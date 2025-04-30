SGK'dan 150 milyonluk ikinci el uçak satışı! Son tarih 10 Haziran

Batık havayolu şirketi Onur Air’in borçlarına karşılık haczedilen Airbus 321-231 model uçağı satışa çıkaran Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 150 milyon TL istiyor.

10 HAZİRAN'A KADAR TEKLİF TOPLANACAK

Yaklaşık olarak 3 yıldır satılamayan uçak için 10 Haziran 2025 tarihine kadar teklif toplanacak. Gelen tekliflerin ardından pazarlık süreci başlayacak.

İlk olarak Eylül 2022’de satış ilanı verilen uçak için o dönem 80 milyon TL (o günkü kurla 4,3 milyon dolar) değer biçilmişti.

Nefes'te yer alan habere göre en son 10 Aralık 2024’te ilana çıkılan ve 6 ay süreyle teklif toplanacağı ilan edilen uçak için muhammen bedel olarak 150 milyon TL+KDV belirlendi. Buna göre, 150 milyon TL teklif gelmesi halinde KDV, 30 milyon TL tutuyor.

SGK’nın internet sitesindeki bilgilere göre, uçak uzun süre yerde beklediği için gövde üzerinde boya hasarları ve korozyon mevcut. İlan bilgilerine göre uçağın motorları, motorlarla birlikte ana komponentler olarak birçok eksiği var.