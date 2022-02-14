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SGK duyurdu! Başvurana 3 bin 984 lira verilecek

14.02.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SGK kadın istihdamı için harekete geçti. SGK'dan yapılan duyuruya göre, AB destekli "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" hayata geçiriliyor. Proje kapsamında kadın işverenlere 3 bin 984 lira hibe verilecek. İşte proje ile ilgili tüm detaylar...

SGK duyurdu! Başvurana 3 bin 984 lira verilecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, kadın istihdamını artırmak ve kadın çalışanların kayıt dışı istihdamının önüne geçmek için Avrupa Birliği (AB) destekli "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" hayata geçiriliyor.

SGK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurumun daha önce başlattığı "Anneler İşe, Çocuklar Kreşe" ve "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi" projelerine bir yenisi daha eklendi.

Kadın işverenleri desteklemek, onları rekabete karşı daha dayanıklı hale getirmek, girişimci kadınları haksız rekabete karşı korumak, kadınlara yeni iş olanakları yaratmak ve kayıtlı kadın istihdamını artırmak amacıyla SGK, AB destekli "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" kısa adıyla "Women-Up" Projesini hayata geçirecek.

KADIN İŞVERENE 320 AVRO HİBE

Proje kapsamında, kadın işverenlere, ilave kadın istihdamı için işçinin işverene maliyetinin yüzde 65'ini geçmemek üzere maksimum 320 avro hibe verilecek. Söz konusu tutar 2022 için 3 bin 984 lira 44 kuruş olacak. Proje, belirlenen kriterlere göre 7 ilde uygulanacak.

PROJEDEN 4000 KADIN İŞVEREN VE 4000 KADIN İŞÇİ FAYDALANACAK

İstanbul'da 1000, Ankara'da 900, Aydın'da 400, Denizli'de 400, Samsun'da 500, Şanlıurfa'da 400 ve Kahramanmaraş'ta 400 olmak üzere toplamda 4000 kadın işveren ve bu işletmelerin işe aldığı 4000 kadın işçi projeden fayda sağlayacak.

Projeye 5 Mart 2012'den sonra kurulan, kadın işverenlerin açtığı genç işletmelerden en fazla 9 işçi kapasitesi olan ve ilave işçi olarak kadın sigortalı alan işverenler başvurabilecek.

Projenin, 20 ayı mali destek ödemeleri kapsamında olmak üzere 32 ay süreyle uygulanması ve 2024 Ocak itibarıyla tamamlanması öngörülüyor.

PROJEYE BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

"Women-Up" Projesi, hazırlık, tanıtım, başvuru ve kayıt, ödemelerin yapılması ve izleme ve destekleyici faaliyetler olmak üzere 5 aşamadan oluşuyor.

SGK tarafından hazırlanan proje için 16 Şubat 2022'de düzenlenecek açılış konferansının ardından şubat sonu veya mart başı gibi hibe başvurularının alınması planlanıyor. İşverenler tarafından hibe başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. İstenen kriterleri sağlayan işverenler, kesin kayıt için proje kapsamında açılan ofislere yönlendirilecek.

Proje kapsamında, işverenlerin iletişimini sağlayacak ve yeni ortaklık zemini hazırlayacak network toplantıları, küçük işletmelere yönelik sorunların belirlenmesi, kadın istihdamının mevcut durumu ve kayıtlı kadın istihdamının artırılmasına yönelik önerilerin geliştirilmesi amacı ile Akademik Danışma Kurulu toplantıları yapılması, yararlanıcıların yoğun çalıştıkları sektörlerde düzenlenen fuarlara katılma imkanının sağlanması, Avrupa'da kadın girişimciliğinin iyi uygulama örneklerinin yerinde incelenmesi ve ihracat fırsatının sağlanması için yurt dışı ziyaretleri yapılması da planlanıyor. (AA)


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