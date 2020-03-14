SGK, koronavirüs tedbirleri kapsamında 143 hizmeti e-Devlet üzerinden verecek

Sosyal Güvenlik Kurumu, merkezlerdeki yoğunluğu önlemek ve yüksek risk grubundaki yaşlıların dışarı çıkmaması sağlamak için 143 hizmeti e- devlet üzerinden verecek.
Maaş promosyonu dönemi olduğu için sıkça yapılabilecek banka değişikliği başvuruları e-devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Tüm emekliler talep etmeleri halinde maaşlarını evde alabilecekler.
Ayrıca, İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilen kamu işçisi alımı başvuruları elektronik ortamda alınacak.
Yurt dışından gelip hastalik şüphesi bulunanlara 14 güne kadar istirahat raporu düzenlenecek, iş göremezlik ödeneği SGK tarafından karşılanacak.
Yurt dışına zorunlu çıkacak personelden, göreve başlamadan önce sağlık raporu istenecek.
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