SGK'dan 'emeklilik' denetimi! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal edildi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından başlatılan 'sahte sigortalılık' incelemelerinde usulsüzlük tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor. Kurum, 2016 yılından sonra emekliliğinde şaibe olduğu düşünülenleri incelemeye aldı. Bahsi geçen denetimlerde çoğunlukla 'naylon şirketler' üzerinden yatırılan SGK primlerine odaklanılırken, bu yolla emekli olan ve yaşlılık aylığı bağlanan kişilerin evlerine tebligat gönderildi. Ayrıca sahte sağlık raporlarıyla emekli edildiği değerlendirilenler de incelemeye alınıyor.

EVLERİNE TEBLİGAT GÖNDERİLİYOR

Emekliliği uygunsuzluk içeren kişilerin tespitinin ardından ilk aşamada SGK tarafından ilgili kişinin ikamet adresine bir tebligat yollanıyor. Tebligatta belirtilen SGK ilçe merkezine savunma verilmesi talep edilirken, 3 iş günü içinde davete icabet edilmesinin önemli olduğu hatırlatılıyor.

ÖDEMELER YENİDEN TAHSİL EDİLİYOR

Usulsüzlük tespitinde hata SGK'dan kaynaklanıyorsa geriye doğru faizsiz 5 yıl, vatandaştan kaynaklanıyorsa geriye doğru faiziyle birlikte 10 yıl yapılmış ödemeler yeniden tahsil ediliyor.

SGK denetimlerinde emekliliğin usulsüzlüğünün tespiti halinde ilk aşamada ilgili kişinin emekli maaşı almasına son veriliyor. Ardından bugüne kadar aldığı emekli aylıkları yasal faiziyle birlikte hesaplanıyor ve geri ödemesi için ilgili kişiye gönderiliyor. Ayrıca sigortalı bildiren iş yeri sahipleri ve sigortalı bildirilen kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına resmi belgede sahtecilik ve SGK'yı zarara uğratma suçları nedeniyle suç duyurusunda bulunuluyor.

GEÇEN SENE ÇETE ÇÖKERTİLMİŞTİ

Geçen yıl Aydın’da “Joker Çetesi” denilen çeteye operasyon düzenlenmiş ve yüzlerce kişinin emekliliği iptal edilmişti. SGK uzmanı Özgür Erdursun konuyla ilgili olarak Birgün'e açıklamalarda bulundu.

BİNLERCE İPTAL VAR

Erdursun, şu ana kadar yüz binlerce kişinin emekliliğinin iptal edildiğini aktararak, "SSK’dan emekli olmak için işyeri ortağı olup başka bir işyerinde kendisi sigortalı gösterenler oluyor. SSK’dan emekli olmak daha kolay olduğu için bu yol tercih ediliyor. Emeklilik alınıyor. Ancak daha sonra iptal edilebiliyor" dedi.