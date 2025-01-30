FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SGK’dan yeni ilaç kararı! 56 ilaç geri ödeme listesine eklendi. İşte o ilaçlar...

SGK’dan yeni ilaç kararı! 56 ilaç geri ödeme listesine eklendi. İşte o ilaçlar...

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
30.01.2025 14:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

SGK, 43’ü yerli üretim olmak üzere toplam 56 ilacı geri ödeme listesine aldı. Kanser, böbrek yetmezliği ve organ nakli tedavisinde kullanılan ilaçların da yer aldığı listeye hangi ilaçlar dahil edildi? İşte detaylar…

SGK’dan yeni ilaç kararı! 56 ilaç geri ödeme listesine eklendi. İşte o ilaçlar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 3’ü kanser ilacı olmak üzere toplam 56 ilacın daha SGK geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hangi ilaçların geri ödeme kapsamına alındığını paylaştı.

Bakan Işıkhan şu ifadelerle duyurdu;

"Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesi kapsamında 43'ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların arasında; 3 adet kanser ilacı, 3 adet kronik böbrek yetmezliği ilacı, 3 adet organ naklinde kullanılan ilaç, 2 adet kan ürünü, 2 adet alerji aşısı, 2 adet immün trombositopenik purpura (ITP) ilacı bulunmaktadır. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim."

SGK

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
böbrek yetmezliği kanser ilaç ödeme Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünyanın konuştuğu anlar! Yüz binlerce kişi Gazze'ye geri dönüyor

Dünyanın konuştuğu anlar! Yüz binlerce kişi Gazze'ye geri dönüyor

"Allah rızası için, ev batacak" dedi, dinlemediler! Taksiciler adamı alıkoyup darbetti

"Allah rızası için, ev batacak" dedi, dinlemediler! Taksiciler adamı alıkoyup darbetti

İndirim yolda! Tabelaya yansıyacak rakam belli oldu

İndirim yolda! Tabelaya yansıyacak rakam belli oldu

Araç sahipleri dikkat! UTTS’ye kaydolmak için son 2 gün!

Araç sahipleri dikkat! UTTS’ye kaydolmak için son 2 gün!

İçinden bir kese altın çıktı! Hem şaşırdılar hem çok sevindiler

İçinden bir kese altın çıktı! Hem şaşırdılar hem çok sevindiler

Emekli promosyon ödemesinde rekabet arttı! Bankalar duyurdu

Emekli promosyon ödemesinde rekabet arttı! Bankalar duyurdu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.