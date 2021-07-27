SGK girişinizi 1 yıl erkene çekebilir ve 6 yıl erken emekli olabilirsiniz! İşte erken emeklilik için bilinmeyen şartlar...

Milyonlarca çalışanın hayali olan erken emeklilik için sistemin öngördüğü bazı durumlar var elbette. Erken emeklilik için çalışmalarınıza engel olacak bir rahatsızlığınızın ya da durumun ortaya çıkmış olması gerekir. Vatandaşlar, doğum ya da askerlik borçlanması yaparak da erken emeklilik yolunu açabilirler.

DOĞUM BORÇLANMASI

Mevcut emeklilik sistemi, kadın çalışanlara doğum borçlanması yöntemi ile sistemden prim kazanabilme hakkı tanıyor. Bu sayede kadın çalışanlar 3 çocuğa kadar borçlanma yaparak 6 yıl yani 2190 gün kazanabiliyor. Bunun içinse tek şart annenin borçlanmaya sebep olan çocuğunu, sigortalı olduğu tarihten sonra dünyaya getirmesi. Sigortalı olduktan sonra dünyaya gelen 3 çocuk için anne doğum borçlanması yapabiliyor. Borçlanma için gereken şartlarsa şöyle:

Annenin doğumdan önceki SGK tescili

Annenin doğumdan itibaren adına 2 yıl boyunca prim yatırılmamış olması

Çocuğun doğumdan sonraki 2 yıl içinde sağ olması

ASKERLİK BORÇLANMASI

Yine mevcut sistemin erken emeklilik için sağlamış olduğu bir diğer olanak ise askerlik borçlanması. Kadınlarda yapılan doğum borçlanması gibi erkeklerde de askerlik borçlanması ile çalışanlar, gün haklarını kazanabiliyorlar. Ancak bunun yanı sıra erkekler askerlik borçlanması ile yaşı da geriye çekebiliyor. Örneğin 1986 girişli bir çalışan 1 yıl askerlik borçlanması yaparak 1985 girişli sayılıyor ve şartları da buna göre belirleniyor. Özellikle emekliliğine az kalmış ancak çalışabilir durumda olmayan kişilerin başvurduğu bu yöntemde de kişiler oldukça avantajlı bir durum elde edebiliyor.

ENGELLİ ÇOCUK SAHİBİ OLANLAR

Sürekli başkasının bakımına muhtaç, ağır bir engeli olan çocukların annelerinin çalışma günleri diğer çalışanlara göre farklı bir şekilde hesaplanıyor. 1 Ekim 2008 tarihinden beri engelli çocuk annelerinin çalışma günleri 1.25 gün olarak hesaplanmaya başladı. Bu hesaplama şekli ile bu durumdaki annelerin emeklilik yaşları da daha erkene çekilmiş oluyor.

EVLAT EDİNMİŞ KADIN ÇALIŞANLAR

Aynı şekilde 2 yaşından küçük çocuğu evlat edinmiş kadın çalışanlar da doğum borçlanması yaparak erken emekli olmaya hak kazanabiliyorlar.



