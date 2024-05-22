SGK ayrı belediye ayrı verecek! Emekliye 8 bin lira bayram ikramiyesi! O ilçede yaşayanlara Kurban Bayramı öncesi ödenecek

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, 31 Mart seçimleri öncesinde ihtiyaç sahibi emekliler için verdiği 5 bin TL'lik bayram ikramiyesi vaadini gerçeğe dönüştürüyor. Belediye tarafından karşılanacak ikramiye için başvuru sürecinin tamamlandığını belirten Aydar, kriterleri karşılayan yaklaşık bin emekliye Kurban Bayramı öncesi ikramiyelerinin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

2.200 KİŞİ BAŞVURMUŞTU

İyi günde de zor günde de Ceyhanlıların yanında olduğunu vurgulayan Aydar, dayanışma mesajı verdi.

Zorlukları el ele, kol kola aşacaklarını belirten Aydar, “Seçim döneminde söz verdiğim gibi mazeret üretmeksizin şartlarımızı zorladık. Toplamda 2 bin 200 emeklimiz başvuruda bulundu. Kriterleri karşılayan yaklaşık bin emeklimizi belirledik. Birimlerimiz bu süreçte titizlikle çalışarak kriterlere uyan hemşerilerimizi belirledi. Tek kriterimiz ‘gerçekten ihtiyaç sahibi’ olmalarıydı. Sözümüz söz. Her sözümüzü, arkamıza aldığımız halkımızla, halkımız için gerçekleştiriyoruz. Halkın verdiği, halka gidiyor. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar olarak vatandaşlarımıza verdiğim sözleri bir bir yerine getirmeye devam ediyorum. Her yeni gün daha büyük atılımlarla halkımın hizmetinde olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Emekli bayram ikramiyeleri Ramazan ve Kurban Bayramı’nda yılda iki kez verilmek üzere 3’er bin liradan 6 bin liraya yükseltilmişti. Bu yıl Kurban bayramı 15-19 Haziran arasındaki tarihlerde idrak edilecek. Bu durumda emekliler için ikramiye ödemesi de 10-14 Haziran haftasında yapılacak.

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır





