SGK'dan toplu para almanın önü açıldı! İşte şartlar!

Emeklilik yaşını doldurmasına rağmen prim günü ve sigortalılık süresi yeterli olmayan kişilerin emekli olması söz konusu olamaz. Bu kişilerin emekli olabilmesi için prim günü ve sigortalılık süresini de tamamlaması gerekir. Kişilerin çalışmayı bırakması ya da sigorta primlerini ödeyememesi durumunda ya da emekliliğe uzun yılları olması halinde SGK'dan primleri geri almak için talepte bulunmasının önü açılmıştır. SGK'ya prim iadesi başvurusu nasıl yapılır? Şartları nelerdir? Kimler SGK prim iadesi hakkından yararlanabilir? İşte, prim ödemesi için öğrenilmesi gereken bilgiler...
-Daha önceki yıllarda ödenen gün primlerinin iadesi için vatandaşların belirlenen şartlara uygun olması gerekir:
-Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde SSK (4A) sigorta türüne mensup olarak herhangi bir işte çalışılmaması gerekir.
Sigortalı olarak çalışmama şartı BAĞ-KUR (4B) sigorta türüne bağlı olan kendi işini yürüten kişiler için de geçerlidir.
-Emeklilik için gerekli olan yaş şartını tamamlamış olmak lazımdır. Bu şart erkeklerde 25 yaşını aşmak; kadınlarda ise 20 yaşını geçmek şeklinde belirlenmiştir.
-SGK'dan dul ya da yetim aylığı almıyor olmak da aranılan şartlar içerisinde değerlendirilir.
-Emekli yaşını ve sigortalılık süresini tamamlamasına rağmen; yeterli prim günü olmadığı için emekli olamayan vatandaşlar da toplu prim iadesi için başvuruda bulunabilirler.
-Birden fazla iş yerinde sigortalı olarak çalışanların prim miktarı, esas kazancın toplamını aşıyorsa; vatandaşlar fazla olan prim ödemesi için SGK'ya başvurularını iletebilirler.
Vatandaşların sigortalı olmasının şartlarını ve gereğini belirleyen kanun kapsamında; prim ödemelerinin alt ve üst sınırları belirlenmiştir. Belirlenen üst sınırın üzerinde yapılan prim ödemeleri için SGK'dan iade talebi yapılabilir.
Ödenen primlere dair iade talebi mutlaka Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ya yapılır. Bu başvuru sırasında kişilerin dilekçe ile bizzat başvurusunu yapması gerekiyor. SGK yapılan başvuruyu inceler ve ardından şartların taşınması halinde geri ödeme nakit ve toplu olarak yapılabiliyor.
4B (BAĞ-KUR) bünyesinde sigortalandırılan vatandaşlar için hiçbir tarihe bakılmadan ödedikleri tüm primlerin geri alınması söz konusudur.
-Geriye dönük prim ödemelerini kapsayan hakların yanı sıra çalışma sırasında sigortalılar için yapılan Genel Sağlık Sigortası primlerinin de sonraki dönemde geri ödenmesi mümkün değildir.
Prim iadesi alan kişiler için emeklilik şansı tamamen ortadan kalkmış olmuyor. Vatandaşların tekrardan çalışmaya başlaması ya da prim ödemelerinin yapılması halinde emeklilik için yeni bir şans tanınıyor. Alınan prim ödemesinde "ihya" sisteminde devreye giriyor ve mevcut primlerin üzerine ekleniyor.
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