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SGK harekete geçti! Emekli maaşlarına kesinti uyarısı

25.05.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SGK emekli maaşı alıp yurt dışında yaşamaya başlayanlar için harekete geçti. SGK emekli maaşlarıyla ilgili yazısında 'kasıtlı ve kusurlu davranışta' bulunanların maaşlarının kesileceği bildirildi. Öte yandan SGK'dan yurt dışında yaşayan Türkiye’den emekli olan vatandaşların emekli aylığı ile ilgili durum değişikliklerini 1 ay içinde kuruma bildirmeleri uyarısı geldi.

SGK harekete geçti! Emekli maaşlarına kesinti uyarısı

SGK'dan yurt dışında yaşayıp Türkiye'den emekli olanlara maaş kesintisi uyarısı geldi. SGK, yurtdışında bulunan Türk vatandaşlarının, emekli aylığı ile ilgili durum değişikliklerini 1 ay içinde kuruma bildirmeleri gerektiğini, yurtdışında çalışmaya başlamasına rağmen bildirimde bulunmadığı belirlenen emeklilerin “kasıtlı ve kusurlu davranışta” bulunduğunun kabul edileceğini vurguladı.

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SAKINCALI DURUMLAR NELER?

SGK, emekli maaşlarıyla ilgili yazısında, aylık bağlanmasıyla ilgili sakıncalı durumları da sıraladı. Buna göre şu durumlar, emekli aylığı alanlar için “kasıtlı ve kusurlu” davranış olarak kabul ediliyor:Kuruma verilen belgelerle gerçeğe aykırı bildirimde bulunulması.

Durum değişikliklerinin bir ay içinde kuruma bildirilmemesi. Sahte bilgi ve belgelerle sağlık hizmetleri ve ödeneklerden yararlanılması, gelir veya aylık bağlatılması.Sahte hizmetle sağlık hizmetleri ve aylık bağlatılması.Boşanma nedeniyle gelir veya aylık bağlandıktan sonra boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşanması.Gelir ve aylıklarının kesilmesi gerektiği halde bu durumun gizlenmesi veya bildirilmemesi.Sigortalılar ile gelir veya aylık alanlara yapılan ödemelerden, hak sahipliği sona ermesine tahsilat yapılması.

6 AYDAN FAZLA YAŞAMA KRİTERİ

Öte yandan Türkiye'den emekli olan gurbetçi sayısı 713 bini geçti. Sosyal Güvenlik Kurumu, yurtdışındaki sürelerini borçlanarak Türkiye'den emekli olan gurbetçilerin yabancı ülkede 6 aydan fazla yaşamaları durumunda çalışmadıklarını ve sosyal yardım almadıklarını belgelemeleri uyarısında bulundu.
Kurum, yoklama belgesini üç ay içinde göndermeyenlerin aylıklarını ise bildirim yapmaksızın durdurabiliyor. SGK, yurtdışı sürelerini borçlanıp aylık bağlananlara yönelik duyuru yayınladı.Kurum, gerekli görülen zaman ve hallerde yurtdışında geçen süreleri borçlanıp malullük, yaşlılık, emekli aylığı bağlananların aylık alma şartlarının devam edip etmediğini araştırabiliyor.

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HER YIL KAYITLAR ALINIYOR

Altı aylık sürenin aşılması halinde gerekli belgelerin 3 ay içinde SGK'ya verilmesi gerekiyor. Belgeleri süresinde vermeyenlerin aylıkları kesilecek.
Ödenmekte olan aylıklar, ilgililerin yurtdışında yabancı ülke mevzuatına tabi çalışması, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alması halinde kesiliyor. Kurum, her yıl Emniyet Genel Müdürlüğü'nden kayıtları alarak altı aydan daha uzun süre yurtdışında bulanan aylık sahiplerini belirliyor.Yoklama belgelerinin kaydedileceği programı da mart sonu itibarıyla işletime açtı. Aylık sahiplerinden yurt ışında çalışıp çalışmadıklarını ve ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alıp almadıklarını gösterir belgeleri üç ay içinde kuruma göndermelerini isteyebiliyor.

BİLDİRİM YAPILMADAN DURDURULABİLİR

İstenen belgeleri üç ay içinde göndermeyenlerin aylıklarını ise bildirim yapmaksızın durduruluyor. Kurum'dan yapılan açıklamada, "Altı aydan fazla yurtdışında bulunan aylık sahiplerinin;ödenmekte olan aylıklarının durdurulması yönünde bir işlemle karşılaşmamaları için yoklama belgesini yurt dışında bulundukları 6 aydan sonraki üç ay içerisinde aylığı bağlamış olan sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine göndermeleri hususunda gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekiyor" denildi.Almanya, Belçika başta olmak üzere yurtdışından gelen emeklilik başvuruları son yıllarda adeta patladı. Sosyal Güvenlik Kurumu'na emeklilik için başvuran gurbetçi sayısı 800 bine yaklaştı. Emekli olanların sayısı 600 bini geçti. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları borçlanarak emekliliğe hak kazanabiliyor.

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emekli maaşı sgk
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