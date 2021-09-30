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SGK'dan flaş yapılandırma açıklaması! Mesai saatleri değişti

30.09.2021 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borç yapılandırma başvuruları bugün mesai saati bitimine kadar devam edecek fakat Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan farklı bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezleri'nin 30 Eylül saat 23.59'a kadar açık olacağı belirtildi.

SGK'dan flaş yapılandırma açıklaması! Mesai saatleri değişti

SGK'dan yapılan açıklamada, Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezlerinin, 30 Eylül'de tüm gün hizmet vereceklerine dair duyuruya yer verildi.

SGK: BUGÜN SAAT 23.59'A KADAR AÇIĞIZ

Duyuruda, "Başvuru süresi Sayın Cumhurbaşkanımızın Kararı ile 30 Eylül 2021 tarihine uzatılan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun uyarınca, kapsama giren borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlarımızın başvurularını almak üzere, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz 30.09.2021 tarihinde saat 23.59'a kadar açık olup vatandaşlarımıza hizmet verecektir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Kuruma olan borçlarını yapılandırmak isteyen işverenlerin e-Sigorta kanalıyla, posta yoluyla veya şahsen ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine, 4/b (Bağ-Kur) sigortalıların e-Devlet üzerinden, posta yoluyla veya şahsen herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine, primlerini kendileri ödeyenlerin ise e-Devlet üzerinden, posta yoluyla veya şahsen dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunarak, borçlarını yapılandırabileceği kaydedildi.

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SGK'dan yapılandırma duyurusuSGK'dan yapılandırma duyurusu
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