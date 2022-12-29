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SGK’dan emeklilik için borçlanma videosu! E-Devlet’ten yapılabiliyor…

29.12.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 milyondan fazla vatandaş emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin detaylarının netleşmesiyle emeklilik başvurusu yapmaya başladı. Sosyal Güvenlik Kurumlarının önlerinde uzun kuyrukların önüne geçmek isteyen SGK Başkanlığı bir video yayımlayarak borçlanma işlemlerinin e-Devlet'ten daha hızlı ve kolay yapılabildiğini hatırlattı.

EYT düzenlemesi sonrasında milyonlarca vatandaş doğum ve askerlik borçlanması ile birlikte emeklilik başvurusu şartlarını araştırırken Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) videolu bir duyuru geldi. SGK önlerinde uzun kuyruklar oluşmasının önüne geçmek isteyen kurum eksik gün için borçlanma başvurusu ve takibinin, e-Devlet'ten daha kolay ve hızlı yapılabildiğini bildirdi.

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EMEKLİLİK VE BORÇLANMA BAŞVURUSU E-DEVLET’TEN DE YAPILABİLİYOR

SGK'nin emeklilik işlemlerine ilişkin hazırladığı bilgilendirme videosunda, şu ifadelere yer verildi:

"Emeklilik işlemlerinizi e-Devlet'ten yapabileceğinizi biliyor musunuz? SGK'ye gelmeden evde, cepte, nette, 7/24, istediğiniz zaman, istediğiniz yerde e-Devlet'te işlem yapabilirsiniz. Kolay, hızlı, güvenilir hizmet, e-Devlet platformunda. e-Devlet'te hizmet sürelerinizi görebilir, eksik günleriniz için borçlanma başvuru ve takibinizi yapabilirsiniz. Emeklilik başvurunuzu e-Devlet'ten yapın, işlemleriniz daha hızlı olsun."

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