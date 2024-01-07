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4 alternatifli tablo, asgari ücreti bilen SGK uzmanı anlattı, hangi durumda kaç lira emekli maaşı alacaksınız?

07.01.2024 08:20 | Son Güncelleme:
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Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği aralık ayı enflasyon verileri açıklandı. Milyonlarca emekli vatandaşın aylardır merak ettiği '2024 emekli zammı ne kadar oldu? 2024 emekli maaşları kaç TL?' soruları yanıt buldu. Açıklanan enflasyon verilerini göre SSK ve Bağkur emeklisi yüzde 37,56 zam aldı. Asgari ücret zammını bilen SGK Uzmanı Özgür Erdursun emekli zamlarına ilişkin 4 alternatifi paylaştı. Erdursun, "En düşük emekli aylığı tamamlanan bir aylık olmaktan çıkarılmalı" dedi.

4 alternatifli tablo, asgari ücreti bilen SGK uzmanı anlattı, hangi durumda kaç lira emekli maaşı alacaksınız?

Milyonlarca memur ve emeklileri ilgilendiren Aralık ayı enflasyon rakamları belli oldu. TÜİK açıkladığı verilere göre Temmuz, Ağustos, Eylül , Ekim, Kasım ve Aralık aylarında enflasyon yüzde 37,56 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları için altı aylık dönemde alacakları zam ya da enflasyon farkı yüzde 37,56 olarak ortaya çıktı. Asgari ücreti bilen SGK Uzmanı Özgür Erdursun emekli maaşlarına zam oranlarına ililşkin hesaplamalarını paylaştı. Erdursun, "TÜİK'in açıkladığı enflasyon yüzde 37 de ENAG'ın yüzde 50. Yüzde 50 verilse ne olur? Seyyanen artış bir artış olmadıktan sonra yüzde 37 yerine yüzde 50 alsanız da çok da değişen bir şey olmaz. Önemli olan öncelikle sizin aylıklarınıza enflasyon farkını yansıtıp üzerine seyyanen bir artış yapmaları yönünde olmalı" değerlendirmesini yaptı.

Erdursun Youtube kanalında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"6 aylık enflasyon yüzde 37,57 oranında çıktı. Şimdi bu enflasyon farkı emeklilerin aylıklarına yansıtılacak. Yansıtıldıktan sonra kök aylık meselesinde en düşük emekli aylığının en kadar olacağı merak ediliyor. Emeklilerin beklediği en önemli konu seyyanen artış.

Seyyanen artış olursa ne olacak, ben size onun tablosunu hazırladım.

Temmuz ayında devlet memurlarına 8077 liralık seyyanen artış yapıldı. Şöyle yapıldı, öncelikle devlet memurlarının aylıklarına yüzde 17,55 gibi enflasyon farkı yansıtıldı. Daha sonra üzerine 8 bin lira eklendi. Yani üzerine önce 8 bin lira eklenip daha sonra da enflasyon farkı verilmedi. Ben de size aynı yöntemle aylıklarınızın enflasyon farkıyla ne olacağı, enflasyon farkının üzerine 8 bin lira eklersek ne olacağı yönünde bir hazırlık yaptım.

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YÜZDE 37.57 ZAMLA MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Bugün aylığı 4500 lira olan birisinin aylığına yüzde 37.57 oranında enflasyon farkı verilirse 1691 liralık bir artış olur. 5 bin lira alan birisine 1875 liralık bir artış olur. 5 bin 500 lira alana 2065 liralık bir artış olur. 6 bin lira alana 2250 lira, 6 bin 500 lira alana 2442 lira, 7 bin lira alana 2 bin 625 lira, 7 bin 500 alana 2 bin 817 lira, 8 bin alana 3 bin 6 lira, 10 bin lira alana 3 bin 757 lira, 15 bin alana 5 bin 636 lira, 20 bin alana 7 bin 514 lira, 25 bin alana 9 bin 393 lira, 30 bin alana 11 bin 271 lira artış olması gerekiyor.

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SEYYANEN ARTIŞ DURUMUNDA MAAŞLARIN SON DURUMU

Bu rakamlarda artışı yapıp üzerine de daha sonra seyyanen artışı yaptığımız zaman emekli aylıkları şöyle değişir:

4500 lira olan birisinin aylığı 14 bin 268 liraya çıkar. 5 bin lira alan birisinin aylığı 14 bin 952 liraya çıkar. 5 bin 500 lira alan kişinin 15 bin 643 liraya, 6 bin lira alanın 16 bin 327 liraya, 6 bin 500 lira alanın 17 bin 19 liraya, 7 bin lira alanın 17 bin 702 liraya, 7 bin 500 alanın 18 bin 394 TL'ye
8 bin lira alanın19 bin 83 liraya, 10 bin alanın 21 bin 834 liraya, 15 bin alanın 28 bin 713 TL'ye, 25 bin lira alanın 42 bin 470 TL'ye, 30 bin alanın 49 bin 348 TL'ye yükselir.

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"TÜRKİYE'DE EMEKLİLERİN BÜYÜK BİR KISMI DÜŞÜK AYLIK ALDIĞI İÇİN BUNU ARTIK HÜKÜMET YAPMAK ZORUNDA"

Türkiye'de emeklilerin büyük bir kısmı düşük aylık aldığı için bunu artık hükümet yapmak zorunda bakın bu yaparlar, yapmazlar bir şey diyemiyoruz. Biz yapmaları gerektiğini söylüyoruz. Kamuoyu oluşturuyoruz. Şu anda siyasetçilerden, iktidardan muhalefetten yarar yok. Kimsenin ortaya herhangi bir fikir koyduğu yok. Ne olabileceği konusunda hiç kimse hiçbir şey söylemiyor. Bunu da bizler söylüyoruz.
Emekli aylıklarının güncellenmesi gerektiğini, çok düşük kaldığını, bu nedenle seyyanen bir artışın yapılması gerektiğini, seyyanen artış öncesi çıkan enflasyonun gerçek kök aylıklara yansıtıldıktan sonra 8 bin 77 lira verildiği zaman ne olacağını size anlatmaya çalışıyorum.

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"EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI TAMAMLANAN BİR AYLIK OLMAKTAN ÇIKARILMALI"

En düşük emekli aylığı tamamlanan bir aylık olmaktan çıkarılmalı. Şimdi bizim dediğimiz gibi olursa bir kişinin aylığı 4 bin 500 lira ama 14 bin 268 liraya çıkarsa ya da 6 bin lira olan birisinin 16 bin 327 liraya çıktıktan sonra temmuz ayında çıkacak enflasyon farkı ne olursa sadece enflasyon farkı da bu rakamlara yansıtılmalı. Bu durumda en düşük aylık kaç liraya tamamlanacak konularının tamamen gündem dışında bırakmış oluruz.

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"SEYYANEN ARTIŞ BİR ARTIŞ OLMADIKTAN SONRA YÜZDE 37 YERİNE YÜZDE 50 ALSANIZ DA ÇOK DA DEĞİŞEN BİR ŞEY OLMAZ"

Emekli aylıkları da tıpkı nasıl bir ayakkabı, gözlük, ekmek, zeytin nasıl güncellendiyse emekli aylıklarının da güncellenmesi gerekiyor.

Yoksa TÜİK'in açıkladığı enflasyon yüzde 37 de ENAG'ın yüzde 50. Yüzde 50 verilse ne olur? Seyyanen artış bir artış olmadıktan sonra yüzde 37 yerine yüzde 50 alsanız da çok da değişen bir şey olmaz. Önemli olan öncelikle sizin aylıklarınıza enflasyon farkını yansıtıp üzerine seyyanen bir artış yapmaları yönünde olmalı.

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"ÖNCELİKLE 8 BİN LİRAYI YANSITIP ÜZERİNE DE ENFLASYON FARKI VEREBİLİRLER"

Hatta şöyle de olmalı. Öncelikle 8 bin lirayı yansıtıp üzerine de enflasyon farkı verebilirler. Bu durumda da 14 bin lira 17 bin liraya çıkar. Önümüzdeki hafta sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yüzde 37.57 oranında çıkan enflasyona refah payı mı, seyyanen artış mı, en düşük emekli aylığının belli bir rakama tamamlanması bu yönde açıklamalar yapacaktır.

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