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Telefonlara peş peşe gönderiliyor! Uzmanlar özellikle uyardı "Sakın tıklamayın"

PTT adı kullanılarak gönderilen sahte tebligat mesajları, vatandaşları e-Devlet bilgilerini çaldırma ve telefonlarına casus yazılım yükletme riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Uzmanlar, mesajlardaki linklere tıklanmaması konusunda uyarıyor.

Telefonlara peş peşe gönderiliyor! Uzmanlar özellikle uyardı "Sakın tıklamayın"
Aleyna Türkmen

Cep telefonlarına gönderilen sahte mesajlar üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimlerine bir yenisi daha eklendi. Dolandırıcılar bu kez PTT'nin adını kullanarak vatandaşları hedef aldı. Telefonlara gönderilen “Tebligatınız var. Ulaşmak için tıklayın” şeklindeki mesajlarla kullanıcılar sahte internet sitelerine yönlendiriliyor.

Mesajdaki bağlantıya tıklayan kişilerin ise e-Devlet bilgilerini kaptırma ve cihazlarına casus yazılım yüklenmesi riskiyle karşı karşıya kaldığı belirtiliyor. atv'nin haberine göre uzmanlar, özellikle resmi kurumların adı ve logoları kullanılarak hazırlanan bu mesajlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Telefonlara peş peşe gönderiliyor! Uzmanlar özellikle uyardı "Sakın tıklamayın" 1

PTT ADINI KULLANIP TUZAĞA ÇEKİYORLAR

Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, mesajdaki bağlantıya tıklanmasının ardından cihazlara casus yazılım indirilebileceğini ve kişisel bilgilerin ele geçirilebileceğini belirterek, “Linke tıklamanızla birlikte cihazınıza casus yazılım inebilir. E-devlet şifreniz, bilgileriniz ele geçirilebilir” dedi.

Vatandaşlar da benzer mesajlarla karşılaştıklarını anlatırken, farklı numaralardan gelen mesajların engellense dahi tekrar gönderildiğini ifade etti. Bazı vatandaşlar ise mesajlara inanarak bağlantıya bastıklarını ancak şimdiye kadar herhangi bir sorun yaşamadıklarını söyledi.

Dolandırıcıların hazırladığı mesajlarda PTT'den gönderilmiş izlenimi oluşturuluyor. “Tebligatınız var. Ulaşmak için tıklayın” ifadesiyle kullanıcılar bağlantıya yönlendirilirken, sahte siteye girenlerin e-Devlet bilgilerinin çalınabildiği ve telefonlarına casus yazılım yüklenebildiği belirtiliyor.

Telefonlara peş peşe gönderiliyor! Uzmanlar özellikle uyardı "Sakın tıklamayın" 2

SAHTE SİTEYE GİREN E-DEVLET BİLGİLERİNİ KAPTIRIYOR

Dolandırıcıların yöntemi bununla da sınırlı kalmıyor. Bu kez Ulusal Elektronik Tebligat Sisteminin internet sitesini birebir kopyalayan sahte sayfalar hazırlanıyor. Mesajdaki bağlantıya giren vatandaşlardan e-Devlet bilgilerini yazmaları isteniyor.

Prof. Dr. Ali Murat Kırık, dolandırıcıların kullandığı yöntemi şu sözlerle anlattı:

“Örnek vermek gerekirse Denizli'den, Malatya'dan adınıza tebligat çıkmış. Okumak için tıklayınız diyorlar. İşte siber dolandırıcıların tuzağı tam da burada işlemiş oluyor. Linke giriş yapmanızla birlikte karşınıza sahte bir e-Devlet sitesi çıkmış oluyor. Tebligatı okuyabilmeniz için otomatik olarak TC kimlik numaranız ve şifrenizi girmiş oluyorsunuz.”

Vatandaş aslında kendisine gönderildiği söylenen tebligatın ayrıntılarını öğrenmek isterken, karşısına çıkarılan sayfanın resmi e-Devlet sitesi olmadığına dikkat çekiliyor. Bu nedenle siteye girilen bilgiler e-Devlet'e aktarılmak yerine doğrudan dolandırıcıların eline geçebiliyor.

Telefonlara peş peşe gönderiliyor! Uzmanlar özellikle uyardı "Sakın tıklamayın" 3

PTT LOGOSUNU BİLE BİREBİR KOPYALIYORLAR

Dolandırıcıların hazırladığı sahte sayfalarda PTT'nin logosu da birebir kopyalanıyor. Vatandaşların korku ve panik duygularından yararlanılarak hızlı şekilde işlem yapmaları sağlanmaya çalışılıyor. Bunun yanı sıra casus yazılımlar aracılığıyla telefonların ve diğer cihazların ele geçirilmesi hedefleniyor.

Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, tehlikenin dosya indirme aşamasında da devam ettiğini belirterek, “Ve aynı zamanda Excel görünümle dosyayı indirip okumak için tıkladığınızda cihazınıza uzaktan erişim engeli sağlayan casus yazılım inmiş oluyor” ifadelerini kullandı.

Telefonlara peş peşe gönderiliyor! Uzmanlar özellikle uyardı "Sakın tıklamayın" 4

E-DEVLET İŞLEMLERİNDE UYGULAMA UYARISI

Uzmanlara göre en önemli noktalardan biri, e-Devlet üzerinden işlem yapılacağı zaman internet üzerinden gelen bağlantıların kullanılmaması. Bunun yerine işlemlerin e-Devlet'in kendi mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilmesi öneriliyor.

Vatandaşların telefonlarına gelen mesajlarda yer alan linklere tıklamadan önce mesajın kaynağını kontrol etmesi, özellikle tebligat ve resmi işlem gibi panik yaratabilecek ifadeler içeren bağlantılara karşı dikkatli olması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
e-devlet dolandırıcılık PTT SMS e-posta mesaj
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
buna vatandaş mı çare olacak? devlet nerde? devlet yiyip içip otursunlar aşağıya.
dolandırıcılarada ağır ceza gelmeli her yerdeler
Bir araba satalım diye ilan verdim.Sahte hesaptan,link sahteciliğine kadar kaç çeşit dolandırıcı ile karşılaştım..
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