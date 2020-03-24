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SGK'dan kadınlara müjde! Kadınlar bu yöntemle 6 yıl erken emekli oluyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.03.2020 11:24 | Son Güncelleme

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında herhangi bir sigorta koluna bağlı olarak çalışan kadınlar için erken emeklilik müjdesi verildi. Kadınlara özel olarak tanınan erken emeklilik hakkı için doğum borçlanması formülü devreye giriyor. Doğum ve sonrasındaki istirahat dönemini kapsayan doğum borçlanması ile annelerin çalışma hayatından uzak kaldıkları sürede ödenmeyen primlerin sonraki yıllarda borçlanma usulüyle ödenmesine imkan tanınır.

SGK'dan kadınlara müjde! Kadınlar bu yöntemle 6 yıl erken emekli oluyor

4A, 4B ve 4C statüsünde sigortalı olarak çalışan anneler ilk sigorta girişi yapılan tarihten sonraki doğumları için her çocuk adına Sosyal Güvenlik Kurumu’na borçlanabiliyorlar. Doğum ve sonrasındaki dinlenme döneminde çalışan anneler iş hayatına ara vermek zorunda kalırlar. Bu dönem boyunca kadın çalışanların adına herhangi bir prim ödemesi yapılmaz ve prim miktarı da emeklilik zamanını doğrudan etkiler. Emeklilik zamanını doğrudan etkileyen prim günü doğum borçlanması ile birlikte arttırılabiliyor.

Sigorta yasasında yapılan düzenleme kapsamında doğum borçlanması da yeniden düzenlenmiştir. Doğum borçlanması hakkında yapılan yeni düzenlenme ile; ilk sigorta olunan tarihten sonra yapılan doğumlar için belirlenen şartlara uygun olan çalışan anneler 2760 prim günü borçlanabiliyorlar. Kadın işçilerin üç çocuğa kadar borçlanmasına imkan tanıyan yeni düzenleme kapsamında; anneler üç çocuğa kadar borçlanarak 6 yıl daha erken emekliliğe hak kazanıyorlar.

Doğum Borçlanması İçin Aranılan Şartlar Nelerdir? Kimler Doğum Borçlanması Hakkından Faydalanabilirler?

Her doğum için yapılmasına imkan tanınan doğum borçlanmasında; temelde kadınların doğum nedeniyle ödenmeyen primlerinin sonraki dönemde ödenmesine şans verilir. Annelerin daha sonraki dönemde prim ödemesine fırsat tanıyan doğum borçlanması koşulları yasalar ile belirlenmiştir:

4A sigortalılık türünden çalışan kadınların doğumdan önce işverenleri tarafından sigortalarının SGK’ya bildirilmiş olması ve düzenli olarak prim ödemelerinin yapılması gerekir.

Kendi adına bağımsız olarak sigortalandırılan 4B sigorta kolundaki kadın çalışanların sigortalılık hallerinin doğumdan önce SGK’ya bildirilmiş olması şarttır.

Kamu görevlisi olarak sigortalandırılan 4C sigorta kolundaki kadın çalışanların sigortalılık hallerinin doğum öncesinde tescil edilmesi lazımdır.

Doğum borçlanması hakkından yararlanmak isteyen kişilerin; borçlanma başvurusu yapmak istediği doğumdan önce çalışmaya başlaması ve sigorta girişinin yapılması gerekir. Sigorta başlangıcı olarak emeklilik hesaplamasından farklı olarak staj başlangıç tarihi de sigorta girişi olarak kabul edilir.

Doğum ve borçlanma yapılacak süre arasında çocuğun yaşaması lazımdır.

Doğum ve istirahat süresinde izin alan ya da çalışma hayatına ara veren kadınların adına işveren veya kurum tarafından kadın işçi adına herhangi bir miktarda prim ödemesi yapılmaması şarttır.

Doğum Borçlanmasına Dair Prim Ödemesinin Miktarı Nedir?

Doğum borçlanması prim ödemeleri, asgari ücret üzerinden hesaplanır. 2020 yılında asgari ücrete getirilen enflasyon oranındaki zammın ardından doğum borçlanması prim ödemelerinde de değişiklik olmuştur. Doğum borçlanmasının üst ve alt sınırları belirlenen yeni ücret üzerinden hesaplanmıştır. Doğum borçlanması için ödenecek en düşük miktar günlük olarak asgari ücretin yüzde 32’si; en yüksek ödeme ise günlük olarak asgari ücretin yüzde 32’sinin 7.5 katıdır.

Doğum Borçlanması Başvurusu Nasıl Yapılır?

Doğum borçlanması başvurusu için kişinin bağlı bulunduğu il ya da ilçedeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi’ne gidebilirler. Kamu görevlileri ise başvuruları için; SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı ya da e-Devlet kapısı gibi alternatif yolları tercih edebilirler

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Anahtar Kelimeler:
SGK, sosyal güvenlik kurumu, Kadın, emeklilik,

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