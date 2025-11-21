SGK'dan milyonları ilgilendiren açıklama! 1 Aralık'ta uygulanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Genel Sağlık Sigortası'nda prim oranı değişti. Böylece yüzde 3 olarak uygulanan GSS oranı yüzde 6 olarak uygulanmasına karar verildi. Kararın 1 Aralık 2025 tarihinde uygulamaya geçmesi bekleniyor. Ocak ayında asgari ücretin değişmesiyle birlikte ödenecek prim de değişecek.
SGK'DAN AÇIKLAMA GELDİ
SGK'nın internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken genel sağlık sigortası prim tutarı brüt asgari ücretin yüzde 3’ü tutarındadır. Bu kapsamdaki genel sağlık sigortalılarının 2025 yılı Ocak ayı ve sonrası için ödemesi gereken genel sağlık sigortası prim tutarı aylık 780,17 TL’dir”
Bu hesaba göre, GSS prim oranın yüzde 3'ten yüzde 6'ya çıkması sonrasında, ödenecek prim tutarı 1560 TL olacak. GSS borcu olanların geçmiş borcu bu hesaba göre önemli oranda artacak.
YÜZDE 12'YE KADAR ARTIRILABİLİR
Değişiklik yapılan maddeye göre genel sağlık sigortası primi, prime esas kazancın yüzde 6'sı olup, bu oranı yüzde 12’ye kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili kılındı.
NTV'nin haberinde, GSS'nin kimleri ilgilendirdiği de belirtildi. İşte GSS'den faydalanabilecekler:
- Türkiye'de ikametgahı olan sigortalı kişiler, isteğe bağlı sigortalılar, geliri kişi başına düşen asgari ücretin üçte birinden az olanlar
- 18 yaşını doldurmamış çocuklar
- Uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız olanlar
- İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler
- Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,
- Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler
- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler
- Ana ve babası olmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocuklar,
- Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar
- Köy Kanunu'na göre aylık alan kişiler
- Dünya Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler
- mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla
- oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler
- İşsizlik ödeneği
- Esnaf Ahilik Sandığı ödeneğinin ve ilgili kanunları gereğince kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan kişiler
- Yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık alan kişiler dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşları ilgilendiriyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum