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SGK Bağ-Kur prim eşitleme ile 5 yıl erken emeklilikte uyarı! Uzmanlar ‘çok kişinin başı belada’ diyerek açıkladı: ‘Topyekün emeklilik iptallerine geçecek…’

20.09.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekim’de açılacak Meclis, emeklilik hayatı için adımları peş peşe atacak. Bu kapsamda SGK Bağ-Kur prim eşitleme ile 9000 bin olan prim gün sayısı 7200’e düşecek. Bu da 5 yıl erken emeklilik anlamına gelecek. Ancak uzmanlar bu süreç başlamadan önce çok kritik bir uyarıda bulundu. 28 Şubat 2011'de çıkarılan kanun nedeniyle birçok kişinin sahte sigortalı olduğunu kaydederek, EYT sürecinin bitmesi ile topyekün emeklilik iptallerine geçileceğini söylediler.

SGK Bağ-Kur prim eşitleme ile 5 yıl erken emeklilikte uyarı! Uzmanlar ‘çok kişinin başı belada’ diyerek açıkladı: ‘Topyekün emeklilik iptallerine geçecek…’

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1 Ekim’de yeni yasama yılına hızlı bir başlangıç yapacak. Çözüm bekleyen bir çok konuyu açıklığa kavuşturmak için kolları sıvayacak Meclis’in ikinci torba yasada yer alacağı kesinleşen SGK-Bağ-Kur prim eşitlemesi için atacağı adımlar beklenmeye başlandı.

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BAĞ-KUR PRİM GÜN SAYISI 5400’E KADAR DÜŞECEK

Bu kapsamda emeklilik için aranan prim şartı erkek Bağ-Kur'lularda 9000 günden 7200 güne, kadınlarda ise 7200’den 5400’e inecek. Böylece 1800 gün kazanan Bağ-Kur'lular 5 yıl daha az prim ödeyerek erken emekli olabilecek. Düzenleme kapsamına göre EYT'lileri de ilgilendirecek.

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KİMLER BAĞ-KUR KAPSAMINDA BULUNUYOR?

Bağ-Kur’da prim gün sayısının düşürülmesine ilişkin Habertürk’e değerlendirmelerde bulunan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, “Türkiye'de şirket ortakları Bağ-Kur’ludur. İsteğe bağlı prim ödeyenler Bağ-Kur’ludur. Yurt dışı borçlanmaları Bağ-Kur sayılır. Kendi adına İşletmesi olan esnaf Bağ-Kur’ludur. Bir de basit usul mükellefi dediğimiz mahalledeki ayakkabıyı satan esnaf değil ayakkabı tamircisi olan esnaf onlar da basit usul Bağ-Kur’ludur” ifadelerini kullanarak kimlerin Bağ-Kur kapsamında bulunduğuna açıklık getirdi.

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1 MİLYONA YAKIN KİŞİYE ERKEN EMEKLİLİK YOLU AÇILIYOR

Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından 1 milyon kişinin emekli olabileceğini vurgulayan uzman isim, “Sayın bakan bir milyon küçük esnafın bundan yararlanacağını söylüyor. Bu durumda ‘Ba-Kur’lulara müjde, Bağ-Kur prim gün sayısı düşüyor’ diyemeyiz. Çünkü Türkiye'de şu anda Bağ-Kur’lu olan yaklaşık 3 - 3.5 milyon kişi var. Sadece 1 milyonla sınırlandırılıyorsa benim aklıma şu geliyor: Türkiye'de basit usul mükellef sayısı yaklaşık 900 bin civarında. Demek ki bu yasa sadece basit usul mükellefleri için düşünülüyor. Ama bu diğer Bağ-Kur’lulara haksızlık olur. Çünkü Bağ-Kur’da prim gün sayıları çok zor” diye konuştu.

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“TOPLU EMEKLİLİK İPTALLERİ BAŞLAYACAK”

Özgür Erdursun, “Bu nedenle de son 2.520 güne bakılıyor emeklilikte. Yani Bağ-Kur’lu birisi sonra 1261 gün sigortalı çalışırsa SGK’dan emekli oluyor” diyerek şu dikkat çeken uyarıyı yaptı:

“Ancak 28 Şubat 2011'de de şöyle bir şeye izin verildi: Bir kişinin kendi adına bir iş yeri varsa ya da şirket ortaklığı varsa başka yerde sigortalı olabilir. Bu durumda da şu anda çok sayıda kişi sahte sigortalı. Kendi adına işyeri olan, şirket ortağı olan kişiler kendilerini sağda solda bir yerlerde sigortalı olarak gösteriyorlar. Fiilen çalışmamak durumu söz konusuysa bu emekliliklerde iptal olur.

Çok kişinin şu anda emeklilik açısından, Bağ-Kur'un prim günü açısından başı belada. Belki emeklilik için müracaatta bulunmuş, aylığını da almaya başlamış. Ancak birkaç ay sonra emekliliği iptal olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu şu anda milyonlarca kişi emekli ediyor EYT ile beraber. Bu süreç bittikten sonra da topyekün emeklilik iptallerine geçecek.”

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Anahtar Kelimeler:
erken emeklilik Bağ-Kur

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