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SGK'dan flaş karar! CİMER'E başvurdu, SGK 5 katı ceza verdi

20.02.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SGK'dan milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu para iadesi yapmayan hastane ile ilgili önemli bir karar imza attı. Antalya'da yaşayan E.B. (65) geçen yıl özel bir hastanede 250 lira karşılığı yaptırdığı PCR testinin pozitif çıkması sonrasında ücret iadesi istedi. Hastane ücret iadesi yapamayacağını söyleyince CİMER'e başvuran kadına, SGK'dan hastaneye alınan ücretin 5 katı ceza kesildiği bildirildi.

SGK'dan flaş karar! CİMER'E başvurdu, SGK 5 katı ceza verdi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan E.B., 2020 yılının Aralık ayında birtakım semptomlar gösterince, PCR testi yaptırmak için yakında bulunan özel bir hastaneye gitti. Hastanede 250 lira karşılığında E.B.'ye PCR testi yapıldı.
Test sonucu pozitif çıkan E.B., yakınlarından duydukları üzerine hastaneye ulaşarak, testinin pozitif çıktığını söyleyip, alınan ücretin iadesini istedi. Ancak hastane yetkilileri İl Sağlık Müdürlüğü'nden kendilerine böyle bir bildirim gelmediğini söyleyerek, ücret iadesi yapamayacaklarını söyledi. Bunun üzerine E.B., Tüketiciler Birliği Antalya Şubesi'nden destek alarak durumu CİMER'e iletti.

Kısa süre önce SGK'den E.B.'ye gönderilen yazıda, hastaneye cezai işlem uygulandığının bildirildiği kaydedildi. SGK'dan gelen cevapta, "Her bir hasta için alınan veya fazla alınan ilave ücret bedelinin 5 katı ceza uygulanır" ifadesine yer verildi.

SGK, hastadan alınan ücretin 5 katını yani bin 250 TL'yi hastaneye ceza olarak kestiğini iletti.

'SAĞLIK BAKANLIĞI DUR DESİN'

Özel hastanelerde yaşanan durumlarla ilgili sık sık şikayetler gelmeye başladığını söyleyen Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, "Tüketicilerimiz artık daha bilinçlenerek bize şikayetlerde bulunuyor. İlgili sağlık komisyonumuz bunu incelediği zaman tüketicilerimizin mağdur edildiğini görüyoruz. Sağlık Bakanlığı, özel hastanelerin bu tutumlarına bir dur desin. İnsanlar bu durumda genelde telaşlı oluyor ve acil bir tedavi almak için en yakın sağlık kuruluşuna gidiyor" dedi.
İşletmelerin tüketicileri mağdur etmemesi gerektiğini söyleyen Gündüz, "Özel hastaneler acilde aldıkları ücretlerin çoğunu zaten devletten tahsil ediyor. Sağlık kuruluşları, devletten aldıkları parayı lütfen vatandaştan da almaya kalkmayın. Müşteri memnuniyeti denilen durum özel hastanelerde de geçerlidir. Burada hem kendileri zarar etmesinler hem de vatandaşı mağdur etmesinler. Tüketicilerimizi yormasınlar" diye konuştu.

PCR testi pozitif olan kişilerden ücret talep edilemeyeceğini belirten Gündüz, "E.B. bize başvurdu. CİMER'e başvurusunu yaptık. Hasta şüphelenerek özel bir hastaneye gidiyor ve yaptırdığı testte de pozitif çıkıyor. Kendisi bu durum karşısında bir üzüntü yaşamış ve kendisinden ücret talep edilmiştir. Bununla ilgili hastanelerin ücret talep edemeyeceği açık. Burada fazla inat etmenin, karşı çıkmanın anlamı yok" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
CİMER sgk
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