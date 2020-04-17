SGK açıkladı! Erken emeklilik için 1999 kriteri çok önemli...

8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde sigorta başlangıcı olanların 3600 prim günü ve 15 yıllık hizmet süresini tamamlaması durumunda emekli olmasına imkan verilir. Çoğu vatandaşın habersiz olduğu erken emeklilik formülünün kilit noktası sigorta başlangıç tarihidir. Staj süresinde başlatılan sigorta emeklilik zamanın hesaplanmasında etkili olmaz. Bu nedenle sigorta başlangıç tarihi olarak uzun vadeli sigorta kollarına mensup olarak çalışmaya başlanılan zaman dikkate alınır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ve 4C (Emekli Sandığı) sigortalılık kollarından birine mensup olarak çalışanlar belirlenen şartlara uygun olması halinde erken emeklilik hakkını elde ederler. İşte karşınızda 1999 öncesi SGK girişi olanların emeklilik avantajları...

1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SİGORTA BAŞLANGICI OLANLARIN EMEKLİLİK AVANTAJLARI NELERDİR?

8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde sigorta girişi olanların emeklilik konusunda diğer sigortalılara göre daha avantajlı konumda olduğu bilinen bir gerçektir. Belirlenen tarihler arasında işe girenlerin emeklilik konusundaki hakları belirlenmiştir.