı uzun sürmedi. Vehbi Koç çalışma hayatına, 1917 yılında babasının onun için açtığı küçük bakkal dükkanında ayakkabı lastiği, şeker, kaşar peyniri, zeytin, makarna gibi mallar satarak başladı. Koçzade Ahmet Vehbi adlı ilk firma Ankara Ticaret Odasına 1926 yılında tescil edilmiştir. Ticaret ile uğraşırken, 1928 yılında Ford Motor Company ve Standard Oil (şu anda Mobil)'in yerel temsilcisi oldu. Ankara başkent olunca, ortaya çıkan yapılaşma ihtiyacını görerek, yapı malzemeleri işine girdi. İstanbul'da ve Eskişehir'de (1938) şubeler açtı, Koç şirketlerini Koç Ticaret A.Ş.'nin altında topladı.