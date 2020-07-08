FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SGK'dan toplu para almanın önü açıldı! İşte şartlar!

SGK'dan toplu para almanın önü açıldı! İşte şartlar!

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.07.2020 09:41 | Son Güncelleme

Emeklilik sigortalı olarak çalışan vatandaşların en büyük arzusudur. Çünkü emeklilik, çalışmanın sonrasındaki yaşlılık döneminde vatandaşların aylık gelir güvencesi olarak bilinir. Ancak emekli olmak için bir süre çalışma yeterli olmaz. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu bünyesinde emekliliğin şartları ile kapsamı belirlenmiştir.

SGK'dan toplu para almanın önü açıldı! İşte şartlar!

Emeklilik yaşını doldurmasına rağmen prim günü ve sigortalılık süresi yeterli olmayan kişilerin emekli olması söz konusu olamaz. Bu kişilerin emekli olabilmesi için prim günü ve sigortalılık süresini de tamamlaması gerekir. Kişilerin çalışmayı bırakması ya da sigorta primlerini ödeyememesi durumunda ya da emekliliğe uzun yılları olması halinde SGK'dan primleri geri almak için talepte bulunmasının önü açılmıştır. SGK'ya prim iadesi başvurusu nasıl yapılır? Şartları nelerdir? Kimler SGK prim iadesi hakkından yararlanabilir? İşte, prim ödemesi için öğrenilmesi gereken bilgiler...

KİMLER TOPLU PRİM İADESİ ALABİLİR?

-Daha önceki yıllarda ödenen gün primlerinin iadesi için vatandaşların belirlenen şartlara uygun olması gerekir:

-Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde SSK (4A) sigorta türüne mensup olarak herhangi bir işte çalışılmaması gerekir.

  • Sigortalı olarak çalışmama şartı BAĞ-KUR (4B) sigorta türüne bağlı olan kendi işini yürüten kişiler için de geçerlidir.

    -Emeklilik için gerekli olan yaş şartını tamamlamış olmak lazımdır. Bu şart erkeklerde 25 yaşını aşmak; kadınlarda ise 20 yaşını geçmek şeklinde belirlenmiştir.

-SGK'dan dul ya da yetim aylığı almıyor olmak da aranılan şartlar içerisinde değerlendirilir.

-Emekli yaşını ve sigortalılık süresini tamamlamasına rağmen; yeterli prim günü olmadığı için emekli olamayan vatandaşlar da toplu prim iadesi için başvuruda bulunabilirler.

-Birden fazla iş yerinde sigortalı olarak çalışanların prim miktarı, esas kazancın toplamını aşıyorsa; vatandaşlar fazla olan prim ödemesi için SGK'ya başvurularını iletebilirler.

Vatandaşların sigortalı olmasının şartlarını ve gereğini belirleyen kanun kapsamında; prim ödemelerinin alt ve üst sınırları belirlenmiştir. Belirlenen üst sınırın üzerinde yapılan prim ödemeleri için SGK'dan iade talebi yapılabilir.

PRİM İADESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ödenen primlere dair iade talebi mutlaka Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ya yapılır. Bu başvuru sırasında kişilerin dilekçe ile bizzat başvurusunu yapması gerekiyor. SGK yapılan başvuruyu inceler ve ardından şartların taşınması halinde geri ödeme nakit ve toplu olarak yapılabiliyor.

  • 4A (SSK) bünyesinde sigortalandırılan vatandaşların 2008 yılından önce ödenen primlerini geri almaları mümkündür. Bu primler içinde kişilerin kendi ödediği primler ile işverenlerin primi yer alır. 2008 yılından sonra sigortalandırılan kişilere ise; yalnızca kendi işverenin ödediği primlerin iade edilmesi gereki

  • 4B (BAĞ-KUR) bünyesinde sigortalandırılan vatandaşlar için hiçbir tarihe bakılmadan ödedikleri tüm primlerin geri alınması söz konusudur.

  • Geriye dönük olarak prim ödenmesine imkan tanıyan askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanmasına dair yapılan prim ödemeleri hiçbir şekilde iade edilmez.

    • -Geriye dönük prim ödemelerini kapsayan hakların yanı sıra çalışma sırasında sigortalılar için yapılan Genel Sağlık Sigortası primlerinin de sonraki dönemde geri ödenmesi mümkün değildir.

    TOPLU ÖDEME ALDIKTAN SONRA TEKRARDAN EMEKLİ OLABİLME ŞANSI DOĞUYOR

    Prim iadesi alan kişiler için emeklilik şansı tamamen ortadan kalkmış olmuyor. Vatandaşların tekrardan çalışmaya başlaması ya da prim ödemelerinin yapılması halinde emeklilik için yeni bir şans tanınıyor. Alınan prim ödemesinde "ihya" sisteminde devreye giriyor ve mevcut primlerin üzerine ekleniyor.


    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
    e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
    Youtube'dan nasıl para kazanılır?Youtube'dan nasıl para kazanılır?
    Adınıza açılmış dava olabilir! Adınıza açılmış dava olabilir!
    YORUMLARI GÖR ( 0 )

    En Çok Okunan Haberler

    Trump'ın yeğeninden skandal iddia! Para karşılığında...

    Trump'ın yeğeninden skandal iddia! Para karşılığında...

    Survivor'da şok veda! İddialı isim elendi

    Survivor'da şok veda! İddialı isim elendi

    Cansız manken satışlarında düğün hareketliliği

    Cansız manken satışlarında düğün hareketliliği

    Zam geldi! İşte yeni fiyatlar

    Zam geldi! İşte yeni fiyatlar

    Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

    Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

    Dolar ve euro bugün güne nasıl başladı?

    Dolar ve euro bugün güne nasıl başladı?

    Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
    Hisse

    İlginizi Çekebilir

    En çok tercih edilen tıraş makineleri

    En çok tercih edilen tıraş makineleri

    Sigara ve alkole vergi zammı! İşte yeni fiyatlar

    Sigara ve alkole vergi zammı! İşte yeni fiyatlar

    Çapalama makine modelleri ve fiyatları

    Çapalama makine modelleri ve fiyatları

    Memur ve emeklilerin temmuz zammı ne kadar olacak?

    Memur ve emeklilerin temmuz zammı ne kadar olacak?

    Sigara içenler dikkat! Resmen başladı

    Sigara içenler dikkat! Resmen başladı

    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
    Diğer Haberler
    Kadınlara büyük müjde! Bu yöntemle 6 yıl erken emeklilik mümkün

    Kadınlara büyük müjde! Bu yöntemle 6 yıl erken emeklilik mümkün

    İhtiyaç sahiplerine 915 TL destek müjdesi! Aylığı almak için...

    İhtiyaç sahiplerine 915 TL destek müjdesi! Aylığı almak için...

    BDDK müşterilere kolaylık sağlayacakları hususları bildirdi

    BDDK'dan bankalara 'kredi' çağrısı

    Sahte pırlanta tuzağına dikkat! Gerçeği 7 bin TL, sahtesi 7,5 lira

    Sahte pırlanta tuzağına dikkat! Gerçeği 7 bin TL, sahtesi 7,5 lira

    Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

    Altın rekor tazeledi!

    Dünyanın en güçlü pasaportu belli oldu

    Dünyanın en güçlü pasaportu belli oldu

    BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

    SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

    "Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

    Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

    Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.