SGK ile vatandaş mahkemelik oldu! Emekli olacaklar dikkat: Karar verildi

Yaş şartı aranmadan az prim ile emekli olma imkânı tanıyan malulen emeklilik için Yargıtay’dan yeni bir karar çıktı. Sağlıklı bir şekilde işe başladıktan sonra hastalığa yakalanan sigortalılar için önem arz eden bu kararı SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş açıkladı. İşte detaylar…

SGK ile vatandaş mahkemelik oldu! Emekli olacaklar dikkat: Karar verildi
Rümeysa Ezgi Sivritepe

SGK ile sigortalılar arasında yıllardır devam eden tartışmaya son noktayı Yargıtay 10. Hukuk Dairesi koydu. İşe girdikten sonra mı hastalandır yoksa öncesinde hasta mıydı sorusunun cevabını mahkeme verdi.

Malulen emeklilik ile yaş şartı aranmadan ve az prim ile emekli olunabiliyor. İşe girmeden önce hasta olanlar için ise malulen emeklilik hakkı bulunmuyor.

SGK ile vatandaş mahkemelik oldu! Emekli olacaklar dikkat: Karar verildi 1

ASKERLİĞİNİ YAPIP İŞE BAŞLADI

Yargıtay 10. Hukuk Dairesinden ezber bozan taptaze yeni bir karar daha çıktı. Sağlıklı bir şekilde işe başlamış ancak çalışma hayatı devam ederken hastalığa yakalanmış sigortalılar için kritik bir karar verildi.
SGK ile vatandaş mahkemelik oldu! Emekli olacaklar dikkat: Karar verildi 2

SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi’ndeki yazısında memur adayının şizofreni teşhisiyle başlayan hukuk mücadelesini anlattı. 18 ay boyunca askerlik vazifesini yerine getiren memur adayı, 1992’de mübaşir olarak göreve başladı. Görevi başındayken psikolojik rahatsızlığı ortaya çıktı. Böylece, memuriyetinin henüz 8. ayında işinden ayrılmak zorunda kaldı.

YARGITAY İSTİNAF’IN KARARINI BOZDU

Karakaş, hukuk sisteminin bu olayı 3 farklı aşamadan incelediğini belirterek şu cümleleri kurdu:
“1. Yerel Mahkeme:
Mahkeme, davacının %80 oranında şizofreni hastası olduğunu ve bu hastalığın sigortalılık başlangıcından sonra, çalışma hayatı içinde şiddetlendiğini tespit etti. SGK’nın emeklilik talebini reddeden işlemini iptal ederek, davacının malulen emekliliğe hak kazandığına karar verdi.
SGK ile vatandaş mahkemelik oldu! Emekli olacaklar dikkat: Karar verildi 3

2. İstinaf Aşaması (Bölge Adliye Mahkemesi):
SGK, karara itiraz ederek davacının hastalığının çok eskiye dayandığını ileri sürdü. Ancak İstinaf Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararını yerinde bularak SGK'nın başvurusunu esastan reddetti.
SGK ile vatandaş mahkemelik oldu! Emekli olacaklar dikkat: Karar verildi 4

3. Yargıtay Onayı (10. Hukuk Dairesi):
Son noktayı Yargıtay koydu. 2026 yılı başında verilen bu taze kararla; dosyadaki tüm belgeler, tanık beyanları ve sağlık raporları incelendi. Yargıtay, bölge adliye mahkemesinin kararının hukuka uygun olduğuna ve bozulmasını gerektirecek bir durum olmadığına hükmederek kararı onadı”

Anahtar Kelimeler:
Yargıtay mahkeme Malulen Emeklilik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
noldu şimdi toplamda 8 ay prim ödeyen biri emekli oldu bütün hayatı boyunca maaşmı alacak Türkiyede on binlerce mübaşir var niye birtek bu kişi şizofren oluyor demekki genetik bir sıkıntı var mübaşirlik sağlıklı birini hasta edebilecek bir meslekmi yargıtay halt etmiş
son derece yanlış bir karar çok kişi mağdur olur bu kararla artık işe alınacaklar sıkı sağlık denetiminden geçer en ufak sorunu olanı memurluğa başlatmaz elerler.
Türkiye adeletsizler ülkesi
