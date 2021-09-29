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SGK'den borçlarını yapılandırmak isteyenlere ilişkin açıklama

29.09.2021 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşların başvurularını, sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerine 30 Eylül saat 23.59'a kadar yapabileceği bildirildi.

SGK'den borçlarını yapılandırmak isteyenlere ilişkin açıklama

SGK'den yapılan açıklamada, sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerinin, 30 Eylül'de tüm gün hizmet vereceklerine dair duyuruya yer verildi.

30 EYLÜL 23.59'A KADAR AÇIK

Duyuruda, "Başvuru süresi Sayın Cumhurbaşkanımızın Kararı ile 30 Eylül 2021 tarihine uzatılan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun uyarınca, kapsama giren borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlarımızın başvurularını almak üzere, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz 30.09.2021 tarihinde saat 23.59'a kadar açık olup vatandaşlarımıza hizmet verecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Kuruma olan borçlarını yapılandırmak isteyen işverenlerin e-Sigorta kanalıyla, posta yoluyla veya şahsen ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine, 4/b (Bağ-Kur) sigortalıların e-Devlet üzerinden, posta yoluyla veya şahsen herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine, primlerini kendileri ödeyenlerin ise e-Devlet üzerinden, posta yoluyla veya şahsen dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunarak, borçlarını yapılandırabileceği kaydedildi. (AA)

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