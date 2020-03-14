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SGK, koronavirüs tedbirleri kapsamında 143 hizmeti e-Devlet üzerinden verecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.03.2020 23:09 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında özellikle yüksek risk grubundaki yaşlılar için elektronik ortamda işlemler genişletildi. Maaş promosyonu dönemi olduğu için artan banka değişikliği başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek. Tüm emekliler, talep etmeleri halinde maaşların evde ödenmesi hizmetinden yararlanabilecek.

SGK, koronavirüs tedbirleri kapsamında 143 hizmeti e-Devlet üzerinden verecek

Sosyal Güvenlik Kurumu, merkezlerdeki yoğunluğu önlemek ve yüksek risk grubundaki yaşlıların dışarı çıkmaması sağlamak için 143 hizmeti e- devlet üzerinden verecek.

Maaş promosyonu dönemi olduğu için sıkça yapılabilecek banka değişikliği başvuruları e-devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Tüm emekliler talep etmeleri halinde maaşlarını evde alabilecekler.

Ayrıca, İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilen kamu işçisi alımı başvuruları elektronik ortamda alınacak.

Yurt dışından gelip hastalik şüphesi bulunanlara 14 güne kadar istirahat raporu düzenlenecek, iş göremezlik ödeneği SGK tarafından karşılanacak.

Yurt dışına zorunlu çıkacak personelden, göreve başlamadan önce sağlık raporu istenecek.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs, SGK, E-Devlet,

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