FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SGK'dan milyonları ilgilendiren duyuru! Paralar hesaba yatıyor

SGK'dan milyonları ilgilendiren duyuru! Paralar hesaba yatıyor

14.02.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SGK tarafından milyonları ilgilendiren yeni düzenleme duyuruldu. Yeni duyurulan uygulama ile IBAN numarasını E-Devlet üzerinden veya ALO170'i arayarak tanımlatan vatandaşların rapor ücretleri hesabına yatıyor.

SGK'dan milyonları ilgilendiren duyuru! Paralar hesaba yatıyor

SGK tarafından yapılan açıklamada, "IBAN numaranızı e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ALO170 arayarak tanımlatmanız halinde rapor paranızı ve sevk ödemelerinizi hesabınıza gönderiyoruz." denildi. Yeni yıl ile birlikte SGK, tüm çalışanları ilgilendiren bir genelge yayımladı. Genelge ile emzirme ve cenaze ödeneği, doğum ve askerlik borçlanması primleri, rapor parası ve yurt dışı borçlanma primlerinin 2022 yılında ne kadar olacağı açıkladı Peki, 2022 rapor parası ne kadar oldu? Rapor parası nasıl alınır? e-Devlet rapor parası sorgulama nasıl yapılır? İşte rapor parası ile ilgili merak edilenler...

İŞTE 2022'DE UYGULANACAK ÖDENEK VE PRİMLER

Yeni yıl ile birlikte SGK, tüm çalışanları ilgilendiren bir genelge yayımladı. Genelge ile emzirme ve cenaze ödeneği, doğum ve askerlik borçlanması primleri, rapor parası ve yurt dışı borçlanma primlerinin 2022 yılında ne kadar olacağı açıkladı

Sosyal Güvenlik Kurumu yayımladığı genelge ile emzirme ve cenaze ödeneğinden, doğum ve askerlik borçlanması primlerine kadar yeni rakamları açıkladı. Doğum sonrası, sigortalı kadınlara ya da erkeğin sigortalı olmayan eşine ödenen emzirme ödeneği bu yıl 316 liraya çıkarıldı. Geçen yıl bu rakam 232 lira olarak uygulanıyordu.İş kazası ya da meslek hastalığı sonucu vefat eden ya da yaşlılık aylığı almakta iken ölen kişilerin hak sahiplerine verilen cenaze ödeneği de yükseldi. 2021 yılında 918 TL olan cenaze ödeneği, 2022 yılında 1250 TL'ye çıktı.

2022'DE RAPOR PARASI 111 TL'YE ÇIKTI

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya doğum nedeniyle istirahatli olanlara raporlu oldukları süre için geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Halk arasında rapor parası olarak da adlandırılan geçici iş göremezlik ödeneği, bu yıl prime esas kazancı asgari ücrete kadar olan çalışan için ayakta tedavilerde 111 lira 20 kuruş, yatarak tedavilerde günlük 83 lira 40 kuruş olarak uygulanacak.

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASINDA GÜNLÜK EN DÜŞÜK PRİM 53 TL

Asgari ücretteki artış doğum ve askerlik hizmet borçlanmasını da etkiledi. En düşük günlük prim 53 lira 38 kuruş, en yüksek prim ise 400 lira 32 kuruşa çıktı.YURT DIŞI BORÇLANMA PRİMİYurt dışı borçlanması yapanlardan ise prime esas kazancın yüzde 45'i oranında prim alınıyor. Gurbetçiler 2022 yılında yurt dışı borçlanması yaptıklarında günlük en az 75 lira 6 kuruş prim ödeyecekler.Öte yandan kısmi süreli işlerde çalışanlar, eksik prim günlerini 30 güne tamamlamak için isteğe bağlı ödeme yapabiliyor. 2022 yılında günlük 33 lira 36 kuruş prim ödeyerek eksik günlerini tamamlayabilecekler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlaç fiyatlandırılmasında kullanılan euro kuru 6,29'a yükseldiİlaç fiyatlandırılmasında kullanılan euro kuru 6,29'a yükseldi
Temel gıda ürünlerinde KDV oranı düşürüldü! Temel gıda ürünlerinde KDV oranı düşürüldü!
Dalında 1 lira, tatlısı 50 lira Dalında 1 lira, tatlısı 50 lira
Anahtar Kelimeler:
sgk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Toplantıya damga vurdu! Ahmet Davutoğlu önerdi, Kılıçdaroğlu ve Akşener karşı çıktı

Toplantıya damga vurdu! Ahmet Davutoğlu önerdi, Kılıçdaroğlu ve Akşener karşı çıktı

Defne Samyeli kasığına kadar açtı! O detay dikkat çekti

Defne Samyeli kasığına kadar açtı! O detay dikkat çekti

Para transferinde FAST limiti yükseltildi

Para transferinde FAST limiti yükseltildi

Otoyol ve köprü geçişlerinde yeni dönem! 31 Mart'ta başlayacak

Otoyol ve köprü geçişlerinde yeni dönem! 31 Mart'ta başlayacak

Cumhurbaşkanı imzayı attı! Dünyada eşi benzeri yok... Doktor balıklar Sivas'ta

Cumhurbaşkanı imzayı attı! Dünyada eşi benzeri yok... Doktor balıklar Sivas'ta

3600 ek göstergede son dakika gelişmesi! Kim ne kadar maaş alacak?

3600 ek göstergede son dakika gelişmesi! Kim ne kadar maaş alacak?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Serel Yereli'nin pembe transparan sütyeniyle paylaşımı nefes kesti

Serel Yereli'nin pembe transparan sütyeniyle paylaşımı nefes kesti

"Tekrar bir araya gelmemize ikimiz de şaşırdık"

"Tekrar bir araya gelmemize ikimiz de şaşırdık"

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

Vasiyetini açıklamıştı, kötü haber! "İlaç ve alkolü..."

Vasiyetini açıklamıştı, kötü haber! "İlaç ve alkolü..."

Defne Samyeli kasığına kadar açtı! O detay dikkat çekti

Defne Samyeli kasığına kadar açtı! O detay dikkat çekti

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.