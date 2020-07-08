SGK'dan toplu para almanın önü açıldı! İşte şartlar!

Emeklilik yaşını doldurmasına rağmen prim günü ve sigortalılık süresi yeterli olmayan kişilerin emekli olması söz konusu olamaz. Bu kişilerin emekli olabilmesi için prim günü ve sigortalılık süresini de tamamlaması gerekir. Kişilerin çalışmayı bırakması ya da sigorta primlerini ödeyememesi durumunda ya da emekliliğe uzun yılları olması halinde SGK'dan primleri geri almak için talepte bulunmasının önü açılmıştır. SGK'ya prim iadesi başvurusu nasıl yapılır? Şartları nelerdir? Kimler SGK prim iadesi hakkından yararlanabilir? İşte, prim ödemesi için öğrenilmesi gereken bilgiler...

KİMLER TOPLU PRİM İADESİ ALABİLİR?

-Daha önceki yıllarda ödenen gün primlerinin iadesi için vatandaşların belirlenen şartlara uygun olması gerekir:

-Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde SSK (4A) sigorta türüne mensup olarak herhangi bir işte çalışılmaması gerekir.