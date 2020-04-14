SGK'dan müjde! 2008 öncesi girişi olanların emekli maaşında şok edici avantaj!

1 Ekim 2008 ve öncesinde sigorta başlangıcı olan vatandaşlar emeklilik konusunda sonraki dönemlere göre daha avantajlı konumda yer alırlar. 2008 tarihinden önce sigorta başlangıcı olanların 7 yıllık hizmet süresinin son 3.5 yılı belirleyici olur. Bu dönemde prim ödemesi yapılan ve sigortalı olunan kurum dikkate alınarak emeklilik maaşının hesaplaması yapılır. Aynı zamanda 1 Ekim 2008 tarihi ve öncesinde sigortalandırılan kişilerin emeklilikten sonra çalışmasına da imkan veriliyor. 2008 ve öncesinde sigorta girişi olanlara daha az prim ödeyerek erken emeklilik hakkının sunulduğunu söylemek mümkündür. 2008 tarihi öncesinde sigortalı olmayan erkeklerin, belirlenen tarihlerde askerlik yapması durumunda askerlik borçlanması ile sigorta zamanını bu döneme çekmeleri mümkündür. Peki, 2008 tarihi ve öncesinde erken emeklilik hakkı nasıl kullanılır? İşte, 2008 tarihi ve öncesinde SGK girişi olanların emeklilik avantajları... 3.5 YIL (1261 GÜN) ETKİLİ OLUYOR Vatandaşların çalışma hayatı boyunca birden fazla kurumda çalışması oldukça yüksek bir ihtimaldir. Bu nedenle farklı sigortalılık statüsünde çalışma hayatını devam ettirenlerin sigorta başlangıç tarihine bakılarak hangi sigorta koluna göre emekli olacağının belirlenmesi sağlanır.

1 Ekim 2008 tarihi ve öncesinde sigorta başlangıcı olanlar için bu durum farklıdır. Buna göre; sigorta başlangıcı BAĞ-KUR olan ve son 7 yıllık hizmet süresinin 3.5 yılı SSK'ya prim ödeyerek geçiren kişiler SSK'dan emekli olma hakkı kazanırlar. 1 Ekim 2008 tarihi ve öncesinde sigorta başlangıcı olanların son 7 yılda çalıştıkları iki kurumun hizmet süresi ve prim miktarlarının eşit olması durumunda; en son tabi olunan sigortalılık statüsüne göre emekli maaşı bağlanır. 2008 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanlar için bu kural tüm çalışma hayatına bakılarak en çok primin ödenen kurumun seçilmesi şeklinde ilerler. 2008 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanların sigorta priminin en çok BAĞ-KUR üzerinden ödenmesi durumunda herhangi bir dönem aralığına bakılmadan BAĞ-KUR'dan emekli olması sağlanır. DAHA YÜKSEK MAAŞ ALINABİLİR 1 Ekim 2008 tarihi ve öncesinde ilk defa sigortalı olanların maaşlarını arttırma ihtimali vardır. Çoğu vatandaşın bilmediği bu formül aynı zamanda daha az prim günü ödemesi ile erken emeklilik pencerelerini de aralar.