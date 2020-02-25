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SGK'dan 'emekli maaşında kesinti' iddiasına ilişkin açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.02.2020 10:47 | Son Güncelleme

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan "Emekli maaşlarından kesinti yapılacak, bayram ikramiyeleri kaldırılacak" haberlerine yalanlama geldi. SGK'dan yapılan açıklamada "Emeklilerimizden ilave sağlık kesintisi yapılacağı, Emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin kesileceği,maaşlarından yeniden Sosyal Güvenlik Destek pirimi kesilmeye başlanacağı ve vefat eden kişinin eşine bağlanacak ölüm aylığı bağlama işlemlerinde ilave kriterler getirileceği iddiaları kesinlikle gerçek dışıdır" ifadeleri kullanıldı.

SGK'dan 'emekli maaşında kesinti' iddiasına ilişkin açıklama

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bazı basın-yayın organlarındaki "emeklilerle ilgili çalışma" haberlerini yalanladı.

SGK'den yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın organlarında emeklilerden ilave sağlık kesintisi yapılacağı, emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin kesileceği, yeniden sosyal güvenlik destek primi kesintisine gidileceği yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu haberlerde dile getirilen hususlarla ilgili SGK'den herhangi bir çalışma istenmediği gibi SGK'nin böyle bir çalışması da bulunmamaktadır. Sıklıkla yapılan bu tarz maksatlı haberler, kurumumuzu yıpratma ve vatandaşlarımızı yanıltma hedefi taşımaktadır. Bu maksatlı haberlere karşı her türlü hukuki hakkımızı kullanacağımızı da ayrıca belirtir, doğru bilginin peşindeki siz değerli basın mensuplarımızın dikkatine ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. "

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Emekli, maaş, kesinti,

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