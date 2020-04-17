SGK açıkladı! Erken emeklilik için 1999 kriteri çok önemli...

8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde sigorta başlangıcı olanların 3600 prim günü ve 15 yıllık hizmet süresini tamamlaması durumunda emekli olmasına imkan verilir. Çoğu vatandaşın habersiz olduğu erken emeklilik formülünün kilit noktası sigorta başlangıç tarihidir. Staj süresinde başlatılan sigorta emeklilik zamanın hesaplanmasında etkili olmaz. Bu nedenle sigorta başlangıç tarihi olarak uzun vadeli sigorta kollarına mensup olarak çalışmaya başlanılan zaman dikkate alınır.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ve 4C (Emekli Sandığı) sigortalılık kollarından birine mensup olarak çalışanlar belirlenen şartlara uygun olması halinde erken emeklilik hakkını elde ederler. İşte karşınızda 1999 öncesi SGK girişi olanların emeklilik avantajları...
8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde sigorta girişi olanların emeklilik konusunda diğer sigortalılara göre daha avantajlı konumda olduğu bilinen bir gerçektir. Belirlenen tarihler arasında işe girenlerin emeklilik konusundaki hakları belirlenmiştir.
8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olanların belirlenen 15 yıllık hizmet süresi ve 3600 prim günü şartlarını tamamlamaları halinde erken emeklilik kartları açılır.
8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olanlar 2000 yılından sonra sigortalandırılanlardan daha yüksek emekli maaşı alırlar.
1999 tarihi ve öncesinde sigorta başlangıcı olanlar; çalışmayı hiç bırakmadıkları durumda 3600 günlük prim ödemesi süresini tamamlamış sayılırlar.
3600 günlük prim ödemesi sayısının eksik olması halinde çalışanların askerlik, doğum ya da yurt dışı borçlanması ile farkları kapatması söz konusu olur.
8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde sigorta başlangıcı olanların emeklilik konusunda elde ettikleri avantajları kullanmaları için belirlenen şartlara uygun olması gerekir.
İlk adımda mutlaka sigorta başlangıç tarihinin 8 Eylül 1999 ve öncesine ait olması gerekir. Başka bir ifade ile; sigortalı olarak çalışanların 8 Eylül 1999 ve öncesindeki tarihlerde SGK'ya bildirilmesi şarttır.
Kişilerin adına SGK'ya herhangi bir borcun bulunmaması gerekir.
23 Mayıs 2002 tarihinden sonra getirilen kademeli sisteme göre yaş şartı artırılmıştır. 23 Mayıs 2002 tarihine kadar 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günü şartını tamamlayan kadınlar 50, erkekler ise 55 yaşında erken emeklilik hakkını kazanırlar.
1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SİGORTA BAŞLANGICI OLANLAR NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİR?
15 yıllık hizmet süresi ve 3600 prim günü şartını tamamlayan kadın ile erkek çalışanların emeklilik yaşları değişiklik gösterir.
24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında şartları yerine getiren erkekler 56 yaşında,kadınlar 52 yaşında,
24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında şartları yerine getirenler erkekler 57 yaşında, kadınlar 54 yaşında,
24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında şartları yerine getirenler erkekler 58 yaşında, kadınlar 56 yaşında,
24.05.2011-23.05.2014 tarihleri arasında şartları yerine getirenler erkekler 59 yaşında, kadınlar 58 yaşında,
24.05.2014 tarihinden sonra şartları yerine getirenler erkekler 60 yaşında, kadınlar 58 yaşında emekli olabilirler.
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Koronavirüs salgını kapsamında geliştirilen ekonomi destek paketleri kapsamında en düşük emekli aylığı 1500 TL olarak güncellenmiştir. Eskiden 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olanlar ile sonrasında işe giriş yapıp emekliliği hak edenlerin alabilecekleri en düşük maaşların arasında 200 TL fark vardı. Yapılan düzenleme ile bu fark 100 TL'ye düşürüldü. Buna göre; 1999 ve öncesinde emekli olanlar en az 1600 TL; sonrasında emekli olanlar en az 1500 TL emekli maaşı alıyorlar.
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