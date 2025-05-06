SGK'dan yeni düzenleme! Mirasçı veya kendiniz 1 yıl içinde başvurmalısınız... 10 bin liraya kadar aylık, mahkeme aleyhine karar verince...

Terör ve terörle mücadeleden maddi zarara uğrayanların zararları tazmin ediliyor. Buna göre ölenlerin yakınları ile engelli hale gelenlerin aylıkları da bağlanıyor. Bu haktan faydalanması için mirasçıların valiliğe başvurması başvurması ve valilikçe oluşturulan zarar tespit komisyonunca karar alınması gerekiyor.

1 YIL İÇİNDE BAŞVURU YAPILMALI

HaberTürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, mirasçının veya kişinin 60 gün içerisinde valiliğe başvurması gerekiyor. Olayın meydana gelmesinden itibaren 1 yıl içerisinde valiliğe başvuru yapılmalı.

ÖDEMELER NE KADAR?

Maddi zarar için tazminat ödenirken çalışma gücündeki kayıp içinde ödeme yapılıyor. Buna göre derecelendirme ödemeleri şu şekilde:



birinci derece olanlara aylık 9.619 TL

ikinci derece olanlara 7.695 TL

üçüncü derece olanlara 5.771 TL

Hayatını kaybedenlerin eş ve çocuklarına ise 9.619 TL aylık hisseleri oranında paylaştırılıyor. Aylık ödeme SGK tarafından yapılacak ama ödemeleri Hazine karşılayacak.

BAKANLIĞA YAZI GÖNDERDİLER

Kesinleşmiş mahkeme kararına rağmen aylık bağlatamayanlar şikayette bulunması nedeniyle SGK, şikâyet konusu olmadan sorunu çözebilmek için geçen yıl İçişleri Bakanlığına başvurarak yazılı görüş talep etti. Bakanlık'tan yapılan açıklamada ise, aylık bağlatmamanın nedenini işaret eden her belgenin ispat niteliği taşıdığını aktardı. Bakanlık, engelli hale gelme ve ölüm halinde aylık bağlamaya ilişkin karar vermeye yetkili merci veya mercilere ilişkin açık bir düzenleme yapılmasının uygun olacağı ifade edildi.

SGK'DAN GEÇİCİ ÇÖZÜM

Açılan davaların SGK'nın aleyhine sonuçlanması sonrası SGK geçici bir çözüme gitti. Buna göre, ilgili valilik ya da zarar tespit komisyonlarınca olayın Terörle Mücadele Kanunu kapsamında gerçekleşip gerçekleşmediğine dair bir değerlendirme yapılmadan, tazminat talebinin süre, eksik evrak gibi usule dair nedenlerle reddedildiği durumlarda, gönderilen belgeler arasında yaralanmaya veya vefata neden olan olayın terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle gerçekleştiğine dair kesinleşmiş mahkeme kararı bulunması halinde aylık bağlanacak. Daha önce açtıkları davaları kazanmış olanlar kesinleşmiş mahkeme kararı ile başvurdukları takdirde aylık almaya başlayacaklar.