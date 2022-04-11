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SGK'dan 4.473 liraya varan ödeme! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı fark etmiyor! Statüye göre değişiyor!

11.04.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SGK'dan 4.473 liraya varan ödeme! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı fark etmiyor! Devlet tarafından verilen desteklerden her yıl milyonlarca kişi faydalanıyor. Bazı ödemeler her ay düzenli olarak verilirken, bazı ödemeler tek seferde veriliyor. Emzirme ve cenaze ödeneği, doğum ve askerlik borçlanması primleri, rapor parası ve yurt dışı borçlanma primleri 2022 yılında yeniden hesaplanmıştı.

SGK'dan 4.473 liraya varan ödeme! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı fark etmiyor! Statüye göre değişiyor!

SGK'dan 4.473 liraya varan ödeme! Emzirme ve cenaze ödeneği, doğum ve askerlik borçlanması primleri, rapor parası ve yurt dışı borçlanma primleri gibi ödemelerde her yıl artış meydana geliyor. SGK tarafından verilen cenaze yardımı, ölen sigortalı kişinin ailesine bir sefere mahsus veriliyor. SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı statüsüne göre ödeme miktarları değişiyor.

CENAZE ÖDENEĞİ ARTIRILDI

İş kazası ya da meslek hastalığı sonucu vefat eden ya da yaşlılık aylığı almakta iken ölen kişilerin hak sahiplerine verilen cenaze ödeneği de yükseldi.

7 ilde kadınlara karşılıksız 3.984 TL verilecek! Şartlar belli oldu! Başvurular E-Devlet üzerinden...

2021 yılında 918 TL olan cenaze ödeneği, 2022 yılında 1250 TL'ye çıktı.

Cenaze ödeneği;

-İş kazası veya meslek hastalığı sonucu, veya
-Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken, veya
-Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken ölen sigortalının hak sahiplerine verilir.

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360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm primi bildirilmiş olanların hak sahiplerine cenaze ödeneği verilmesi için ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmayacaktır.

KİMLER CENAZE ÖDENEĞİ ALABİLİR?

Cenaze ödeneği sigortalının sırasıyla eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir. Cenazenin bu kişiler dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırıldığının belgelenmesi durumunda, masraflar gerçek veya tüzel kişilere ödenir.

7 ilde kadınlara karşılıksız 3.984 TL verilecek! Şartlar belli oldu! Başvurular E-Devlet üzerinden...

Cenaze ödeneğinin sayılan kişilere ödenememesi ve sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda, onaylanan tarifeyi geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenir.

STATÜYE GÖRE DEĞİŞİYOR

Cenaze ödeneği, 4/1-a (SSK), 4/1-b (BAĞ-KUR) statüsündekiler ile 4/1-c (kamu görevlisi) statüsünden emekli aylığı bağlanmış kişiler için veriliyor.

Bu kişilerden iş kazası veya meslek hastalığı sonucu yaşamını yitirenler veya malullük, vazife malullüğü ya da yaşlılık aylığı almakta iken ölenlerin hak sahiplerine cenaze ödeneği veriliyor. En az 360 gün sigortalı çalışması bulunanların ölümü halinde de hak sahiplerine ödeme yapılıyor.

Kamuda çalışmaya Ekim 2008 öncesi başlamış olanlar Emekli Sandığı’na tabi bulunuyor. Bunlardan halen görevde olanların veya eş ve çocuklarının ölümü halinde ölüm yardımı yapılıyor. Ölüm yardımı, kamu çalışanının kendisinin vefatı halinde en düşük memur aylığının iki katı, yakınlarının ölümü halinde ise en düşük memur aylığı tutarında ödeniyor. Buna göre, 2022 yılının ocak – temmuz döneminde ölen Emekli Sandığı’na tabi memur için hak sahiplerine 4 bin 473.46 TL, eş ve çocuğunun ölümü halinde de 2 bin 236.73 TL ölüm yardımı yapılıyor. Temmuz ayında bu tutarlar, memur maaş katsayısına paralel olarak artacak.

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