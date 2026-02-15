FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

SGK'dan 'emeklilik' denetimi! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal edildi

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından başlatılan 'sahte sigortalılık' denetimleri devam ediyor. Yapılan denetimlerde özellikle Bağ-Kur yerine SSK'den daha hızlı emekli olmak isteyenlerin yaptığı usulsüz işlemler tespit edilirse emeklilik iptal ediliyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun bugüne kadar yüz binlerce kişinin bu şekilde emekliliğinin iptal edildiğini aktardı.

SGK'dan 'emeklilik' denetimi! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal edildi
Melih Kadir Yılmaz

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından başlatılan 'sahte sigortalılık' incelemelerinde usulsüzlük tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor. Kurum, 2016 yılından sonra emekliliğinde şaibe olduğu düşünülenleri incelemeye aldı. Bahsi geçen denetimlerde çoğunlukla 'naylon şirketler' üzerinden yatırılan SGK primlerine odaklanılırken, bu yolla emekli olan ve yaşlılık aylığı bağlanan kişilerin evlerine tebligat gönderildi. Ayrıca sahte sağlık raporlarıyla emekli edildiği değerlendirilenler de incelemeye alınıyor.

EVLERİNE TEBLİGAT GÖNDERİLİYOR

Emekliliği uygunsuzluk içeren kişilerin tespitinin ardından ilk aşamada SGK tarafından ilgili kişinin ikamet adresine bir tebligat yollanıyor. Tebligatta belirtilen SGK ilçe merkezine savunma verilmesi talep edilirken, 3 iş günü içinde davete icabet edilmesinin önemli olduğu hatırlatılıyor.

SGK dan emeklilik denetimi! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal edildi 1

ÖDEMELER YENİDEN TAHSİL EDİLİYOR

Usulsüzlük tespitinde hata SGK'dan kaynaklanıyorsa geriye doğru faizsiz 5 yıl, vatandaştan kaynaklanıyorsa geriye doğru faiziyle birlikte 10 yıl yapılmış ödemeler yeniden tahsil ediliyor.

SGK denetimlerinde emekliliğin usulsüzlüğünün tespiti halinde ilk aşamada ilgili kişinin emekli maaşı almasına son veriliyor. Ardından bugüne kadar aldığı emekli aylıkları yasal faiziyle birlikte hesaplanıyor ve geri ödemesi için ilgili kişiye gönderiliyor. Ayrıca sigortalı bildiren iş yeri sahipleri ve sigortalı bildirilen kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına resmi belgede sahtecilik ve SGK'yı zarara uğratma suçları nedeniyle suç duyurusunda bulunuluyor.

GEÇEN SENE ÇETE ÇÖKERTİLMİŞTİ

Geçen yıl Aydın’da “Joker Çetesi” denilen çeteye operasyon düzenlenmiş ve yüzlerce kişinin emekliliği iptal edilmişti. SGK uzmanı Özgür Erdursun konuyla ilgili olarak Birgün'e açıklamalarda bulundu.

SGK dan emeklilik denetimi! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal edildi 2

BİNLERCE İPTAL VAR

Erdursun, şu ana kadar yüz binlerce kişinin emekliliğinin iptal edildiğini aktararak, "SSK’dan emekli olmak için işyeri ortağı olup başka bir işyerinde kendisi sigortalı gösterenler oluyor. SSK’dan emekli olmak daha kolay olduğu için bu yol tercih ediliyor. Emeklilik alınıyor. Ancak daha sonra iptal edilebiliyor" dedi.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ödemeler arttı, hesaplara yatmaya başladı!Ödemeler arttı, hesaplara yatmaya başladı!
TOKİ kura takvimi paylaşıldı! Bakan Kurum 11 ili açıkladıTOKİ kura takvimi paylaşıldı! Bakan Kurum 11 ili açıkladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
sgk emeklilik Özgür Erdursun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Batı medyası peş peşe duyurdu: "Komandolar karadan girebilir"

Batı medyası peş peşe duyurdu: "Komandolar karadan girebilir"

Bahar havası bitiyor! Salı günü sağanak, çarşamba kar

Bahar havası bitiyor! Salı günü sağanak, çarşamba kar

Ahmet Çakar'dan derbi sonrası olay yorum! "Zangır zangır titreyen..."

Ahmet Çakar'dan derbi sonrası olay yorum! "Zangır zangır titreyen..."

İnci Taneleri için final kararı! Tarih verildi

İnci Taneleri için final kararı! Tarih verildi

Altın fiyatlarındaki rekor sürecek mi? 2026 için ‘TL’ çıkışı: “Düzeltme gelebilir”

Altın fiyatlarındaki rekor sürecek mi? 2026 için ‘TL’ çıkışı: “Düzeltme gelebilir”

14 Şubat Cumartesi akaryakıt fiyatları

14 Şubat Cumartesi akaryakıt fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.