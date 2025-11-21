FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

SGK'dan milyonları ilgilendiren açıklama! 1 Aralık'ta uygulanacak

Milyonlarca kişinin sağlık hizmeti almak için kullandığı Genel Sağlık Sigortası prim oranı değişti. Buna göre, prime esas kazancı yüzde 3 olarak uygulanırken yüzde 6 olarak belirlendi. Kararın 1 Aralık 2025 tarihinde uygulanmasına karar verildi.

SGK'dan milyonları ilgilendiren açıklama! 1 Aralık'ta uygulanacak
Ezgi Sivritepe

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Genel Sağlık Sigortası'nda prim oranı değişti. Böylece yüzde 3 olarak uygulanan GSS oranı yüzde 6 olarak uygulanmasına karar verildi. Kararın 1 Aralık 2025 tarihinde uygulamaya geçmesi bekleniyor. Ocak ayında asgari ücretin değişmesiyle birlikte ödenecek prim de değişecek.

SGK dan milyonları ilgilendiren açıklama! 1 Aralık ta uygulanacak 1

SGK'DAN AÇIKLAMA GELDİ

SGK'nın internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken genel sağlık sigortası prim tutarı brüt asgari ücretin yüzde 3’ü tutarındadır. Bu kapsamdaki genel sağlık sigortalılarının 2025 yılı Ocak ayı ve sonrası için ödemesi gereken genel sağlık sigortası prim tutarı aylık 780,17 TL’dir”

Bu hesaba göre, GSS prim oranın yüzde 3'ten yüzde 6'ya çıkması sonrasında, ödenecek prim tutarı 1560 TL olacak. GSS borcu olanların geçmiş borcu bu hesaba göre önemli oranda artacak.

SGK dan milyonları ilgilendiren açıklama! 1 Aralık ta uygulanacak 2

YÜZDE 12'YE KADAR ARTIRILABİLİR

Değişiklik yapılan maddeye göre genel sağlık sigortası primi, prime esas kazancın yüzde 6'sı olup, bu oranı yüzde 12’ye kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili kılındı.

SGK dan milyonları ilgilendiren açıklama! 1 Aralık ta uygulanacak 3

NTV'nin haberinde, GSS'nin kimleri ilgilendirdiği de belirtildi. İşte GSS'den faydalanabilecekler:

  • Türkiye'de ikametgahı olan sigortalı kişiler, isteğe bağlı sigortalılar, geliri kişi başına düşen asgari ücretin üçte birinden az olanlar
  • 18 yaşını doldurmamış çocuklar
  • Uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız olanlar
  • İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler
  • Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,
  • Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler
  • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler

SGK dan milyonları ilgilendiren açıklama! 1 Aralık ta uygulanacak 4

  • Ana ve babası olmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocuklar,
  • Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar
  • Köy Kanunu'na göre aylık alan kişiler
  • Dünya Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler
  • mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla
  • oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler
  • İşsizlik ödeneği
  • Esnaf Ahilik Sandığı ödeneğinin ve ilgili kanunları gereğince kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan kişiler
  • Yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık alan kişiler dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşları ilgilendiriyor.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yarın başlayacak! Bu otomobillerin fiyatları 500 bin lira artacakYarın başlayacak! Bu otomobillerin fiyatları 500 bin lira artacak
Bitcoin'de sert düşüş: Fed faiz indirimi beklentileri ve tasfiyeler piyasayı sarsıyorBitcoin'de sert düşüş: Fed faiz indirimi beklentileri ve tasfiyeler piyasayı sarsıyor

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan genel sağlık sigortası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.