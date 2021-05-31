FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Sezonun ilk kirazları ’Açık artırma’ ile satıldı

Sezonun ilk kirazları ’Açık artırma’ ile satıldı

31.05.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya Irmağı havzasında bulunduğu için mikroklima iklime sahip Bilecik’in merkez Deresakarı köyünde hasadı yapılan kiraz, köy halinde açık artırmayla satıldı. Kilosu 7 ile 10 liradan alıcı bulan kiraz, büyük marketler 30 TL’den satılıyor.

Sezonun ilk kirazları ’Açık artırma’ ile satıldı

Kent merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Deresakarı Köyü’nde sebze ve meyve hâline traktörleriyle ürünlerini getiren üreticiler ile köye gelen tüccarlar tarafından yıllarıdır ’Açık artırma’ usulü satış yapılıyor. Bu sezonun ilk ürünler 7 ile 10 lira arsında satıldı. İstanbul, Eskişehir, Adapazarı gibi illerden gelen alıcılar sezonun ilk kirazlarını almak için birbiriyle kısasıya yarıştı. Bu sene üreticisinin yüzünü güldüren ve yaklaşık 500 ton rekolte beklenen Deresakarı kirazının satışı öğlen 12’de sonlanıyor.

"YAKLAŞIK 5 BİN DÖNÜM ARAZİDE 4 CİNS KİRAZ ÜRETİLİYOR"

Deresakarı Köyü Zirai Kalkınma Kooperatifi Başkanı İsmail Çam, İHA muhabirine yaptığı açıklama, kalitesine güvendikleri kirazın doğal olarak herhangi bir ilaç kullanılmadan yetiştiğini belirterek, bugünlerde başladıkları hasadın haziran sonuna kadar devam edeceğini anlattı.

6274541c-5d3d-4599-8180-f0b97807add8

Yaklaşık 5 bin dönüm arazide, ’’Karabodur’’, ’’Seyfettin’’, ’’Napolyon’’ ve ’’Vink’’ cinsi kirazın yetiştiğini belirten Çam, "Sezonun ilk kirazları toplandı ve halimize gelerek açık arttırmayla satışlarımıza başladık. Kirazlarımız civardaki Gemici, Selviköy, Geçitli var bunlar getiriyorlar. Sezonda yaklaşık 300-350 ton kiraz toplanıyor. Bu sene 500 ton rekolte bekliyoruz. İlk açılışında 10 liradan 20 liraya kadar toptan alındı. Ama sonra bir iki gün içinde 7 liradan 10 liraya kadar satıldı" dedi.

b2f4421b-42ee-467e-ad53-2cb158800199

"TÜRKİYE'DE KİRAZIN ÇIKTIĞI İLK KÖYLERDEN BİRİ"

Kiraz üreticisi İsmail Cinoğlu ise, Deresakarı Köyü’nün bu kadar revaçta olmasının sebebinin Türkiye’nin ilk çıkan kiraz bölgelerinden birisi olduğunu anlattı. Cinoğlu, "Senede 400 tonluk bir üretim gerçekleştiriliyor. Tabi ki zor şartlarda pandemide, çiftçinin zorlandığı dönemde buraya gelen şehir dışından alıcılarla beraber ortak bir noktada buluşarak hem ülkemize hem köyümüze hizmet anlayışı içinde bereketli bir yok olur inşallah. İlk çıkan kirazların belli bir miktarı kalitesinden çok insanların hevesinden aldığı noktada. Bu bir arz talep meselesi, ama 10 lira civarında ortalaması yakalanıyor. Ama kalitesine göre de değişiyor" dedi.

f7d8a123-87ad-4481-a607-c95120d20be4

Kaynak: İHA

Vergi borcu olanlar dikkat! Sicil Affı geliyorVergi borcu olanlar dikkat! Sicil Affı geliyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Büyüme rakamları tahminlerin üstünde!Büyüme rakamları tahminlerin üstünde!
Araç sahipleri için önemli karar!Araç sahipleri için önemli karar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 30 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 30 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamam işletmecisi öldü

Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamam işletmecisi öldü

Dikkat çeken sigara kararı! TBMM'ye geliyor, işte yeni düzenleme

Dikkat çeken sigara kararı! TBMM'ye geliyor, işte yeni düzenleme

SGK toplu para ödemesi yapıyor!

SGK toplu para ödemesi yapıyor!

Altın zirveye koşuyor

Altın zirveye koşuyor

Bir teknoloji devi daha Türkiye'de üretime başladı

Bir teknoloji devi daha Türkiye'de üretime başladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Koronavirüste konut fiyatları yüzde 40 arttı

Koronavirüste konut fiyatları yüzde 40 arttı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İŞKUR yayınladı! İşte 4 bin TL maaşlı iş ilanları

İŞKUR yayınladı! İşte 4 bin TL maaşlı iş ilanları

Türk Lirası neden değer kaybediyor?

Türk Lirası neden değer kaybediyor?

Kanun teklifi kabul edildi! Yapılandırma geri geliyor

Kanun teklifi kabul edildi! Yapılandırma geri geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.