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SGK'dan erkek çalışanlara müjde! Sadece 941 TL ödeyerek erken emekli olabilirsiniz...

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.06.2020 12:04 | Son Güncelleme

Milyonlarca sigortalı çalışan emeklilik gününü iple çekerken bir yandan da emeklilik şartlarını araştırmayı tercih ediyor. Emeklilik zamanını ve maaşını doğrudan etkileyen emeklilik şartlarını yerine getiren vatandaşlar derin bir nefes alıyor. Peki, emeklilik şartları henüz tamamlamamış olanlar ne yapmalı? Onların yerine getirecekleri koşullar neler?

SGK'dan erkek çalışanlara müjde! Sadece 941 TL ödeyerek erken emekli olabilirsiniz...

Normal şartlarda emeklilik için çalışanların sigorta primi, hizmet süresi, sigorta başlangıç tarihi, yaş ve cinsiyet gibi koşulları uygun olarak yerine getirmesi gereklidir. Emeklilik koşullarından biri olan cinsiyet, prim miktarını da doğrudan etkileyen önemli bir faktördür. Çünkü kadınlar ve erkeklerin çalışma hayatı sırasında ara verdikleri belirli dönemler olması söz konusudur. Erkek sigortalılar askerlik; kadın çalışanlar ise doğum nedeniyle iş hayatından uzak kalır.

Erkek sigortalıların askerlik döneminde, adlarına ödenmeyen primler emeklilik zamanı ve maaş miktarını olumsuz yönde etkiler. Erkek sigortalıların emeklilik koşullarında belirleyici olan askerlik zamanına dair borçlanma hakkı sunulmuştur. Erkek sigortalılara sunulan askerlik borçlanması hakkının şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır? Ne kadar ödeme yapılır? İşte askerlik borçlanmasının kapsamı ve detayları....

ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Erkek sigortalılara özel olarak sunulan askerlik borçlanması hakkı doğrudan askerlik süresiyle alakalıdır. Askerlik süresinde kişilerin eksik kalan prim günlerinin ödenebilmesi için verilen askerlik borçlanması hakkı geriye dönük olarak ödeme yapılmasına imkan verir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında askerlik borçlanmasının şartları belirlenmiştir. Askerlik borçlanmasıyla sigorta başlangıç tarihi öne çekilebilir ya da eksik olan prim günleri tamamlanabilir.

Askerlik borçlanmasından yararlanmak için kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18 yaşından büyük olması gerekir.
4A, 4B veya 4C sigortalılık statüsünde çalışma hayatını sürdürenler borçlanma hakkını askerlik süresinin tamamı ya da bir kısmı için yapabilir.

Askerlikten muaf olan ya da henüz askerlik görevini tamamlamamış kişiler askerlik borçlanması hakkından yararlanmaz.
Kişilerin er ya da erbaş olarak silahaltına alınması gerekir. Askerlik borçlanması kapsamında yedek subaylık okulunda geçen eğitim ve hazırlık aşamaları da dahil edilir.

Vatani görevini yerine getirdiği süre boyunca kişilerin adına SGK'ya herhangi bir sigorta priminin ödenmemesi şarttır.

ASKERLİK BORÇLANMASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Erkek sigortalılara erken emeklilik avantajı sunan askerlik borçlanması için kişilerin resmi başvurularını iletmesi gerekir. Sigortalılık statüsüne göre başvuru şekillerinde değişiklik olduğunu söylemek mümkündür.

Hizmet akdine bağlı olarak 4A veya kendi nam ve hesabına bağlı olarak 4B sigortalılık statüsünde çalışan sigortalılar ya da hak sahipleri, askerlik borçlanması başvurularını Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/ Sosyal Güvenlik Merkezi üzerinden iletirler.
Kamu görevlileri veya hak sahipleri ise; Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına başvurularını yapabilirler.
Bizzat yapılan başvurunun yanında online yöntemlerin de önü açılmıştır. Buna göre; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından desteklenen e-Devlet'teki "4A Askerlik Borçlanması Başvurusu" sayfası üzerinden başvurular yapılabilir. Bu başvuru yönteminde kişilerin e-Devlet şifresi ile T.C. kimlik numarası bilgilerine ihtiyaç vardır.

ASKERLİK BORÇLANMASINA DAİR NE KADAR ÖDEME YAPILIR?

Askerlik borçlanmasına dair yapılacak ödeme miktarı o yıl belirlenen brüt asgari ücret üzerinden hesaplanır. Buna göre; askerlik borçlanması prim ödemesine ilişkin en düşük ödeme brüt asgari ücretin %32'si, en yüksek ödeme ise brüt asgari ücretin %32'sinin 7.5 katıdır.

1 aylık minimum askerlik borçlanması ödemesi 941.7 TL, maksimum 7.063 TL
18 aylık minimum askerlik borçlanması ödemesi 11.301, maksimum 85.953 TL

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