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SGK harekete geçti! Evde, el işçiliği yapan kadınlara da emeklilik yolu açıldı: Aylık 1.574 lira...

26.08.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli olmak için gün sayan milyonlarca kişinin yanında evinde el işleri yaparak aile bütçesine katkı sunan ev kadınlar da emekli olabilmenin yollarını arıyor. Bazı şartların gerçekleşmesi halinde sosyal güvencesi olmayanlara da emeklilik hakkı geldi. 2008 yılı kritik tarih... İşte detaylar!

SGK harekete geçti! Evde, el işçiliği yapan kadınlara da emeklilik yolu açıldı: Aylık 1.574 lira...

Çeşitli nedenlerden dolayı iş hayatında olamayıp evinde el işleri yaparak aile bütçesine katkı sunan ev kadınlara da emeklilik hakkı geliyor. Emeklilik için prim, yıl ve yaş şartı bilindiği üzere istenen ilk şartlar arasında bulunuyor. Yani bir yerde çalışmak veya söz konusu primleri ödemek gerekiyor. Fakat hiç çalışma imkanı olmayan evinde aile bütçesine katkıda bulunan kadınlar için de düzenlemeye göre emekli olabiliyor.Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre, evde el işleri yapan kadınların sigortalılığı için 2008 yılı için prime esas günlük kazanç alt sınırının on beş katı üzerinden başlanılarak, takip eden her yıl için bir puan arttırılmak suretiyle otuz katını geçmemek üzere malullük, yaşlılık, ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primi ödemek yeterli oluyor. Ayrıca 2022 yılı için prime esas kazanç alt sınırının 29 katı üzerinden ödenmesi gereken aylık prim tutarı 1.547,90 TL olarak belirlendi.

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İŞTE SGK'DAN YAPILAN O AÇIKLAMA:

EVDE EL SANATLARI İLE UĞRAŞAN KADINLARIN SİGORTALILIĞI

Dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı deriden üretilen mamuller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın,


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Anahtar Kelimeler:
sgk emeklilik
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