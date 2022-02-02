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SGK’dan son dakika uyarısı! E-Devlet üzerinden mutlaka kontrol edin…

02.02.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre SGK'dan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir duyuru geldi. SGK, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimde bir sorun yaşamaması için uyarıda bulunarak e-Devlet üzerinden adres bilgilerinin kontrol edip gerekli durumda güncellenmesi gerektiğini açıkladı.

SGK’dan son dakika uyarısı! E-Devlet üzerinden mutlaka kontrol edin…

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, kişilerin SGK'nin hizmetlerinden yararlanabilmesi için Türkiye'de ikamet zorunluluğu bulunduğu anımsatıldı.

İşte SGK'dan yapılan o duyuru;

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumunun sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanabilmesi için Türkiye’de ikamet etmesi gerekiyor.

Genel Sağlık Sigortası’na ait hak sahipliği işlemleri, kişilerin Türkiye’de ikamet ettiğine dair Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt Sisteminde (AKS) yer alan bilgileri esas alınarak yapılmaktadır.

Bilgilerinizi e-devlet üzerinden güncelleyebilirsiniz

Genel Sağlık Sigortalısı sayılanların sağlık aktivasyon işlemlerinin sistemsel düzenlemeleri, elektronik ortamdaki AKS adres bilgileri kontrol edildikten sonra yapılacağından kişilerin adres bilgilerini güncellemesi gerekiyor.

Sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyenler, adres kaydı güncelleme işlemlerini e- Devlet üzerinden veya en yakın nüfus müdürlüklerinden yaptırabiliyor. Adres bilgilerini güncellemeyen vatandaşlar SGK’nın sunmuş olduğu sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak.

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Anahtar Kelimeler:
e-devlet sgk
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