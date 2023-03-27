SGK EYT BAŞVURU SORGULAMA: EYT başvuruları ne zaman sonuçlanacak, sonuçlara nasıl ve nereden bakılır? Gözler e-devlet ekranında!

SGK EYT başvuru sorgulama ekranı Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasından faydalanmak isteyen birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. Başvuru yapan adayların akıllarında tek bir soru var: "2023 EYT başvuruları ne zaman sonuçlanacak?" İşte, SGK EYT başvuru sorgulama ekranı...

SGK EYT BAŞVURU SORGULAMA EKRANI

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EYT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

EYT başvuru sonuçları, başvuruda bulunan kişiler tarafından e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor.

EYT başvurusu sonucu sorgulaması ile Sosyal Güvenlik Kurumu DYS Evrak Takip sayfasından yılı seçip SGK'ya giden belgeler kontrol edilebilmektedir.

EYT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EYT başvuru sonuç tarihi konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı. Süre değişiklik gösterirken 15 gün içinde sonuçların açıklanması öngörülüyor.

EMEKLİ MAAŞI BAYRAM İKRAMİYESİ MECLİS'TE!

Plan ve Bütçe Komisyonu bugün toplanacak. Kritik toplantıda, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye, emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye çıkarılmasını; bunlar dışında geçici işçilere kadro verilmesini de içeren İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ EYT'LİLERİ DE KAPSIYOR

EYT'liler ile ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bayram ikramiyesine yapılan zamdan 15.6 milyon emeklinin yararlanacağını duyurdu ve açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra bayram ikramiyesini de yüzde 82 zamla 2 bin TL’ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15.6 milyon emeklimiz yararlanacak. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında.”

