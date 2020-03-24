SGK'dan kadınlara müjde! Kadınlar bu yöntemle 6 yıl erken emekli oluyor

4A, 4B ve 4C statüsünde sigortalı olarak çalışan anneler ilk sigorta girişi yapılan tarihten sonraki doğumları için her çocuk adına Sosyal Güvenlik Kurumu’na borçlanabiliyorlar. Doğum ve sonrasındaki dinlenme döneminde çalışan anneler iş hayatına ara vermek zorunda kalırlar. Bu dönem boyunca kadın çalışanların adına herhangi bir prim ödemesi yapılmaz ve prim miktarı da emeklilik zamanını doğrudan etkiler. Emeklilik zamanını doğrudan etkileyen prim günü doğum borçlanması ile birlikte arttırılabiliyor.

Sigorta yasasında yapılan düzenleme kapsamında doğum borçlanması da yeniden düzenlenmiştir. Doğum borçlanması hakkında yapılan yeni düzenlenme ile; ilk sigorta olunan tarihten sonra yapılan doğumlar için belirlenen şartlara uygun olan çalışan anneler 2760 prim günü borçlanabiliyorlar. Kadın işçilerin üç çocuğa kadar borçlanmasına imkan tanıyan yeni düzenleme kapsamında; anneler üç çocuğa kadar borçlanarak 6 yıl daha erken emekliliğe hak kazanıyorlar.

Doğum Borçlanması İçin Aranılan Şartlar Nelerdir? Kimler Doğum Borçlanması Hakkından Faydalanabilirler?

Her doğum için yapılmasına imkan tanınan doğum borçlanmasında; temelde kadınların doğum nedeniyle ödenmeyen primlerinin sonraki dönemde ödenmesine şans verilir. Annelerin daha sonraki dönemde prim ödemesine fırsat tanıyan doğum borçlanması koşulları yasalar ile belirlenmiştir: