SGK'dan erkek çalışanlara müjde! Sadece 941 TL ödeyerek erken emekli olabilirsiniz...

Normal şartlarda emeklilik için çalışanların sigorta primi, hizmet süresi, sigorta başlangıç tarihi, yaş ve cinsiyet gibi koşulları uygun olarak yerine getirmesi gereklidir. Emeklilik koşullarından biri olan cinsiyet, prim miktarını da doğrudan etkileyen önemli bir faktördür. Çünkü kadınlar ve erkeklerin çalışma hayatı sırasında ara verdikleri belirli dönemler olması söz konusudur. Erkek sigortalılar askerlik; kadın çalışanlar ise doğum nedeniyle iş hayatından uzak kalır.

Erkek sigortalıların askerlik döneminde, adlarına ödenmeyen primler emeklilik zamanı ve maaş miktarını olumsuz yönde etkiler. Erkek sigortalıların emeklilik koşullarında belirleyici olan askerlik zamanına dair borçlanma hakkı sunulmuştur. Erkek sigortalılara sunulan askerlik borçlanması hakkının şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır? Ne kadar ödeme yapılır? İşte askerlik borçlanmasının kapsamı ve detayları....

ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Erkek sigortalılara özel olarak sunulan askerlik borçlanması hakkı doğrudan askerlik süresiyle alakalıdır. Askerlik süresinde kişilerin eksik kalan prim günlerinin ödenebilmesi için verilen askerlik borçlanması hakkı geriye dönük olarak ödeme yapılmasına imkan verir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında askerlik borçlanmasının şartları belirlenmiştir. Askerlik borçlanmasıyla sigorta başlangıç tarihi öne çekilebilir ya da eksik olan prim günleri tamamlanabilir.