İsa Karakaş'tan kritik uyarı: Bu tarihe dikkat, faiz avantajını kaçırmayın

Ekonomik şartlar nedeniyle ödeme güçlüğü yaşayan esnaf, sanatkâr, KOBİ ve diğer SGK borçlularına yönelik yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) tecil uygulamasında yaptığı değişikliklerle birlikte borçların daha düşük faiz oranlarıyla ve daha uzun vadelerde ödenmesinin önü açıldı. Düzenlemeyle iş dünyasının üzerindeki finansman baskısının azaltılması, üretim ve istihdamın desteklenmesi hedefleniyor.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş da Türkiye Gazetesi'ndeki köşe yazısında yeni uygulamanın ayrıntılarına yer verdi. Yapılan değişikliklerin borçlular açısından önemli sonuçlar doğuracağını belirten Karakaş, "Yeni uygulamanın getirdiği dönüşümü tam manasıyla idrak edebilmek için, yürürlükten kalkan veya revize edilen eski SGK uygulamalarıyla karşılaştırmak elzemdir. Yapılan bu köklü revizyon, borçluların finansal likidite yönetimini kökten değiştirecektir" ifadelerini kullandı.

MALİ CAN SUYU OLACAK

Karakaş, Hazine ve Maliye Bakanlığının attığı adımlarla koordineli olarak, 31 Ağustos 2026 tarihine kadar Kuruma başvuracak borçlular için tecil faiz oranının yıllık yüzde 39'dan yüzde 29'a düşürüldüğünü belirtti.

Söz konusu indirimin, "Ak akçe kara gün içindir" düsturuyla hareket eden ve nakit sıkışıklığı yaşayan işletmeler açısından önemli bir avantaj sunduğunu ifade eden Karakaş, 72 aylık vadenin de şirketlerin aylık nakit akışlarını sarsmayacak seviyelerde ödeme imkânı sağlayacağını belirtti.

Düzenlemenin kapsamına ilişkin bilgi veren Karakaş, "Ancak burada kritik bir vade sınırı mevcuttur: Bu avantajlı düzenleme, 2026 yılı haziran ayı ve önceki dönemlere ait sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri ve idari para cezalarını kapsamaktadır" dedi.

İlk taksitin en geç 31 Ağustos 2026 tarihine kadar ödenmesi gerektiğini vurgulayan Karakaş, ilk taksitini zamanında ödemeyenlerin düşük faiz uygulamasından yararlanamayacağını belirterek, "Son pişmanlık fayda etmez" ifadesini kullandı.

TEMİNAT ŞARTLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

Yeni düzenlemeyle teminat koşullarında da dikkat çeken kolaylıklar sağlandı. Karakaş, eski sistemde küçük borçlar için dahi teminat istatistiği tutulduğunu, yeni uygulamayla ise ünite bazında 10 milyon TL'ye kadar olan borçlar için teminat aranmayacağını ifade etti. Karakaş, "Bu eşik, piyasayı muazzam ölçüde rahatlatacaktır" değerlendirmesinde bulunurken, borcu 10 milyon TL'yi aşan mükelleflerin yalnızca aşan kısmın yarısı kadar teminat göstermekle yükümlü olacağını belirtti.

Haczedilmiş malların da değerleri oranında teminat yerine geçeceğini aktaran Karakaş, "Emanet malın canı az olur" derler fakat devlet, mükellefin zaten hacizli olan malını koruyarak ek bir teminat bulma keşmekeşine son vermiştir" ifadelerini kullandı. Karakaş ayrıca, borçluların taksitlerini düzenli ödemesi durumunda araçlar üzerindeki yakalama şerhlerinin kaldırılacağını ve satış işlemlerinin askıya alınacağını söyledi.

YETKİLER YEREL BİRİMLERE DEVREDİLDİ

Başvuru süreçlerinde bürokrasinin azaltıldığını belirten Karakaş, "Bugünün işini yarına bırakma" düsturuyla hareket eden Kurum, "Ankara'daki merkez bürokrasisini belirli şartlarla tamamen devre dışı bırakmıştır" dedi.

31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılacak başvurularda, borç miktarı ne olursa olsun karar verme yetkisinin tamamen Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine ve Merkez Müdürlerine devredildiğini aktaran Karakaş, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 18 milyon TL, diğer büyükşehirlerde 15 milyon TL ve diğer illerde 13 milyon TL'ye kadar olan borçların doğrudan yereldeki SGM müdürleri tarafından sonuçlandırılacağını ifade etti.

ESKİ BAŞVURULARI DA KAPSIYOR

Karakaş, yeni genelgenin yalnızca yeni başvuruları değil, daha önce tecil talebinde bulunmuş bazı borçluları da kapsadığını belirtti.

Bu kapsamda Karakaş, "Yeni genelge adil bir yaklaşım sergileyerek, 4 Haziran 2026 tarihinden önce tecil talebinde bulunmuş ancak işlemi henüz neticelenmemiş veya tecili hâlihazırda devam eden borçluları da unutmamıştır" dedi.

Söz konusu kişilerin talep etmeleri hâlinde mali durumlarındaki likidite oranına göre mevcut taksit sürelerine 18 ila 36 ay arasında ek süre ilave edilebileceğini kaydetti.

TAKSİTLERİN AKSATILMAMASI GEREKİYOR

Ödeme planına uyulmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Karakaş, devletin sunduğu bu imkânların suistimale açık olmadığını belirtti.

"Taksitlerin aksatılması durumunda çok sıkı kurallar caridir" diyen Karakaş, 72 ay tecil alan bir borçlunun 71 taksiti eksiksiz ödemesine rağmen son taksiti vade tarihini takip eden ay sonuna kadar yatırmaması hâlinde tecil işleminin bozulacağını ifade etti.

Karakaş, "Sona kalan dona kalır" misali, tüm emekler heba olabilir" sözleriyle borçluları ödeme planına sadık kalmaları konusunda uyardı.