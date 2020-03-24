SGK'dan annelere 202 TL ödeme! Kimse bilmediği için faydalanamıyor

Emzirme ödeneğinden 4A ve 4B sigorta kapsamında çalışan yeni doğum yapmış anneler ya da eşi sigortalı olarak çalışmayan yeni çocuk sahibi olmuş babalar yararlanabilirler. 4C yani eski adıyla Emekli Sandığı kapsamında çalışanlar bu destekten faydalanamazlar. 2015 yılından sonra uygulamaya konulan süt parası desteği her çocuk için ayrı ayrı olarak yapılır. Ancak her çocuk için yalnızca 1 defa olmak üzere ödeme yapılır.

Emzirme ödeneği olarak isimlendirilen süt parası desteği, çalışan annelerin iş hayatına dönmesine kolaylık sağlamak ve anne ile bebeğin daha huzurlu olması amaçlayan sosyal bir yardımdır. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından geliştirilen süt parası desteğinin şartları ve kapsamı da yine aynı kurum aracılığıyla belirlenmiştir. Yeni doğum yapan sigortalı anneler ve eşleri çalışmayan sigortalı babalar süt parası desteğinden yararlanabilirler. Peki, süt parası yardımından kimler yararlanabilirler? Süt yardımı başvurusu nasıl yapılır? Şartları nelerdir? İşte, süt yardımına dair merak edilen tüm ayrıntılar…

Süt parası desteği için başvuruda bulunacak anne ya da babanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir. Aynı zamanda anne ya da babanın mavi kart sahibi olması da aranılan şartlardan biridir.

Emzirme ödeneğinden yararlanmak için annenin ya da eşi çalışmayan babanın 4A ve 4B kapsamında sigortalı olarak çalışmaları lazımdır.

Emzirme ödeneği başvurusundan önce bebeğin kimliğinin çıkarılması şarttır.

2015 yılından sonra doğan bebekler için süt parası desteği geçerli olur. Bu doğumda bebeğin sağlıklı olması ve yaşıyor olması gerekir. Bu bebeklerin 5 yaşını tamamlamadan süt parası desteği için başvuruda bulunabilirler.

4A ve 4B sigortalı olarak çalışanların işvereni ya da kendilerinin doğum tarihiden önceki 1 yıl için en az 120 prim günün yatırılmış olması ve SGK’ya herhangi bir prim borcunun bulunmaması lazımdır.

Süt Parası Desteği Ne Zaman Ödenir? Süt Parası Ödeneği Nereye Yatırılır?

İlgili kurum ya da kuruluşlar üzerinden başvurularını tamamlayan ve olumlu sonuç alanlar, emzirme ödeneği başvurusunun onaylanmasından sonraki takip eden ayın 8-14. günleri arasında ödenir. Bebeğin doğumundan itibaren 5 yılı içinde süt parası desteği için başvuruda bulunabilirler. Her bebek için yalnızca bir kez verilen süt parası desteği, SGK ile anlaşmalı olan banka hesapları aracılığıyla vatandaşlara ödenir.

Başvurusu onaylanan anne ya da babaların Ziraat Bankası hesabı varsa; süt parası desteği doğrudan bu hesaba aktarılır. Ziraat hesabı olmayanlar için ikamet adreslerine en yakın PTT şubesine giderek süt parası ödemesi alınabilir. Aynı zamanda SGK ile anlaşması olan Halkbank, Vakıfbank ve Akbank hesaplarından biri tanımlanarak yardım çekilebilir.

Süt Parası Desteği Ne Kadardır?

Emzirme ödeneğinin miktarı 2020 yılında asgari ücrete yapılan zam oranında artış göstermiştir. Her çocuk için alınabilen süt parası desteği, yalnızca 1 ay süre ile alınabilir. 2020 yılı içinde süt parası desteği 202 TL şeklinde yeniden düzenlenmiştir.



