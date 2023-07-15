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Seyyanen zam ne zaman verilecek, bir aylık mı her ay mı? Memura seyyanen zam vergiye tabi mi? İşte zam oranı

15.07.2023 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Memura seyyanen zam ne zaman verilecek' konusu en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Memurlar bu yıl enflasyon farkının yanında seyyanen zam da alacaklar. Açıklanan zam oranıyla birlikte memur maaşlarında 8 bin 77 TL artış yaşanacak. En düşük memur maaşı da 22 bin 17 TL’ye yükseltilmişti. Peki, Seyyanen zam ne zaman verilecek, bir aylık mı her ay mı? Memura seyyanen zam vergiye tabi mi? İşte zam oranı

Seyyanen zam ne zaman verilecek, bir aylık mı her ay mı? Memura seyyanen zam vergiye tabi mi? İşte zam oranı

Seyyanen zam ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. TÜİK'in 6 aylık enflasyon farkını açıklamasıyla birlikte memur maaşlarına da zam yapılmıştı. Ek olarak seyyanen zam yapılacağı açıklanan maaşların ne zaman yatacağı, seyyanen zamlı maaşların ne zaman ödeneceği merak edildi. Merak edilen bir diğer konu ise seyyanen zammın bir kerelik mi yoksa her ay mı yatacağı oldu. İşte konuya dair detaylar...

SEYYANEN ZAM BİR AYLIK MI HER AY MI?

Senede 2 defa toplu sözleşme ve enflasyon farkından doğan farkı zam olarak alan memurların, refah payı eklenerek yapılan zamla yeni zamlı maaşları hesaplandı.

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TÜİK'in verilerine göre enflasyon yıllık yüzde 38,21 oldu. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların ve memur emeklilerinin alacağı zam yüzde 17,55 oldu. Seyyanen zam bir kerelik olmayacak. Her ay düzenli olarak memurların maaşları seyyanen zamlı şekilde yatacak.

SEYYANEN ZAM NE ZAMAN YATACAK?

Tüm memurlara yüzde 17,55 oranında enflasyon farkı zammı yapılacak ve bunun üzerinde 8077 lira seyyanen zam verilecek. Memur maaşları 15 Temmuz tarihinde ödeniyor. Ancak zamlı memur maaşlarının ne zaman yatacağı ile ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri yılın 6 ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Düzenleme temmuz ayından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlananlara ödenecek aylıklar, emekli ikramiyeleri, bayram ikramiyeleri ve ek ödemeler; bayram ikramiyesinin 2 bin liraya yükseltilmesi; en düşük emekli aylığının 7 bin 500 Türk lirasına çıkarılması, asgari ücret artışının devlet katkısı, işveren prim teşviki ve ödeme gücü olmayanların sağlık prim ödemeleri ile yapılacak ek ödemeler için ihtiyaç duyulan ödeneğin ilgili idare bütçelerine eklemede Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

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Mehmet Şimşek seyyanen zam

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