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SEYYANEN ZAM SON DURUM 14 TEMMUZ 2023: Emekliye seyyanen zam olacak mı, kimlere verilecek? Erdoğan ve Bahçeli bir araya geldi

14.07.2023 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekliye seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. MHP liderinin açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Öte yandan geçtiğimiz gün SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşları için yüzde 25 zam oranı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Bun göre Emekli maaşlarına da yüzde 25 zam yapılacak. Peki, emekliye seyyanen zam olacak mı, kimlere verilecek?

SEYYANEN ZAM SON DURUM 14 TEMMUZ 2023: Emekliye seyyanen zam olacak mı, kimlere verilecek? Erdoğan ve Bahçeli bir araya geldi

Emekliye seyyanen zam merak konusu oldu. Bilindiği üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli memura yapılan seyyanen zam oranında yani 8077 TL'lik artışın yüzde 25 zammın yanında emekli aylıklarına eklenmesini talep etmişti. SSK ve Bağkur emekli maaşları için yüzde 25 zam oranı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Peki, emekliye seyyanen zam olacak mı, kimlere verilecek? İşte detaylar...

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM OLACAK MI?

Emekliye seyyanen zam olup olmayacağı merak konusu olurken konuya dair ilk açıklama MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelmişti.

Bahçeli memura yapılan seyyanen zam oranında yani 8077 TL'lik artışın yüzde 25 zammın yanında emekli aylıklarına eklenmesini talep etti.

AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler ise konuya dair yaptığı açıklamada “Önümüzdeki dönemde ekonomik imkanları artırma noktasında çabamız devam edecektir” ifadelerini kullandı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Toplam 31 maddeyi inşallah Meclis’imizin genel kurul gündemine almak üzere, muhalefette de uzlaşı takvimi içerisinde tamamlayıp Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Gündemde Bahçeli'nin emekli maaşları için yaptığı yeni teklif vardı.

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EMEKLİ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL?

Emekli maaşlarına da yüzde 25 zam yapılacak.

SSK ve Bağkur emekli aylıklarına ilişkin madde, değişiklik yapılmadan TBMM Genel Kurul’da kabul edildi.

MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK?

Dün de memur emeklileri için yüzde 25 zam ve memurlara 8 bin 77 TL seyyanen zam yapılmasına ilişkin maddeler ile en düşük memur maaşının 22 bin 17 TL'ye çıkarılması maddeleri kabul edilmişti.

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seyyanen zam

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