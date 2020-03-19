SGK'dan 3600 Günden Emeklilik Fırsatı! 3600 günden nasıl emekli olunur?

3600 günden emeklilik için gerekli olan şartlar yasalar ile belirlenmiştir. Sigortalılık süre, prim ödemesi ve sigorta başlangıç tarihinin önemli olduğu 3600 günden emeklilik için kişinin yaşı da emekliliği direkt etkileyen maddeler arasında yer alır.

3600 Günden Emeklilik Şartları Nelerdir?

4A, 4B ve 4C kapsamındaki sigorta kollarından birine mensup olarak çalışanların 3600 günden emekli olmak için sigorta başlangıç tarihinin 09.09.1999 ve öncesine ait olması gerekir. Bu tarihten sonra sigortalandırılan kişilerin 3600 günden emekli olması söz konusu değildir.

3600 prim günü ödemesinin SGK’ya yapılmış olması ve 15 yıllık sigortalılık süresinin tamamlanması şarttır. Bu iki şart 09.09.1999- 30.04.2008 tarihleri arasında tamamlanmalıdır.

Prim süresi ve prim ödemelerinin ek olarak yaş şartlarının yerine getirilmesi lazımdır.

9.09.1999 ve öncesinde ilk kez sigortalandırılanlardan 31.12.2011 tarihinden önce 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim günün dolduran erkek sigortalılar 55 yaşında; kadınlar sigortalılar ise 54 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.

9.09.1999 ve öncesinde ilk kez sigortalandırılanlar arasında yer almasına rağmen 31.12.2011 tarihine kadar 3600 prim günü ödemesini doldurmamış olan erkek çalışanlar 59 yaşında, kadın çalışanlar ise 58 yaşında emekli maaşlarını alabilirler.

Kadın Çalışanlar Yaş Haddinden Ne Zaman Emekli Olabilirler?

3600 günden emekli olmak için sigorta girişi tarihi şartını yerine getiren kadın çalışanların 15 yıllık sigortalılık süresi ve belirlenen prim gününü doldurma tarihleri emeklilik yaşlarını belirler:

24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında 52 yaşında,

24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında 54 yaşında,

24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında 56 yaşında,

24 Mayıs 2011 tarihinden sonra 58 yaşında

Erkek Çalışanlar Yaş Haddinden Ne Zaman Emekli Olabilirler?

3600 günden emekli olmak için sigorta girişi tarihi şartını yerine getiren erkek çalışanların 15 yıllık sigortalılık süresi ve belirlenen prim gününü doldurma tarihleri emeklilik yaşlarını belirler:

24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında 56 yaşında,

24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında 57 yaşında,

24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında 58 yaşında,

24 Mayıs 2011- 23 Mayıs 2014 tarihleri arasında 59 yaşında,

24 Mayıs 2014 tarihinden sonra 60 yaşında

3600 Günden Emekli Olanlar Kıdem Tazminatı Alabilir Mi?

15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim gününü tamamlamış olduğu için emekliliğe hak kazanan vatandaşların kıdem tazminatı konusu oldukça merak ediliyor.