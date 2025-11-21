SGK'dan milyonları ilgilendiren açıklama! 1 Aralık'ta uygulanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Genel Sağlık Sigortası'nda prim oranı değişti. Böylece yüzde 3 olarak uygulanan GSS oranı yüzde 6 olarak uygulanmasına karar verildi. Kararın 1 Aralık 2025 tarihinde uygulamaya geçmesi bekleniyor. Ocak ayında asgari ücretin değişmesiyle birlikte ödenecek prim de değişecek.

SGK'DAN AÇIKLAMA GELDİ

SGK'nın internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



“Geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken genel sağlık sigortası prim tutarı brüt asgari ücretin yüzde 3’ü tutarındadır. Bu kapsamdaki genel sağlık sigortalılarının 2025 yılı Ocak ayı ve sonrası için ödemesi gereken genel sağlık sigortası prim tutarı aylık 780,17 TL’dir”

Bu hesaba göre, GSS prim oranın yüzde 3'ten yüzde 6'ya çıkması sonrasında, ödenecek prim tutarı 1560 TL olacak. GSS borcu olanların geçmiş borcu bu hesaba göre önemli oranda artacak.

YÜZDE 12'YE KADAR ARTIRILABİLİR

Değişiklik yapılan maddeye göre genel sağlık sigortası primi, prime esas kazancın yüzde 6'sı olup, bu oranı yüzde 12’ye kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili kılındı.

NTV'nin haberinde, GSS'nin kimleri ilgilendirdiği de belirtildi. İşte GSS'den faydalanabilecekler:



Türkiye'de ikametgahı olan sigortalı kişiler, isteğe bağlı sigortalılar, geliri kişi başına düşen asgari ücretin üçte birinden az olanlar

18 yaşını doldurmamış çocuklar

Uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız olanlar

İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler

Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,

Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler