FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SGK'dan 3600 Günden Emeklilik Fırsatı! 3600 günden nasıl emekli olunur?

SGK'dan 3600 Günden Emeklilik Fırsatı! 3600 günden nasıl emekli olunur?

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.03.2020 15:48 | Son Güncelleme

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya sigortalı olarak bildirilen ve aktif çalışma hayatına devam eden vatandaşların emeklilik merak ettiği konuların başında geliyor. Çalışanlar iş hayatına giriş yaptıkları andan itibaren “ne zaman emekli olurum” sorusuna cevap ararlar. Tüm çalışan illa ki bir kerede olsa emeklilik zamanı hesaplaması ve sorgulamalarını yapmışlardır. Sigorta başlangıcı 1999 ve öncesinde olanlar için erken emeklilik fırsatı bulunuyor.

SGK'dan 3600 Günden Emeklilik Fırsatı! 3600 günden nasıl emekli olunur?

3600 günden emeklilik için gerekli olan şartlar yasalar ile belirlenmiştir. Sigortalılık süre, prim ödemesi ve sigorta başlangıç tarihinin önemli olduğu 3600 günden emeklilik için kişinin yaşı da emekliliği direkt etkileyen maddeler arasında yer alır.

3600 Günden Emeklilik Şartları Nelerdir?

  • 4A, 4B ve 4C kapsamındaki sigorta kollarından birine mensup olarak çalışanların 3600 günden emekli olmak için sigorta başlangıç tarihinin 09.09.1999 ve öncesine ait olması gerekir. Bu tarihten sonra sigortalandırılan kişilerin 3600 günden emekli olması söz konusu değildir.
  • 3600 prim günü ödemesinin SGK’ya yapılmış olması ve 15 yıllık sigortalılık süresinin tamamlanması şarttır. Bu iki şart 09.09.1999- 30.04.2008 tarihleri arasında tamamlanmalıdır.
  • Prim süresi ve prim ödemelerinin ek olarak yaş şartlarının yerine getirilmesi lazımdır.
  • 9.09.1999 ve öncesinde ilk kez sigortalandırılanlardan 31.12.2011 tarihinden önce 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim günün dolduran erkek sigortalılar 55 yaşında; kadınlar sigortalılar ise 54 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.
  • 9.09.1999 ve öncesinde ilk kez sigortalandırılanlar arasında yer almasına rağmen 31.12.2011 tarihine kadar 3600 prim günü ödemesini doldurmamış olan erkek çalışanlar 59 yaşında, kadın çalışanlar ise 58 yaşında emekli maaşlarını alabilirler.

Kadın Çalışanlar Yaş Haddinden Ne Zaman Emekli Olabilirler?

3600 günden emekli olmak için sigorta girişi tarihi şartını yerine getiren kadın çalışanların 15 yıllık sigortalılık süresi ve belirlenen prim gününü doldurma tarihleri emeklilik yaşlarını belirler:

  • 24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında 52 yaşında,
  • 24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında 54 yaşında,
  • 24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında 56 yaşında,
  • 24 Mayıs 2011 tarihinden sonra 58 yaşında

Erkek Çalışanlar Yaş Haddinden Ne Zaman Emekli Olabilirler?

3600 günden emekli olmak için sigorta girişi tarihi şartını yerine getiren erkek çalışanların 15 yıllık sigortalılık süresi ve belirlenen prim gününü doldurma tarihleri emeklilik yaşlarını belirler:

  • 24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında 56 yaşında,
  • 24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında 57 yaşında,
  • 24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında 58 yaşında,
  • 24 Mayıs 2011- 23 Mayıs 2014 tarihleri arasında 59 yaşında,
  • 24 Mayıs 2014 tarihinden sonra 60 yaşında

3600 Günden Emekli Olanlar Kıdem Tazminatı Alabilir Mi?

15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim gününü tamamlamış olduğu için emekliliğe hak kazanan vatandaşların kıdem tazminatı konusu oldukça merak ediliyor.

  • Kişinin kıdem tazminatı alabilmesi için işten ayrılma dilekçesinde durumunu açık bir şekilde belirtmesi gerekir. İşten ayrılma nedeni olarak yaş dışında bütün emeklilik şartlarının yerine getirildiği ve sadece yaşın beklendiği açıkça yazılmalıdır.
  • Kıdem tazminatını hak eden kişinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü’nden alınacak “kıdem tazminatı almaya hak kazanmıştır” yazısının işverene bildirilmesi gerekir.
    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadıİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadı
Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalarBakan Albayrak'tan önemli açıklamalar
Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3600 gün, Erken emeklilik,

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı'ndan restoranlar için '1 metre' kararı

Sağlık Bakanlığı'ndan restoranlar için '1 metre' kararı

ÖSYM 9 sınavın tarihini erteledi

ÖSYM 9 sınavın tarihini erteledi

Koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyorlar

Koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyorlar

Benzin ve motorine indirim yolda

Benzin ve motorine indirim yolda

Bankalar Birliği'nden önemli kredi çağrısı

Bankalar Birliği'nden önemli kredi çağrısı

Mağazalarını kapatma kararı aldılar

Mağazalarını kapatma kararı aldılar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

İş ve Garanti Bankası duyurdu! Limit artırıldı

İş ve Garanti Bankası duyurdu! Limit artırıldı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Çaykur işçi alımı kurası canlı yayında!

Çaykur işçi alımı kurası canlı yayında!

THY ve Pegasus'tan peş peşe açıklamalar

THY ve Pegasus'tan peş peşe açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar

Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

GİB'den vergi ödemelerine erteleme açıklaması

GİB'den vergi ödemelerine erteleme açıklaması

BDDK'dan bankacılık dışı finans için yeni karar

BDDK açıkladı! Alacak süresi uzatıldı

Emekli promosyonları ile ilgili önemli karar

Emekli promosyonları ile ilgili önemli karar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı öneriler

Elektrik ve doğalgaz ödemeleri ile ilgili açıklama

Bankalar konoravirüs nedeniyle ATM'lerden para çekme limitini artırdı

Bankalardan koronavirüs hamlesi! ATM'lerden para çekme limitini artırdı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.