Seyyanen artış yapılacak: 4 bin 125 TL hesaplara yatacak!

Maaşlara yapılan zamlarla beraber ihtiyaç sahiplerine artık 4 bin 125 TL ödenecek. Hesaplamanın detayları belli oldu. Yüzde 30 ile 3.900 TL'ye ulaşan maaş, yüzde 75 oranına göre belirlenen taban maaşın altında kaldığı için seyyanen artış yapılacak. İşte konunun tüm detayları...

YÜZDE 57'LİK ZAM!

3.500 TL olarak verilen en düşük emekli maaşı yeni yılda 5.500 TL oldu. Böylece en düşük emekli maaşına yapılan yüzde 57'lik oran, yüzde 54 olan zamlı asgari ücreti geçti.

4 BİN 125 TL HESAPLARA YATACAK!

Eşinden ya da babasından dul yetim maaşı alan kişiler için taban maaş uygulaması var. Taban maaş, alınan maaşın hisse oranına göre ortaya çıkıyor ve gerçekleşen yükseliş, bu rakama tamamlanıyor. 5 bin 500 TL'lik taban maaşa göre dul ve yetim aylığının yeni rakamları değişti.

Buna göre, yüzde 75 maaş alanlar 4.125 TL, yüzde 50 maaş alanlar 2.750 TL, yüzde 25 maaş alanlar 1.375 TL maaş alacak.

Eşinden yüzde 75 oranında 3000 TL maaş alan kişinin maaşına yüzde 30'luk zam yapılacak ve maaş 3.900 TL olacak. Ancak bu maaş, yüzde 75 oranına göre belirlenen taban maaşın altında kalıyor. Bu nedenle seyyanen artış olacak ve maaş 4.125 TL olacak.



