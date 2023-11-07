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SGK’dan erken emeklilik açıklaması! Öğretmen, kamu çalışanı, sağlıkçılar… ‘Mevcut kanun maddesi kapsamında bulunuyorlar’

07.11.2023 12:30 | Son Güncelleme:
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Erken emeklilik haklarına sahip mesleklerin listesinin yeniden yayımlandığı ve bu kapsamda kamuda, madende, havacılık, sağlık sektöründe çalışanlar ile öğretmenlerin erken emekli olabileceklerine yönelik iddiaya açıklama geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Mevcut Kanun maddesinde yeraltı işleri ile insan sağlığına ilişkin işlerde çalışan sigortalılar fiili hizmet süresi zammı kapsamında bulunmaktadır” denildi.

SGK’dan erken emeklilik açıklaması! Öğretmen, kamu çalışanı, sağlıkçılar… ‘Mevcut kanun maddesi kapsamında bulunuyorlar’

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) erken emeklilik listesini güncellediği haberleri 5 meslekte heyecan yaratmıştı. Güncellenmiş haliyle erken emeklilik meslek lisesinde yer alan meslek gruplarında kamu sektöründe çalışanlar, maden işçileri, öğretmenler, havacılık ve sağlık sektörü yer aldığı iddia edilmişti. Ancak konuya ilişkin SGK’dan resmi bir duyuru yapıldı.

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YIPRANMA PAYI İLE ERKEN EMEKLİLİK İDDİASINA YANIT

SGK’dan yapılan açıklamada, “6 Kasım 2023 tarihinde bazı basın yayın organlarında erken emeklilik hakkına sahip mesleklerin listesinin güncellendiği, listeye göre beş meslek grubu daha bu listenin içerisinde dahil edildiği, ağır çalışma koşulları nedeniyle bazı işkollarında çalışanlara erken emeklilik hakkının verildiği, Sosyal Güvenlik Kurumumuzca söz konusu listenin güncellenmesi sonucu maden işçileri, öğretmenler, havacılık sektörü ile kamu ve sağlık çalışanlarının da dahil edildiği ve belirlenen yaş haddinden önce emeklilik hakkı kazanabilecekleri ifade edilmiştir.

5510 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesinde belirtilen işyerlerinde ve işlerde çalışan sigortalılar fiili hizmet süresi zammı kapsamından yararlanabilmektedirler. Kanunda belirlenen işyerlerinde ve işlerde çalışanlara yıl içinde çalışma sürelerine, 360 güne karşılık gelen belirli oranlarda fiili hizmet süresi zammı adı altında prim ödeme gün sayısına ilave süreler eklenmekte, bu sürelerin yaşlılık aylığının hesaplanmasında dikkate alınan yaş haddi şartını düşürmektedir.

5510 sayılı Kanunda yer alan fiili hizmet uygulamasının kapsamının belirlenmesinde; Anayasa Mahkemesinin konuya ilişkin verdiği karar, Avrupa Birliği ve gelişmiş ülke uygulamaları, iş sağlığı, iş güvenliği ve teknolojik gelişmeler, yaptıkları işler dolayısıyla çalışanların yaşam beklentisi ülke ortalamasının altında kalan iş kolları dikkate alınmıştır.

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“DEĞİŞİKLİK YAPILMADI”

Söz konusu fiili hizmet süresi zammı kapsamının belirlendiği Kanunun 40’ıncı maddesinde herhangi bir yeni Kanuni düzenleme veya değişiklik yapılmamıştır.

Yayın organlarında yer alan fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki listenin güncellendiği, listeye öğretmenler, havacılık sektörü ile kamu ve sağlık çalışanlarının dahil edildiği ve erken emeklilik hakkının verildiği haberi gerçeği yansıtmamaktadır.

Mevcut Kanun maddesinde yeraltı işleri ile insan sağlığına ilişkin işlerde çalışan sigortalılar fiili hizmet süresi zammı kapsamında bulunmaktadır” denildi.


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erken emeklilik

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