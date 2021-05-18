Seyyar satıcılar, tesisatçılar ve hırdavatçılara 3 bin TL hibe desteği başvuru şartları neler? İşte seyyar satıcılar için 3 bin TL hibe desteği başvurusu...

Dün düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen müjdeyi verdi ve esnafa 5 bin TL ve 3 bin TL hibe desteği verileceğini açıkladı. Peki seyyar satıcılar, tesisatçılar ve hırdavatçılara 3 bin TL hibe desteği başvuru şartları neler?

SEYYAR SATICILAR, TESİSATÇILAR VE HIRDAVATÇILARA 3 BİN TL HİBE DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Esnafın beklediği müjdeli haber geldi. Düzenlenen Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 bin TL ve 3 bin TL hibe desteği verileceğini kamuoyuna açıkladı. Erdoğan hibe desteği hakkında şöyle konuştu;

"Esnaflarımıza yönelik yeni bir destek programının projesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işlerine ara vermek zorunda kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz. Sayıları 235 bine ulaşan ilk grupta yer alan işletmelere 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız."

Verilecek hibe desteği yardımı ile ilgili Bakan Muş şu detayları açıkladı;

''1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık destek verilecek. Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacaktır.