SGK’dan yeni ilaç kararı! 56 ilaç geri ödeme listesine eklendi. İşte o ilaçlar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 3’ü kanser ilacı olmak üzere toplam 56 ilacın daha SGK geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hangi ilaçların geri ödeme kapsamına alındığını paylaştı.

Bakan Işıkhan şu ifadelerle duyurdu;

"Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesi kapsamında 43'ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların arasında; 3 adet kanser ilacı, 3 adet kronik böbrek yetmezliği ilacı, 3 adet organ naklinde kullanılan ilaç, 2 adet kan ürünü, 2 adet alerji aşısı, 2 adet immün trombositopenik purpura (ITP) ilacı bulunmaktadır. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim."