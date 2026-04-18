SGK’dan yemek paralarına yeni düzenleme!

Çalışanların yemek ödemelerinde yeni dönem başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yemek parası uygulamasına ilişkin önemli bir yönetmelik değişikliğine gitti.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan düzenlemede işverenler tarafından sağlanan yemek yardımlarında günlük 300 Türk Lirası’na kadar olan tutar, sigorta primine esas kazanç hesabına dahil edilmeyecek.

HANGİ ÖDEMELER KAPSAMA ALINDI?

Yapılan değişiklik yalnızca nakit ödemeleri değil; yemek kartı, yemek çeki, kupon gibi uygulamaları ve dışarıdan alınan yemek hizmetlerini de kapsıyor. Böylece farklı yöntemlerle sağlanan yemek yardımları için ortak bir muafiyet sınırı belirlenmiş oldu.

İŞ YERİNDE VERİLEN YEMEK TAMAMEN MUAF

Düzenlemede dikkat çeken bir diğer detay ise iş yerinde sunulan yemek hizmetleri oldu. Buna göre yemek hizmetinin doğrudan iş yerinde veya iş yeri müştemilatında verilmesi halinde, yapılan harcamanın tamamı sigorta priminden muaf tutulmaya devam edecek.

300 TL’Yİ AŞAN KISIM İÇİN KESİNTİ VAR

İş yeri dışında sağlanan yemek yardımlarında ise sınır net çizildi. Günlük 300 TL’ye kadar olan kısım muaf tutulurken, bu tutarın üzerindeki ödemeler “ücret” kapsamında değerlendirilecek.

Örneğin, bir çalışana günlük 350 TL yemek parası verilmesi halinde, 300 TL’lik bölüm için prim ödenmeyecek; kalan 50 TL ise sigorta primine tabi olacak.

Bu durumda işveren, yalnızca aşan tutar üzerinden prim ödemekle yükümlü olacak.