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SGK'dan SSK ve Bağ-Kur emeklisi için açıklama: Kimi 20 TL kimi 2500 TL alacak! Emekli zam farkı ödemesi Çarşamba günü başlıyor

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
03.08.2024 09:06
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Emekli maaş zam farkları ne zaman yatacak? Sorusu yanıt buldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 4 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur (4A-4B) emekli için tarihi açıkladı. Peki hangi emekli ne kadar fark ödemesi alacak? Kalem kalem emekliye ek zamda fark ödemeleri belli oldu. Bazısı 20 bazısı 2500 TL parayı hesabında görecek. İşte emeklilerin merak ettiği soruları ve yanıtları...

SGK'dan SSK ve Bağ-Kur emeklisi için açıklama: Kimi 20 TL kimi 2500 TL alacak! Emekli zam farkı ödemesi Çarşamba günü başlıyor

En düşük emekli maaşı Resmi Gazete’de yayımlanan karar sonrasında 10 bin TL’den 12.500 TL’ye yükseldi. Ardından ise gözler SSK emeklisi ve Bağ-Kur emeklisi 3 milyon 703 bin 788 kişi için ek zam farkı ödeme tarihlerine çevrilmişti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) zamlı emekli maaş farkının hesaplara yatırılacağı tarihi duyurdu. SGK açıklamasına göre emekliye ek ödeme 7 Ağustos Çarşamba yapılacak. Böylece 2500 liraya kadar fark alabilecekler. Bazı emeklilere ise sadece 20 liralık fark yatırılacak.

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EMEKLİLERİN ZAM FARKI AYNI GÜN MÜ YATACAK?

- EVET AYNI GÜN YATACAK

Sabah’ın haberine göre, milyonlarca emekli gözünü ek zam farkının yatacağı tarihe çevirirken, merakla beklenen açıklama SGK'dan geldi. SGK, en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi yasa düzenlemesi kapsamında farkların 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacağını açıkladı.

SGK sosyal medyadan aynı gün hesaba yatırılacak maaşlar için "2024 Temmuz ödeme dönemi itibarıyla en düşük emekli aylığı 12.500 TL'ye yükseltildi. Fark aylık ödemelerinizi 7 Ağustos 2024 tarihinde hesabınızdan çekebilirsiniz" duyurusunu yaptı.

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YÜZDE 24.73 TL'LİK TEMMUZ ZAMMI DAHİL EDİLECEK Mİ?

- ZAM VE EK ÖDEME DAHİL

Ödeme gününün netleşmesiyle birlikte emekliler arasında en çok merak edilen "Herkes 2 bin 500 TL'lik fark mı alacak?" sorusu oldu. Mevzuata göre aylık fark hesabı şöyle yapılacak: Ocak-haziran döneminde en düşük emekli aylığı olan 10.000 lira aylık alan, Temmuz ayından itibaren 12.500 TL alacak.

Kök maaş miktarı neyse onun üzerine temmuz emekli zammı olan yüzde 24.73 uygulanacak. Ortaya çıkan tutar üzerine yüzde 4 ek ödeme eklenecek. Bu durumda maaş 12.500 liranın altında kalıyorsa, temmuz ayından itibaren 12.500 TL olarak almaya başlanılacak.

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YENİ FARK DÜZENLEMESİ KÖK MAAŞI ETKİLEYECEK Mİ?

- KÖK MAAŞI ETKİLEMEYECEK

En düşük emekli aylığının 10.000 liradan 12.500 lira çıkarılması kök maaşın artmasına etki etmeyecek. Kök maaşı sadece temmuz ayında emeklilere yapılan yüzde 24.73'lük arttırmış olacak. Ocak 2025'te yapılacak emekli zammı en düşük maaş olan 12.500 lira üzerinden değil, kök maaş üzerinde yapılacak.

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BÜTÇEYE NE KADAR YÜK GETİRECEK?

ALTI AYDA 33.2 MİLYAR TL

En düşük emekli zammının 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarılması aylık 5.5 milyar TL, altı aylık periyotta ise 33 milyar 200 milyon TL bütçe yük getirmesi hesaplanıyor. 2025 yılı bütçesine etkisi ise Ocak 2025'te gerçekleşecek enflasyon oranı ile hükümetin alacağı karara göre şekillenecek.

EK ZAM FARKI HESAPLAMASI NASIL OLACAK? İŞTE O HESAP!

Örneğin emekli kök maaşı 8.250 liraysa, bu rakama yüzde 24.73 Temmuz ayı zammı eklenecek. Böylece maaş 10 bin 290'a çıkacak. Bu rakama yüzde 4'lük ek ödeme eklendiğinde maaş 10 bin 701 TL'ye ulaşacak. Temmuz ayında hesaba yatan 10 bin 701 TL olduğu için 7 Ağustos'ta hesaplara yatacak zam farkı ise bin 799 TL olacak.
Bir emeklinin temmuz ayındaki maaşı 10 bin TL'nin ne kadar üzerindeyse, 7 Ağustos'ta alacağı zam farkı o kadar düşük olacak. Emekli maaşı 10 bin TL ise 2 bin 500 TL zam farkı alacak.

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AYNI MAAŞI ALMAYA DEVAM EDECEK EMEKLİ OLACAK MI?

- AYNI MAAŞI ALACAK

Başka bir örnekten hareketle bir emeklinin 10.250 TL olan emekli maaşı yüzde 24.73 Temmuz zammı ve yüzde 4'lük ek ödeme hesaplandığında 12 bin 783 TL'ye çıkıyor.
En düşük emekli maaşı 12.500 TL olduğu ve söz konusu emeklinin maaşı 12 bin 783 TL'ye çıktığı için fark yatırılmadan aynı maaşı almaya devam edecek.

TÜRK LİRASI (380)

ÖDEMEDEN KAÇ EMEKLİ FAYDALANACAK?

- 2 MİLYON 561 BİN EMEKLİ

Yasa düzenlemesi çıkmadan önce 1 milyon 142 bin emeklinin maaşı 10 bin TL'nin altında bulunuyordu. En düşük maaş sınırının 12 bin 500 TL'ye çıkarılmasıyla birlikte kök maaşı bu rakamın altında kalan emekli sayısı 3 milyon 703 bin 788'e yükselmişti. Böylece 2 milyon 561 bin emeklinin kök maaşı en düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 TL'nin altında kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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