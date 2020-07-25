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SGK'dan müjde! İşe gidemeyenlerin maaşını karşılıyor! İşte detaylar...

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.07.2020 09:12 | Son Güncelleme

Rapor aldığı için işe gidemeyen vatandaşların maaşını SGK ödüyor! Yanlış duymadınız; geçici iş göremezlik durumunda sigortalı çalışanların maaşından yapılan kesinti iade edilir. Meslek hastalığı ya da kaza nedeniyle iş hayatından geçici bir süre uzak kalan sigortalıların maaşlarından kesinti yapılır. Çalışanların durumu ispat etmesi durumunda ödemeler SGK kanalıyla yapılır.

SGK'dan müjde! İşe gidemeyenlerin maaşını karşılıyor! İşte detaylar...

Sigortalılık statüsüne bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumuna tescil edilen çalışanların ellerinde olmayan sağlık sorunları nedeniyle iş hayatına ara vermeleri durumunda geçici iş göremezlik hali devreye sokulur. Geçici iş göremezliğe konu olan süre boyunca kişilerin maaşından kesinti yapılır. Sigortalı çalışanların yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından aldıkları rapor ile geçici iş görememe halinin ispat edilmesi durumunda kesintiler iade edilir.

Halk arasında rapor parası olarak adlandırılan geçici iş göremezlik ödeneğinin alınabilmesi için ilk adımda; rapora konu olan sağlık durumunun iş gücünde kayıp yaşatmaması ve kişilerin çalışma hayatına geri dönmesi gerekir. Peki, rapor parasının şartları nelerdir? Rapor parası nasıl alınır? İşte, çalışanların sağlık durumunu yakından ilgilendiren rapor parası ödemesine dair merak edilen bilgiler....

RAPOR PARASI İÇİN GEREKLİ OLAN KOŞULLAR NELERDİR?

Rapor parasının alınması için çalışanların yerine getirmesi gerekli olan şartlar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmiştir.

Geçici iş görememe durumunun yaşamasından önce, çalışanların SGK'ya sigortalı olarak tecil edilmiş olması gerekir. Aynı şekilde rapora konu olan sağlık sorunu ortaya çıktığı sırada da vatandaşların sigortalılık statüsünün devam etmesi şarttır.
Kişilerin rapor almadan önceki 1 yıl içinde adına Sosyal Güvenlik Kurumuna 90 gün kısa vadeli sigorta primlerinin ödenmesi gereklidir.

Geçici iş görememezlik halinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık kuruluşları aracılığıyla verilen rapor ile tescil edilmesi gerekir. Verilen raporda hastalığın tedavi şekli, raporun süresi ve rapora konu olan durumun açık bir şekilde belirtilmesi gerekir.
Sağlık kurulu tarafından verilen rapora ilişkin ödemenin yapılabilmesi için süresi en az 3 gün olmalıdır. Rapor ödemesi 2. günden itibaren başlatıldığından süresi 3 günden az olan raporlar için çalışanlara ödeme yapılmaz.

RAPOR PARASI NASIL ALINIR?

Rapor parasının alınabilmesi için çalışanların resmi bir başvuruda bulunmasına gerek yoktur. Yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından alınan raporun işverene verilmesiyle süreç başlatılır. İşveren çalışanın raporunu 5 iş günü içerisinde e-rapor sistemine yükler. Ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilgili birimleri tarafından incelemeler yapılır. İncelemelerin olumlu olarak sonuçlanması durumunda çalışanlara rapor parası ödemesi PTT şubelerinden verilir. PTT şubeleri dışında ise çalışanlar Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Burgan Bank, Fibabank, Şekerbank, Türkiye Ekonomi Bankası ve Garanti Bankası hesaplarından da rapor parası ödemesini alabilirler.

RAPOR PARASI ÖDEMESİ NASIL HESAPLANIR?

Rapor parasına ilişkin yapılacak ödeme miktarında çalışanlara uygulanan tedavi şekli ve raporun süresi etkili olmaktadır. Rapor parası ödemesi çalışanların son 3 aylık brüt maaşı üzerinden hesaplanır. 3 aylık brüt maaşının gün bazına çevrilmesinden sonra yatarak tedavilerde günlük kazancın yarısı; ayakta tedavilerde ise günlük kazancın 3'te 2'si kadar ödeme yapılır.

Örneğin; asgari ücretle 12 günlük ayakta tedavi raporu alan bir çalışan 409.5 TL rapor parası ödemesi alabilir.

3 aylık maaş toplamını bulmak için brüt asgari ücret üzerinden hesaplama yapılır. (2.9433=8.829 TL)
Günlük maaş miktarını bulmak için; 8.829/90=98.1 TL
Ayakta tedaviler günlük kazancın yarısı oluğu için; 98.1/2=49.05 TL
12 günlük rapor aldığı için 3. gününden itibaren ödeme yapılır. (49.0510=409.5 TL)

RAPOR PARASI NASIL SORGULANIR?

Rapor parası ödemesi ALO 170 ve e-Devlet'in "4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme" sayfası üzerinden sorgulanabilir.

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