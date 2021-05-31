Sezonun ilk kirazları ’Açık artırma’ ile satıldı

Kent merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Deresakarı Köyü’nde sebze ve meyve hâline traktörleriyle ürünlerini getiren üreticiler ile köye gelen tüccarlar tarafından yıllarıdır ’Açık artırma’ usulü satış yapılıyor. Bu sezonun ilk ürünler 7 ile 10 lira arsında satıldı. İstanbul, Eskişehir, Adapazarı gibi illerden gelen alıcılar sezonun ilk kirazlarını almak için birbiriyle kısasıya yarıştı. Bu sene üreticisinin yüzünü güldüren ve yaklaşık 500 ton rekolte beklenen Deresakarı kirazının satışı öğlen 12’de sonlanıyor.

"YAKLAŞIK 5 BİN DÖNÜM ARAZİDE 4 CİNS KİRAZ ÜRETİLİYOR"

Deresakarı Köyü Zirai Kalkınma Kooperatifi Başkanı İsmail Çam, İHA muhabirine yaptığı açıklama, kalitesine güvendikleri kirazın doğal olarak herhangi bir ilaç kullanılmadan yetiştiğini belirterek, bugünlerde başladıkları hasadın haziran sonuna kadar devam edeceğini anlattı.

Yaklaşık 5 bin dönüm arazide, ’’Karabodur’’, ’’Seyfettin’’, ’’Napolyon’’ ve ’’Vink’’ cinsi kirazın yetiştiğini belirten Çam, "Sezonun ilk kirazları toplandı ve halimize gelerek açık arttırmayla satışlarımıza başladık. Kirazlarımız civardaki Gemici, Selviköy, Geçitli var bunlar getiriyorlar. Sezonda yaklaşık 300-350 ton kiraz toplanıyor. Bu sene 500 ton rekolte bekliyoruz. İlk açılışında 10 liradan 20 liraya kadar toptan alındı. Ama sonra bir iki gün içinde 7 liradan 10 liraya kadar satıldı" dedi.