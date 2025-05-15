SGK binlerce müfettişi ile denetimde! 2 milyardan fazla para cezası kesti...

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Raci Kaya, 16 Mayıs haftasının Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlandığını hatırlattı ve insanlarda sosyal güvenlik bilincinin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalıştıklarını vurguladı.

2025'İN SLOGANI: 'KAYITLI ÇALIŞ GÜVENLİ YAŞA'

Kaya, 2025 yılı sloganının kayıt dışı istihdam ile mücadele etmek için "Kayıtlı çalış, güvenli yaşa" olarak belirlediklerini ifade etti. Kayıt dışı çalışma bilincini oluşturmak istediklerini ifade eden Kaya, kayıt dışı istihdamla mücadelenin, kurumun öncelikli hedefleri arasında yer aldığını bildirdi.

ÇAPRAZ KONTROL YAPILIYOR

Kayıt dışı istihdam ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmaların 5 ana strateji altında topladıklarını ifade eden Kaya, çapraz kontrol çalışmalarının yer aldığını söyleyip, "Bankalar dahil olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarından kişilerin mesleki bilgileri periyodik olarak kurumumuzca alınıyor. Gelen bilgiler kurumumuz veri tabanından kontrol ediliyor ve bu sayede sigortasız çalışanlar herhangi bir denetime gerek kalmadan kolayca tespit edilebiliyor" dedi.

SGK MÜFETTİŞLERİ SAHADA

Sahada 3 bin müfettiş ile denetim halinde olduklarını kaydeden Başkan Kaya, risk denetimleri ile bölge, sektör ve iş yeri belirlediklerini aktardı. Kayıt dışı istihdama yönelik iş yeri denetimleriyle ilgili de bilgiler veren Kaya, şunları kaydetti:

"Kurumumuz tarafından yapılan çapraz kontrol ve denetim çalışmaları neticesinde, geçen yıl 124 bin 982 iş yeri, bu yılın ilk 4 ayında 29 bin 463 iş yeri denetlendi. Geçen yıl tespitler sonucunda 2 milyar 36 milyon 732 bin 167 lira idari para cezası uygulandı."

İşverenlerin prim teşviklerinden yararlanmaya devam etmesi için kayıt dışı işçi çalıştırmaması gerektiğini belirten Kaya, sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilen işverenlerin, ilk tespitte bir ay süreyle, tespit tarihinden sonra 3 yıl içerisinde bu durumu tekrarlaması halinde ise bir yıl süreyle söz konusu prim teşviklerinden yararlanma hakkını kaybettiğini bildirdi.

"15 FARKLI PRİM TEŞVİKİ UYGULUYORUZ"

Kayıt dışı istihdamla mücadele amacıyla işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılar için ödedikleri prim yükünü hafifletmek amacıyla 15 farklı prim teşviki uygulandığını aktaran Kaya, prim indirimi teşviki, genç ve kadın teşviki, engelli istihdam teşviki, kültür yatırım girişim teşvikinin bunlardan bazıları olduğunu söyledi.



Kaya, yıllık hazırladıkları rehberlik programları sayesinde ve sivil toplum kuruluşları, odalar, meslek örgütleri ve üniversiteler aracılığıyla sosyal güvenlik ve kayıtlı çalışmanın önemine dair bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yürüttüklerini anlattı.

Avrupa'nın en büyük veri merkezlerinden birine sahip olduklarını ve gelişen teknolojiyi yakından takip ettiklerini belirten Kaya, yapay zeka teknolojisini kurum olarak ıskalamadıklarını ve bununla ilgili çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır