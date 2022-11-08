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SGK duyurdu! Bu mesleklerde çalışanlar erken emekli olacak, işte şartları

08.11.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca kişi emeklilik için gün sayarken SGK'dan erken emeklilikle ilgili açıklama geldi. Buna göre bazı meslek grupları için 50 yaşından önce emeklilik imkanı getirilecek. İşte emeklilikle ilgili haberin detatyları...

SGK duyurdu! Bu mesleklerde çalışanlar erken emekli olacak, işte şartları

SGK'dan bazı meslek gurplarına ilişkin erken emeklilik açıklaması geldi. Bu mesleklere sahip olan isteyen kişiler oldukça fazla. SGK tarafından açıklanan bilgilere göre bu mesleklerde çalışan kişiler 46, 47, 48, 49, 50 yaşında emekli olabiliyor. Emekli olarak artık çalışmak istemeyen vatandaşlar da bu haktan yararlanmak istiyor.

ERKEN EMEKLİ OLABİLMEK İÇİN BU ŞARTLAR GEREKLİ

Türkiye'de erken emekli olunabilen 45 ayrı meslek gurubu bulunmakta. Bu meslek gruplarının kişiyi yıpratması ve yorması nedeniyle daha erken emeklilik söz konusu olmakta. Yapılan bu düzenleme sayesinde yorucu ve daha zor olan işçilere karşı pozitif bir ayrımcılık konusu. Bu ayrımcılığın olması günümüz şartlarında oldukça gerekli bir durum. Bu işyerlerinden erken emekli olmak isteyen kişilerin de tamamlaması gereken şartlar bulunuyor.

Bunlardan birisi prim gün sayısı, çalışma süresinde maden işçilerinin 1800, diğer işçilerin ise 3600 gün fiili hizmet süresi kapsamında çalışması gerekiyor.

HANGİ MESLEKLERDE ÇALIŞANLAR ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI ELDE EDER?

Madencilik ve yeraltı işleri,

Cıva üretimi işleri,

Demir ve Çelik fabrikaları,

Asit üretimi yapan fabrika ve atöyeler,

Sahil Güvenlik Komutanlığı,

Radyoaktif işler,

Türk Silahlı Kuvvetleri,

Emniyet-Polis-Mit çalışanları,

Ceza infaz kurumlarında çalışanlar,

Basın ve gazetecilik işleri,

TRT’de haber hizmetinde çalışanlar,

TBMM yasama organı üyeleri,

Cumhurbaşkanlığı yardımcıları ve bakanlar,

Kurşun ve arsenik işleri,

Su altında çalışmayı gerektiren işler,

Alüminyüm fabrikaları,

Döküm fabrikaları,

Çimento fabrikaları,

Cam fabrika ve atölyeleri

Kok fabrikaları

Termik santraller

İtfaiye ve yangın söndürme işleri

İhtiyat pilotları

Diş tabibi

Eczacı

Tabip

Hemşire

Ebe

Hastabakıcı hemşireler

Toplum sağlığı teknisyeni

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