FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SGK girişinizi 1 yıl erkene çekebilir ve 6 yıl erken emekli olabilirsiniz! İşte erken emeklilik için bilinmeyen şartlar...

SGK girişinizi 1 yıl erkene çekebilir ve 6 yıl erken emekli olabilirsiniz! İşte erken emeklilik için bilinmeyen şartlar...

27.07.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilik, her çalışanın hayali. Peki ya erken emeklilik? Olmaz, demeyin. Eğer siz de bazı koşulları taşıyor ve sistemin istediği bazı şartları yerine getirebiliyorsanız erken emeklilik hakkına sahip olmamanız için hiçbir gerekçe yok. İşte bunun için gerekli koşullar ve yerine getirilmesi gereken şartlar!

SGK girişinizi 1 yıl erkene çekebilir ve 6 yıl erken emekli olabilirsiniz! İşte erken emeklilik için bilinmeyen şartlar...

Milyonlarca çalışanın hayali olan erken emeklilik için sistemin öngördüğü bazı durumlar var elbette. Erken emeklilik için çalışmalarınıza engel olacak bir rahatsızlığınızın ya da durumun ortaya çıkmış olması gerekir. Vatandaşlar, doğum ya da askerlik borçlanması yaparak da erken emeklilik yolunu açabilirler.

DOĞUM BORÇLANMASI

Mevcut emeklilik sistemi, kadın çalışanlara doğum borçlanması yöntemi ile sistemden prim kazanabilme hakkı tanıyor. Bu sayede kadın çalışanlar 3 çocuğa kadar borçlanma yaparak 6 yıl yani 2190 gün kazanabiliyor. Bunun içinse tek şart annenin borçlanmaya sebep olan çocuğunu, sigortalı olduğu tarihten sonra dünyaya getirmesi. Sigortalı olduktan sonra dünyaya gelen 3 çocuk için anne doğum borçlanması yapabiliyor. Borçlanma için gereken şartlarsa şöyle:

  • Annenin doğumdan önceki SGK tescili
  • Annenin doğumdan itibaren adına 2 yıl boyunca prim yatırılmamış olması
  • Çocuğun doğumdan sonraki 2 yıl içinde sağ olması

ASKERLİK BORÇLANMASI

Yine mevcut sistemin erken emeklilik için sağlamış olduğu bir diğer olanak ise askerlik borçlanması. Kadınlarda yapılan doğum borçlanması gibi erkeklerde de askerlik borçlanması ile çalışanlar, gün haklarını kazanabiliyorlar. Ancak bunun yanı sıra erkekler askerlik borçlanması ile yaşı da geriye çekebiliyor. Örneğin 1986 girişli bir çalışan 1 yıl askerlik borçlanması yaparak 1985 girişli sayılıyor ve şartları da buna göre belirleniyor. Özellikle emekliliğine az kalmış ancak çalışabilir durumda olmayan kişilerin başvurduğu bu yöntemde de kişiler oldukça avantajlı bir durum elde edebiliyor.

ENGELLİ ÇOCUK SAHİBİ OLANLAR

Sürekli başkasının bakımına muhtaç, ağır bir engeli olan çocukların annelerinin çalışma günleri diğer çalışanlara göre farklı bir şekilde hesaplanıyor. 1 Ekim 2008 tarihinden beri engelli çocuk annelerinin çalışma günleri 1.25 gün olarak hesaplanmaya başladı. Bu hesaplama şekli ile bu durumdaki annelerin emeklilik yaşları da daha erkene çekilmiş oluyor.

EVLAT EDİNMİŞ KADIN ÇALIŞANLAR

Aynı şekilde 2 yaşından küçük çocuğu evlat edinmiş kadın çalışanlar da doğum borçlanması yaparak erken emekli olmaya hak kazanabiliyorlar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın bir ucundan bile görmek için geliyorlar!Dünyanın bir ucundan bile görmek için geliyorlar!
Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…
Toplu Sözleşme talepleri bakanlığa iletildiToplu Sözleşme talepleri bakanlığa iletildi
Anahtar Kelimeler:
erken emeklilik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Vakaların yüzde 95'ten fazlası aşısız olanlar

Vakaların yüzde 95'ten fazlası aşısız olanlar

İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi! Ünlü oyunculardan veda mesajları

İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi! Ünlü oyunculardan veda mesajları

Ömür boyu garantisi veriyor, tüm dünyadan sipariş yağıyor

Ömür boyu garantisi veriyor, tüm dünyadan sipariş yağıyor

Trabzon'da otel işletmecileri aşı yaptıranlara konaklamada indirim uygulayacak

Trabzon'da otel işletmecileri aşı yaptıranlara konaklamada indirim uygulayacak

Karar Resmi Gazete'de! Çalışma süreleri değişti!

Karar Resmi Gazete'de! Çalışma süreleri değişti!

Gıda satın alırken buna mutlaka dikkat edin!

Gıda satın alırken buna mutlaka dikkat edin!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Emeklinin gözü 2 Ağustos'ta... 355 TL zam!

Emeklinin gözü 2 Ağustos'ta... 355 TL zam!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tartışma başladı: Kurt döküyor!

Tartışma başladı: Kurt döküyor!

Artık o araçları satın alan olmuyor!

Artık o araçları satın alan olmuyor!

Burası ne Ege ne de Akdeniz!

Burası ne Ege ne de Akdeniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.